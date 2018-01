Slideshow

Range Rover PHEV Nieuwe sensatie

Eindelijk waagt ook Range Rover zich aan een plug-in hybride en dat meteen met een auto die feitelijk geen concurrentie kent. Volledig elektrisch offroad met een échte terreinwagen: een geheel nieuwe sensatie.

Natuurlijk, er zijn al heel veel SUV's en cross-overs met een stekker. Die bieden echter niet de uitgebreide 4x4-techniek die een ware terreinauto kenmerkt, zoals een tussenbak met hoge en lage gearing of uitgebreide mogelijkheden om een differentieel te sperren. De nieuwe Range Rover PHEV heeft die functies allemaal wel. Voor de eerste kennismaking met de Range Rover PHEV reizen af naar Californië. De Range Rover behoort daar tot de populairste auto's van het winkelend publiek op Rodeo Drive, de peperdure winkelstraat in Beverly Hills.



CHIC BAKBEEST

De Range Rover PHEV heeft een nieuwe, semi-elektrische aandrijflijn. De kracht van de combinatie van elektro- en benzinemotor is direct merkbaar. De laatste heeft een bescheiden cilinderinhoud van 2,0 liter. Toch is de combinatie goed voor een systeemvermogen van 404 pk en een koppel van 640 Nm. Nadat het batterijenpakket – na maximaal 51 kilometer rijden – uitgeput is, moet de viercilinder het weer op eigen kracht doen. Gelukkig is deze Ingeniummotor één van de betere viercilinders die Jaguar Land Rover in huis heeft. Hij kan de grote, zware SUV ook in zijn eentje gemakkelijk aan en geeft niet het gevoel dat je dan ineens op halve kracht rijdt. Wat ook direct opvalt, is dat de Range Rover nog altijd behoort tot de comfortabelste auto's die je kunt kopen. Je zit er heerlijk in. En het onderstel, in dit geval ook nog voorzien van luchtvering, rekent kordaat af met gemene hobbels en putten. Uiteraard laat het hoge gewicht van al snel 2,5 ton zich in het weggedrag niet helemaal verhullen, terwijl de besturing er niet voor kan zorgen dat deze Range Rover helemaal strak rijdt. Toch laat het chique bakbeest zich ook in snel genomen bochten niet gauw van de wijs brengen.

In het ruige achterland van Malibu rijden we door diepe putten en over grote hobbels en stenen. De Range Rover PHEV geeft geen krimp. Het is verbazingwekkend hoe hij zich uit lastige situaties weet te redden. Druk je de EV-knop in, dan gaat de auto alleen op zijn elektromotor verder. Hij houdt dat vol tot maximaal 136 km/h. Ook in het terrein heeft elektrisch rijden zo zijn voordelen. De elektrische aandrijving zorgt dan voor extra tractie. De elektromotor levert nu eenmaal de volle kracht zodra je het gaspedaal aanraakt. Schakel je ook nog de lage gearing in, dan is de kans dat de wielen doorslippen nóg kleiner. De door ons gereden Range Rover profiteert in het terrein ook van zijn luchtvering. Kies je voor de terreinstand, dan verheft de carrosserie zich voor extra grondspeling. Daarbij komt dat de Range Rover ook in veel andere opzichten hightech is. Onderhuids regelt de elektronica van alles, vaak zonder dat je je daarvan bewust bent. Zo legt de navigatie vast waar en hoe er wordt gereden. Kom je een volgende keer weer op hetzelfde traject, dan weet de auto precies waar hij bijvoorbeeld een steile helling kan verwachten en zal hij zich daar technisch op voorbereiden door bijvoorbeeld alvast de verbrandingsmotor in te schakelen voor extra kracht. Want hoe handig zo'n elektromotor ook is in het terrein, als er telkens een krachtsinspanning wordt gevraagd, raken de batterijen gauw leeg. Daalt de batterijcapaciteit

tot circa tien procent, dan weigert de EV-knop dienst en zal de auto de benzinemotor continu draaiend houden.



FACELIFT TOPMODELLEN

De komst van de allereerste PHEV bij Range Rover gaat samen met een facelift voor de topmodellen van het merk. Zo zijn er bredere luchtinlaten in de grille, een iets langere motorkap, in de achterbumper geïntegreerde uitlaatpijpen, ledkoplampen en optioneel ook laser-koplampen. Verder beschikt de auto nu over nog comfortabeler zitmeubilair. De stoelen zijn breder en zachter, zijn 24-voudig verstelbaar en hebben elektrisch verwarmbare armsteunen. Een nieuw assistentiesysteem helpt bij het parkeren van een aanhanger en er zijn nu tot wel 17 aansluitpunten voor smartphones, tablets en laptops. De nieuwste generatie van het infotainment kan ons echter nog niet overtuigen. Het systeem, met twee schermen, is soms erg traag, bijvoorbeeld wanneer je een bestemming invoert. Dat past natuurlijk niet echt bij een merk dat pretendeert premium te zijn, ook met zijn prijzen: de goedkoopste PHEV is de Range Rover Sport P400e SE die € 97.815 kost. Ook de nieuwe topversie SVAutobiography is overigens met de stekkerhybride-aandrijflijn verkrijgbaar, voor € 256.380.

Oordeel + Uitgebreide 4x4-techniek

Uitgebreide 4x4-techniek + Fijne combinatie benzine-en elektromotor - Zwaargewicht

Zwaargewicht - Duur