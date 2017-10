Slideshow

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid De nieuwe werkelijkheid

Het vlaggenschip van Porsche is vanaf nu een stekkerauto. De Turbo S E-Hybrid luidt een nieuw tijdperk in.

De Panamera was in 2014 al de eerste plug-in hybride van Porsche, vlak daarna kwam de hypercar 918 Spyder, ook met een stekker. Toch was het al in 2010, met een concept van de 918, dat we voor het eerst konden kennismaken met het idee van een Porsche met een stekker. Het was natuurlijk een teken aan de wand dat de sterkste straat-Porsche ooit, een plug-in hybride was. Porsche wilde zijn publiek klaarstomen voor een tijd met meer en meer (semi-)elektrische Porsches. Na de vorige Panamera E-Hybrid kwam een Cayenne met stekker en met de jongste plug-in van het merk geven de Duitsers nu opnieuw een signaal af.

De Turbo S is altijd het topmodel van een reeks geweest, enkele GT-versies daargelaten.

Van de nieuwe Panamera was de Turbo bij de lancering de krachtigste variant. Dat was geen verrassing, de S volgt meestal iets later. Wat echter wel een verrassing was: ook die nieuwe Turbo S is een plug-in geworden. Inderdaad: het Porsche-vlaggenschip is een hybride. En waar de S-versie meestal een handvol pk's meer telt dan de gewone Turbo, krijg je er in deze Panamera Turbo S E-Hybrid vrolijk 130 pk bij. Niet geheel toevallig is dat bijna evenveel als het vermogen van de elektromotor. Het totaal komt daarmee op een niet misselijke 680 pk. Het is een record in dit segment als je de Brabus-achtigen van deze wereld buiten beschouwing laat en de krachtigste Porsche die je op dit moment kunt kopen. Je krijgt bovendien 850 Nm aan koppel, en wel vanaf 1.400 tpm. Daarmee ram je de auto in 3,2 seconden naar 100 km/h, 9 tellen later rijd je al boven de 200 km/h. De top ligt op niet minder dan 310 km/h en besef dat Porsche meestal erg bescheiden is met zijn opgaves.

AANDRIJVING

De 4,0-liter V8 met twee turbo's uit de Panamera is gebleven, net als de achttraps PDK-bak. Tussen deze twee in zit een elektromotor die naar wens de V8 ondersteunt of zelfstandig de auto aandrijft. Puur elektrisch haalt de auto 140 km/h en zit je binnen 7 seconden op 100 km/h. Beter is om de auto zelf te laten bepalen wanneer accustroom wordt gebruikt. Filerijden en licht accelereren gaat dan elektrisch, bovendien kijkt de auto naar aanleiding van de route in het navigatiesysteem wanneer de opgeslagen stroom het beste kan worden ingezet. Maar uiteraard is er ook de stand Sport-plus, waarin beide motoren continu maximaal presteren. De V8 laadt in deze stand bovendien de accu bij op de momenten dat je niet al het vermogen gebruikt, zodat je accu zolang mogelijk vol blijft. Niet zuinig, wel leuk. De auto is werkelijk bizar snel en levert op elk moment vermogen. Doe je rustig aan, dan schakelt de aandrijflijn moeiteloos over naar de elektrische modus, al kun je dit naar wens forceren.

De auto is zwaar, maar het onderstel zo goed dat je hier tijdens het rijden niet echt last van hebt. De rijdynamiek is net zoals in de gewone Panamera onaards goed, evenals de afwerking in de cabine. Porsche overstijgt zichzelf de laatste jaren met de kwaliteit van zijn auto's, en deze joekel is geen uitzondering. De S E-Hybrid is meer dan een luxe Panamera. De keuze van Porsche om een plug-in tot vlaggenschip te benoemen, zegt genoeg. Het merk neemt elektrificatie serieus, dit is geen model voor erbij. Reken erop dat het met de nieuwe Cayenne een vergelijkbare line-up laat zien. Vervolgens is het wachten op het onvermijdelijke: een hybride 911.

Oordeel + Verfijnde aandrijflijn

Verfijnde aandrijflijn + Briljante rijeigenschappen - Erg prijzig

Erg prijzig - Minder bagageruimte