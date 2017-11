Slideshow

Renault Scénic Energy dCi 130 Initiale Paris Geen frites maar kikkerbilletjes

De Renault Scénic is niet langer alleen maar die nuchtere familievriend die je weinig anders biedt dan ruimte en gebruiksgemak. Althans, niet wanneer je hem als Initiale Paris bestelt. Sinds de Fransen dit label in het leven hebben geroepen, is ook de Scénic een auto geworden die uitsteekt boven het modale, zodat hij kan meedoen met de premiumjongens.

Vier jaar geleden debuteerde Initiale Paris op de beursvloer van de IAA in de vorm van een studiemodel dat vooruitblikte op de auto die we nu al enkele jaren kennen als Espace. Renault liet direct weten dat de naam Initiale Paris gebruikt zou gaan worden voor 'Renault-modellen in het topsegment'. Het zou een jaar duren voordat duidelijk werd wat de marketingmachine van het merk daar precies mee bedoelde: een luxelabel. Nu kennen we Initiale Paris als een luxueus uitrustingsniveau in de stijl van het Vignale-label van Ford, waarmee modellen als de Clio, Koleos, Espace, Talisman en nu ook de Scénic en Grand Scénic zich een trede verheffen boven reguliere topversies als de Bose en Intens. Een slimme zet, op papier althans. Want wat krijg je voor je centen?

De Scénic Initiale Paris met 130 pk sterke dCi-dieselmotor die de importeur ons meegeeft, zit zoals we bij testauto's gewend zijn heel lekker in zijn spullen. Parkeersensoren vóór, opzij en achter met achteruitrijcamera, achtvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met massagefunctie, een head-up display en 20-inch lichtmetalen wielen: het is maar een greep uit de zaken waarmee deze weelderige vijfzits Scénic je in de watten legt. Terwijl die verwennerij normaal gesproken afkomstig is van de optielijst, hoort het in dit geval allemaal bij het Initiale Paris-feest.

En een feest is het: Renault weet deze versie zó vol te pompen dat er werkelijk geen optiepakket te bestellen is, maar alleen een handjevol losse opties. Gevoelsmatig is de Initiale Paris tot het dak afgeladen met traktaties en dat zul je merken ook. Renault vraagt er een meerprijs voor van € 4.000 ten opzichte van subtopper Bose. Om de klant te belonen die zijn portemonnee trekt voor deze topuitvoering, word hij er geregeld aan herinnerd dat hij niet zomaar een Scénic rijdt. Nee, dit exemplaar draagt zijn Initiale-logo's fier op zijn verchroomde snoet, het stuurwiel en de portieren. Zelfs bij het instappen word je er door de dorpels nog even aan herinnerd dat je hebt gekozen voor kikkerbilletjes in plaats van Franse frietjes. Overigens zijn die glimmers samen met de speciale Initiale Paris-wielen, de ledmistlampen, Paris Noir/Gris-kleurige nappaleren bekleding en de prachtige dieppaarse, optionele kleur Noir Amethyste, de enige zaken die niet op de Bose te krijgen zijn. Optische smullerij, waarmee je even vergeet dat je het nog altijd over een praktische gezinsauto hebt.

MISSERS

Ontbreekt het je dan aan helemaal niets? Toch wel, want Renault ziet een paar zaken over het hoofd. Dat heeft niet met de 130 pk sterke dCi te maken, een fijne en soepele dieselmotor waarmee je zelden het gevoel hebt dat je om vermogen verlegen zit. Ook in de zesde versnelling is de stuwkracht namelijk meer dan acceptabel. Alleen is de 1,6-liter motor verplicht gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Bij een MPV als de Scénic, en zeker bij het karakter van de Initiale Paris, past een automaat nu eenmaal beter. Wie dit als een te groot gemis ziet, hoeft niet direct bij een ander merk te gaan winkelen: de dCi 110 en dCi 160 zijn namelijk wél met een EDC-bak te krijgen. Voor de dCi 130 ligt die volgens de importeur helaas niet in het verschiet.

Andere onhebbelijkheden vinden we het ietwat omslachtig werkende multimediasysteem en het door de immense 20-inch wielen wat rumoerige onderstel. De Scénic bewijst zich opnieuw als allround-gezinsauto die op elke vakantie berekend lijkt. Opmerkelijk is echter de keuze om de bekerhouders in de overigens zeer handige, verschuifbare middentunnel te plaatsen. Wie dit enorme opbergvak in de voorste stand zet, plet zijn petfles. Ook het feit dat een elektrisch bedienbare achterklep niet verkrijgbaar is, vinden wij een gemis in een auto die zo'n grote focus heeft op de combinatie van luxe en gebruiksgemak.



AFWEGING

Natuurlijk kun je een Bose, het uitrustingsniveau onder de Initiale Paris, volladen met opties om deze ongeveer op het niveau te brengen van zijn duurdere broer. Bij Renault ben je dan vooral aangewezen op het aanvinken van een reeks pakketten, die de prijs algauw opdrijven naar het niveau van de Initiale Paris. Wie die keuze maakt, loopt echter een verzameling vooral sfeerverhogende zaken mis, die de Scénic als Initiale een ander gevoel geven. Eerlijk is eerlijk, je waant je geen moment in een Mercedes-Benz E-klasse of ander product van een merk uit het premiumsegment. Maar de Initiale Paris heeft wel een zekere flair, die voornamelijk wordt verkregen door glimmertjes. Of die genoeg glinsteren om de koper er zijn portemonnee voor te laten trekken? Zo'n vijf procent van de Scénic-kopers is al overstag.