Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Beeldvorming

Hij bestaat nog maar net, maar Porsche topt nu al zijn nieuwe Panamera Sport Turismo af met de Turbo S. Net als zijn limousinebroer is dat een E-Hybrid-versie: een plug-in.

De Duitsers hebben er bepaald geen gras over laten groeien na het lanceren van hun eerste stationwagon. De snelste versie is binnen enkele maanden na de onthulling al leverbaar. Nota bene als stekkerauto! Niet langer is de plug-in het midden van de range, zoals bij de vorige Panamera het geval was. Het is op zijn zachtst gezegd een opvallende keuze van Porsche om de Panamera Turbo S voortaan met een stekker te leveren. Het is bovendien geen uniek experiment. Ook de onlangs verschenen derde generatie Cayenne zal binnen afzienbare tijd deze aandrijflijn krijgen, net als het predicaat Turbo S.



DOE DIE MAAR



Voor deze gezins-Porsches is de Turbo S altijd de allerdikste versie geweest, de top van de line-up. Alleen al daarom zijn er veel kopers voor; mensen die altijd de dikste versie willen, ongeacht de noodzaak ervan. Deze groep is vermogend en kooplustig en het is best dapper dat Porsche deze mensen nu confronteert met het feit dat ze vanaf dit moment een plug-in hybride krijgen als ze nog steeds die dikste versies willen hebben. Om twijfelaars over de streep te trekken, heeft het vermogen van de auto een forse boost gekregen. Nog nooit was het verschil tussen een Turbo en Turbo S-model zo groot: je springt van 550 naar 680 pk. Niet geheel ontoevallig is dat bijna exact het vermogen van de elektromotor die tussen de V8 en de achttraps PDK-automaat is geplaatst. Mogelijk wilde Porsche het hogere gewicht van de hybride compenseren, want een fors accupakket is nooit licht. De vermogenswinst maakt de Panamera Sport Turismo S E-Hybrid evenwel een seconde sneller dan de 'gewone' Turbo naar 200 km/h: 11,7 seconden. Voor de beeldvorming: dat is even snel als een Ferrari F40, terwijl je nu met een stationwagon op pad bent. Dat is de Sport Turismo namelijk, een stationwagon van Porsche.

Na de komst van SUV's en Porsches met dieselmotor accepteren we dit feit inmiddels schouderophalend. Bovendien oogt het resultaat bijzonder cool. De maatvoering van de auto klopt, hij ziet er naar onze mening zelfs iets beter uit dan de limousine, die op zijn beurt weer een forse verbetering was ten opzichte van de eerste generatie. Daarbij komt dat de bruikbaarheid van de auto een stuk is toegenomen. Je hebt nu met omgeklapte bank een bagageruimte van 1.295 liter. Dat is overigens wel honderd liter minder dan bij de versies zonder stekker, want de accu kost ruimte. Net als bij de limousine kun je naar wens volledig elektrisch rijden tot 140 km/h, met een actieradius van enkele tientallen kilometers. Het beste is om de auto zelf te laten kiezen of de V8 wel of niet wordt gebruikt. Voer je je bestemming in het navigatiesysteem in, dan wordt er rekening gehouden met de route; de accucapaciteit wordt dan verdeeld over de te rijden afstand. Schakel je naar de rijmodus Sport Plus, dan beschik je continu over het volledige vermogen van zowel de V8 als de elektromotor, met waanzinnige tussensprints tot gevolg. Op de momenten dat je geen volledig vermogen vraagt, laadt de motor bovendien de accu's bij. Niet heel zuinig, wel erg leuk.



DIKKERTJE

Het forse totaalgewicht van 2.395 kilo speelt een rol tijdens het rijden. Het is ruim 300 kilo meer dan de 'gewone' Turboversie en bij aanremmen of hard nemen van een bocht zijn die kilo's merkbaar. De wegligging is evengoed verbazend. Je kunt nog Je merkt dat er achterin wat meer kilo's zitten dan normaal steeds flink hoeken met de auto op hoog tempo. Je merkt echter dat er achterin wat meer kilo's zitten dan normaal. Dat je er niet overdreven veel last van hebt, zegt genoeg over de dempende kwaliteiten van de achteras. Voor de sceptici onder ons moet inmiddels duidelijk zijn hoe serieus Porsche de elektrificatie neemt. Zijn jongste hypercar en imagobooster 918 Spyder is een plug-in. Bij de nieuwe Panamera en nieuwe Cayenne zijn de snelste versies voortaan plug-ins. Porsche is bezig met het maken van een volledig elektrische auto in de vorm van de Mission E. Stekkerauto's zijn voor het merk geen afleiding meer, maar onderdeel van de toekomst.

Oordeel + Bizar snel

Bizar snel + Goede samenwerking tussen elektro- en benzinemotor - Weinig bpm, maar toch peperduur

Weinig bpm, maar toch peperduur - Merkbaar zwaarder dan gewone Panamera

