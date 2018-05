Jaguar onder de Land Rovers Range Rover Sport SVR

Ter verhoging van de feestvreugde hebben ze bij Special Vehicle Operations de prestaties van de Range Rover Sport SVR verder opgevoerd. Zijn offroadcapaciteiten ten spijt: op naar de Nordschleife!

Eind vorig jaar heeft Land Rover de Range Rover Sport een tussentijdse update gegeven. Daarbij heeft de auto een iets strakker getrokken neus gekregen, is hij net als de Velar voorzien van een multimediasysteem met twee grote touchscreens en is de functionaliteit van de diverse assistentiesystemen naar een hoger plan getild. De belangrijkste wijzigingen vinden we onder de motorkap. Zo is nu naast de V6- en V8-benzinemotoren ook de 300 pk sterke 2,0-liter viercilinder Ingenium-motor beschikbaar (2.0 Si4). Al kun je je afvragen wat die nog toevoegt wanneer je je bedenkt dat de Range Rover Sport voortaan ook verkrijgbaar is als plugin hybride met een totaal vermogen van 404 pk. Dankzij de CO2-uitstoot van slechts 64 g/km (en daardoor bescheiden bpm) heeft hij zelfs een lagere aanschafprijs dan de 2.0 Si4.

Allemaal goed en wel, maar het leukste nieuws komt van de afdeling Special Vehicle Operations: die heeft niet alleen het vermogen van de SVR met zijn supercharged V8 opgedreven tot 575 pk, maar ook het onderstel nog eens tegen het licht gehouden en waar nodig bijgepunt. En dan kun je er nog steeds serieus mee het terrein in, dat is Land Rover natuurlijk aan zijn stand verplicht. Maar goed, voor € 210.365 mag je ook wel wat verwachten.

SELECT GEZELSCHAP

Het oranje monster dat voor ons klaarstaat, kunnen we met de beste wil van de wereld geen bescheiden verschijning noemen. Niet alleen de kleur verraadt dat het wat anders is, het wordt bovendien onderstreept door de donkere carbon motorkap met zijn grote sleuven waardoor de warme lucht van de radiatoren wordt afgevoerd, de 22-inchwielen die het zicht op de rode remklauwen amper verhullen en de uitlaatpijpen – zo groot als stortkokers – die uit de achterbumper priemen. Elk gevoel voor understatement is bij deze auto ver te zoeken. De Range Rover Sport SVR bevindt zich in het selecte kringetje überpotente SUV's waartoe ook de Porsche Cayenne Turbo, de Mercedes GLE AMG 63 S en de BMW X5 M behoren. En verder … ja, en verder eigenlijk niet veel andere modellen dan deze grote jongens met dik 550 pk.

De Range Rover heeft dezelfde indrukwekkende V8 met mechanische compressor als de Jaguar F-type SVR. In die lage sportwagen zorgt de uiterst verfijnde machine voor vuurwerk en dat is in de grote terreinwagen niet anders. Ondanks de extra kilo's (de Range Rover Sport SVR weegt 2.310 kg) weet de V8 de Range Rover begeleid door een rauwe brul rap naar voren te duwen. De respons op het gaspedaal is dankzij de mechanische compressor dik in orde en ook de achttrapsautomaat twijfelt geen moment over wat hij moet doen. Topklasse! Aardig detail: de versnellingsbak werkt niet met een draaiknop, zoals bij de reguliere Land Rovers en Jaguars, maar met een pook waar je desgewenst een tikje tegen kunt geven wanneer je je toch eens met de versnellingskeuze wilt bemoeien. Hoewel je je in principe helemaal niet druk hoeft te maken over toerentallen en versnellingskeuzes, bevat zelfs het head-up display een toerenteller: alles voor de beleving. En die is er! Dit is wat je wilt!

KLAUWEN IN HET ASFALT

Je kunt je afvragen waarom je een hoge auto als deze met allerlei kunstgrepen wilt laten rijden als een lage sportwagen. Wanneer dat je uitgangspunt is, kun je beter naar iets anders omkijken. Nee, ze hebben zich onder de rook van Birmingham prima van hun taak gekweten en de Range Rover Sport SVR een onderstel meegegeven dat in staat is om het geweld van de V8 in goede banen te leiden. De herziene afstemming van met name de schokdempers resulteert in slechts minimaal bewegen van de koets en banden die een voorbeeldig contact met het wegdek onderhouden. Aan tractie geen gebrek, ook niet als er moet worden geremd. Als het een Jaguar zou zijn, zou er nu een vergelijking met klauwen in het asfalt volgen …

Eerlijk is eerlijk, het valt niet te verhullen dat er een zwaargewicht de hoek om moet, want als je op tempo de bocht in gaat, drukt hij wel wat door. Desalniettemin kun je met dit monster zonder een centje pijn een circuit rond – de maar liefst 30 kilo lichtere sportstoelen houden je daarbij keurig op je plek. Alleen is de kans dat zoiets met deze auto gebeurt waarschijnlijk nog wat kleiner dan dat zijn eigenaar hem offroad zal gebruiken. Inherent aan het soort auto is dat de besturing niet zo direct en informatief is als bijvoorbeeld bij de Jaguar F-type, en hier en daar mist hij wellicht net de scherpte die je bij de Duitsers vindt. Bedenk daarbij echter dat hier op een erg hoog niveau wordt geacteerd en dat de verschillen slechts nuances zijn. Aan het andere einde van het spectrum is de Range Rover Sport SVR ondanks al zijn anabolen ook gewoon in staat om ergens in de Highlands de modder in te duiken (en er zonder kleerscheuren aan de andere kant weer uit te komen). En tussen Highlands en Nordschleife kun je met de Range Rover Sport SVR als het moet ook nog eens comfortabel reizen … alleen gaat dat niet bepaald in anonimiteit.

Oordeel + Waanzinnige motor

Waanzinnige motor + Asfalt- én modderheld - Stevig geprijsd

Stevig geprijsd - Zwaargewicht

