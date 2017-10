Slideshow

Porsche Macan Performance Package Prijzig multitalent

De Macan Turbo met Performance Package is een alleskunner waarmee je zowel comfortabel lange afstanden kunt afleggen als over een circuit kunt boenderen. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan.

Niet iedereen houdt van SUV's, maar het is een feit dat er exemplaren tussen zitten die werkelijk alles lijken te kunnen. Neem bijvoorbeeld de Porsche Macan, die als comfortabele auto voor alledag evenzeer weet te overtuigen als in de rol van sportieveling. En dat ondanks zijn gewicht van bijna twee ton! Met zijn vijf zitplaatsen, grote bagageruimte en optionele luchtvering met verlagingsmogelijkheid dekt hij een bijzonder breed spectrum af.

Het Performance Package (meerprijs € 11.300) tilt het prestatieniveau van de Macan Turbo naar een nog hoger niveau. Met dit pakket levert de motor namelijk 40 pk meer, wat het totaal naar 440 pk brengt. En misschien nog wel belangrijker: het koppel wordt verhoogd van een reeds indrukwekkende 550 naar 600 Nm, waardoor je een forse duw in je rug krijgt als je het gaspedaal intrapt. De acceleratie van 0 naar 100 km/h vergt dankzij het Performance Package nog maar 4,2 in plaats van 4,5 seconden, bij de sprint vanuit stilstand naar 200 km/h laat de Turbo zelfs 1,8 seconden liggen ten opzichte van de Turbo-versie met extra vermogen. De Turbo PP kan ook nog wat verder doorhalen op de autobahn en zijn topsnelheid bedraagt 272 in plaats van 266 km/h.

Met de snelheid in rechte lijn zit het dus wel snor, maar deze auto maakt minstens zoveel indruk in bochten. Geen enkele SUV uit dit segment biedt een vergelijkbare rijdynamiek. De carrosserie helt ook in snel genomen bochten nauwelijks over en de reacties op het stuur zijn bij het insturen zo direct, dat je bijna vergeet dat je in een SUV zit. Als je op de optielijst het sportonderstel met luchtvering en 15 millimeter verlaging (€ 1.558) hebt aangekruist, gaat hij welhaast met het tempo en de stabiliteit van een sportwagen tussen de pylonen door. Maar als je geen zin hebt om te racen, maar simpelweg ontspannen naar huis wilt rijden na een dag hard werken, dan maak je van de wilde Macan met een druk op de knop een milde Macan. Met de softere afstelling van de luchtvering worden de sportieve ambities de kop ingedrukt. Het tegen meerprijs leverbare keramische remsysteem werkt ook subliem; het begrip fading lijken deze remmen niet te kennen.

Toch hebben we nog wel twee kritiekpuntjes. Allereerst is een bedrag van € 134.900 bijzonder pittig voor een niet al te grote SUV en ten tweede is het testverbruik (1:6,8) wel erg heftig. Tja, ook een multitalent laat weleens steken vallen.

Bijzonder veel rijdynamiek + Indrukwekkende prestaties - Extreem duur voor midsize-SUV

