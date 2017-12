Slideshow

Renault Kangoo Z.E. Elektrisch en praktisch

Elektrisch én superpraktisch? Dat is een moeizame combinatie. Behalve bij Renault, want dat merk levert de Kangoo Maxi Z.E. die zowel een interessant bereik heeft als ruimte om fietsen, bankstellen, wasmachines en fruitbomen in mee te zeulen. En dan kun je er óók nog met z’n vijven in.

Renault pioniert al een tijdje met elektrische auto's. De Fluence, de Twizy, de Zoe: allemaal zijn ze voorzien van een stekker. De eerste had verwisselbare accu's, een constructie die geen lang leven was beschoren. De tweede is geinig, maar wel heel erg basic. De Zoe doet het prima, maar als gezinsauto is hij te klein. Renault zet daarom nu een kanjer van een troef in: de vijfpersoons Kangoo Maxi Z.E. Als elektrische bestelauto is hij er al een tijdje en bij de meest recente update van het systeem heeft Renault besloten meteen ook maar een vijfpersoonsversie in de strijd te gooien op basis van de langste Kangoo. Het resultaat: de meest praktische elektrische personenauto van deze tijd. En een van de voordeligste.

De Kangoo Z.E. '33' is voorzien van een nieuw accupakket met meer opslagcapaciteit; hij heeft voortaan 33 kWh. De elektromotor is nu bovendien efficiënter en voor de klimaatregeling wordt een warmtepomp gebruikt. En zo nam de theoretische actieradius (volgens de NEDC-methode) toe van 170 km naar 270 km. Ruim de helft erbij dus. Ook werd de Kangoo Z.E. voorzien van een snellere lader, waardoor de laadtijd van leeg naar vol is verkort van 7 naar 6 uur, inclusief die extra capaciteit. In praktijk zul je die 270 km nooit halen. Het is reëler om uit te gaan van 200 km, mits het buiten niet te koud is.

DONALD DUCK

De Kangoo is oorspronkelijk een bestelauto die dateert van 2008. Dit betekent dat hij op sommige vlakken wat minder verfijnd is dan recentere ontwerpen. De deuren klinken blikkeriger, de linker schuifdeur is altijd een optie, het dashboard is niet voorzien van een zachte kunststof laag, en het afdekzeil van de bagageruimte kan niet dunner en simpeler zijn dan het nu is: een zeiltje met twee metalen stokjes die je in een houder klemt. Z'n bestelautoroots hebben overigens ook voordelen. Het zicht is uitstekend dankzij de geweldig grote ruiten en in de auto is boven de voorruit een soort boekenplank waar je gemakkelijk twee jaargangen Donald Duck kunt opslaan. Leefruimte is er ook meer dan voldoende. Geen mens zal ooit met z'n hoofd tegen het dak zitten en het geheel maakt vooral de indruk robuust te zijn en tegen een stootje te kunnen.

De Kangoo Z.E. is geen stoplichtflitser. Zelfs met het pedaal helemaal op de bodem trekt hij beschaafd op. Tot 60 km/h gaat het wel, maar wie doortrekt naar de 100 km/h is uiteindelijk ruim 22 seconden onderweg. Maar eerlijk is eerlijk, de Kangoo Z.E. nodigt ook helemaal niet uit tot topprestaties en met het gewone stadsverkeer komt hij mee. Op de snelweg ook wel – hij rijdt 130 km/h als het moet – maar het duurt allemaal wat langer. Het weggedrag past erbij. Hij is stevig geveerd en gedempt, hij stuur licht, maar je voelt weinig van wat de voorwielen doen. Het is allemaal simpel en functioneel.

Duur is hij ook niet echt. De basisversie kost € 29.487, maar je kunt hem nog wat completer maken met pakketten voor navigatie of airco. Overigens gaat Renault bij deze prijs uit van batterijhuur. Dat betekent dat je maandelijks zo'n € 80 betaalt voor de accu's, zolang je de auto bezit. Je kunt de batterij ook kopen, dan wordt de auto € 7.800 duurder en draai je na de garantieperiode zelf op voor problemen met het accupakket. Ter vergelijk: een Zoe met batterijhuur begint bij € 22.490.



DACIA?

Misschien zou de Kangoo Z.E. beter onder het Dacia-logo verkocht kunnen worden. Hij is niet state-of-the-art; je koopt hem vooral met je verstand. Want als je erover nadenkt, dan is deze auto bijzonder slim en handig wanneer je een gezin hebt. Niet iedereen geeft immers om een flitsend uiterlijk en toffe specificaties.

Oordeel + Veel auto voor het geld

Veel auto voor het geld + Bruikbare actieradius - Niet snel

Niet snel - Op sommige vlakken heel simpel