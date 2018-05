Sexy laarzen Range Rover Evoque Convertible

Slideshow

De Range Rover Evoque is vooral een modeaccessoire, maar er staat wél Land Rover op. Dus moet hij in het terrein ook zijn mannetje staan. Wie mooi is, moet soms ook sterk zijn. Open die kap en de zandbak in.

Bekijks: dat is wat je in de Range Rover Evoque cabriolet met bakken tegelijk mag verwachten. Toen de gewone Evoque, vooral de driedeurs, aan de wereld werd getoond, dacht menigeen met een studiemodel te maken te hebben, maar niets was minder waar. De LRX was een concept, maar de productieversie leek akelig veel op de showauto; alleen de naam was anders, bij wijze van spreken. Nomen est omen: waar een Land Rover normaal spierballen met klasse is, moet de Evoque zijn hoe hij klinkt: glamour. Niemand minder dan Victoria Beckham werd voor het marketingkarretje gespannen en hop, de Evoque was gepositioneerd. Precies … Dat verklaart ook de volgende stap: op de Autosalon van Genève stond de Evoque Convertible Concept. Op dat moment nog met de toevoeging dat er geen productieplannen waren, maar anderhalf jaar later kwam Land Rover daarvan terug.



POOTJEBADEN

Inmiddels is de Evoque Convertible alweer twee jaar onder ons en is de volgende Evoque onderweg. Dat neemt niet weg dat de hoofden nog steeds massaal omdraaien wanneer we ermee door het Nederlandse verkeer cruisen. De sexappeal van het model blijkt van een prima houdbare soort. En dat is precies wat Land Rover met deze auto voor had. Maar … de Evoque mag dan voor veel kopers een modeaccessoire zijn, er staat wél Land Rover op en daar mag je ook naast het asfalt bovengemiddelde prestaties van verwachten. Het goede nieuws is dat je niet wordt teleurgesteld. De Evoque heeft weliswaar geen echt lage gearing, maar de automaat heeft dankzij de negen trappen zulke korte verzetten dat hij in zijn één al kruipend behoorlijk wat toeren maakt.

We worstelen ons redelijk relaxed door het mulle zand zonder dat we een moment dreigen vast te lopen. Met de diverse offroadprogramma's is de Evoque behoorlijk fool-proof. Ze optimaliseren zaken als het gas, de transmissie en het ESP, maar zorgen ook dat de vierwielaandrijving (de Evoque is in de basis voorwielaangedreven, met wat gevarieerde bijsturing naar de achterwielen) permanente 4x4 simuleert. De enige twee zaken die hem in het terrein parten spelen, zijn de vrij beperkte aan- en afrijhoek en het wel erg forse gewicht, waardoor hij wat dieper in het zand zakt en, wanneer je schuin over de lengteas rijdt, sneller naar opzij zal schuiven. Pootjebaden kan hij dan weer als de beste met zijn doorwaaddiepte van een halve meter; sexy laarzen kunnen best waterdicht zijn.

OPEN JACHT

Enfin, het zijn omstandigheden waarmee een Evoque, en zeker de Convertible, niet snel te maken zal krijgen, maar we wilden het toch eens geprobeerd hebben. Met die wens afgevinkt kunnen we nu de weg op. Daar blijkt de Convertible een mooi geval te zijn van het beste van twee werelden. Enerzijds zit je lekker hoog, waardoor je enigszins boven het verkeer uittorent. Anderzijds zit je open; een combinatie die wat overeenkomst vertoont met het varen in een open jacht. Voorin wordt de rijwind keurig buiten gehouden en is ook op snelheid een gesprek zonder stemverheffing mogelijk. Daar moet dan wel een prijs voor worden betaald: de raamomlijsting van de voorruit is aan de bovenkant erg breed, waardoor die algauw een schaduw over je gezicht werpt. Een euvel dat we vooral van CC's kennen. Gelukkig heeft deze cabrio een stoffen kap. De geluidsisolatie daarvan is erg goed en de kap kan tot 48 km/h rijdend open en weer dicht worden gedaan.

Mits de mensen voorin niet al te languit gaan zitten, kun je als volwassene nog heel aardig op de achterbank zitten. Daar is overigens plek voor twee mensen. De bagageruimte is met 251 liter voor een cabriolet heel behoorlijk. Pluspunt is dat het dak in een aparte ruimte verdwijnt, zodat je geen kofferruimte verliest en je bovendien ook met open dak gewoon bij je spullen kunt. Bovendien is de opening vrij groot en beschikt de ruimte over een doorsteekluik voor lange voorwerpen. Het onderstel neigt sterk naar comfort. Vering en demping zijn tamelijk zacht en dat past bij deze auto, maar zorgt er ook voor dat hij in snelle bochten wat meer overhelt dan je zou willen. Een combinatie van een hoge bouw en een dito gewicht zijn daar debet aan. Ook is er dan wat torsie merkbaar, terwijl hij op dat gebied in het terrein amper een kik geeft. De besturing biedt wat weinig feedback. De motor springt er in positieve zin uit. Behalve dat hij erg soepel en krachtig aanvoelt, is hij behoorlijk stil. Dat is des te opmerkelijker als je bedenkt dat we ditzelfde blok bij Jaguar eerder als rumoerig beoordeelden.



MOOI EN HOOGWAARDIG

Het interieur ziet er mooi uit. De kernwaarden van het merk zijn behouden: een fris, vrij tijdloos ontwerp en een brede cardantunnel met veel knoppen, die een rijk en ruimtelijk gevoel biedt. Aan sommige materialen zie je wel dat je in een minder hoog op de ladder staande Land Rover staat, maar over het algemeen ziet het er mooi en hoogwaardig uit. De Range Rover Evoque Convertible is leverbaar vanaf € 68.860. Daarvoor heb je de 150 pk sterke TD4 met 4x4 en negentrapsautomaat. De 180 pk sterke diesel die wij reden, is er vanaf € 76.510. Als HSE kost hij € 82.360.

Oordeel + Uitstraling

Uitstraling + Terreinprestaties - Zwaar

Zwaar - Gevoelloze besturing