Hoogspanning Porsche Cross Turismo

In 2019 komt de Porsche Taycan, twee jaar later de Cross Turismo. We hebben echter al mogen rijden met een prototype van de 600 pk sterke Tesla-opponent.

Eén ding moet je de mensen van Tesla nageven: ze liepen met de Model S ver op de markt vooruit. De elektro­ knaller is inmiddels al zes jaar op de markt, terwijl zijn potentiële tegenstrevers van de gevestigde autoafbrikanten nog in het pro­ totypestadium verkeren. Volgend jaar komt bijvoorbeeld pas de eerste elektroauto van Porsche op de markt. Het merk pakt ver­ volgens wel door, want al twee jaar later staat een tweede model op stapel, in de vorm van de Cross Turismo. En met die auto mochten wij nu al rijden. Het goede nieuws: de zilverkleurige blikvanger is niet uitsluitend een showmodel. De technische basis en de aandrijving komen al groten­ deels overeen met die van het uiteindelijke productiemodel, waarvan inmiddels al meer dan 100 prototypes rondrijden. De eerste indruk: het is een echte Porsche. Hij oogt in alle opzichten sportief, van het aerodynamicapakket tot de kuipstoelen. Het is een stijlvolle fluisteraar die over tal van lekkernijen beschikt.

DEFINITIEVE SPECIFICATIES

Goed, tijd om te gaan rijden. Dr. Stefan Weckbach, die de ontwikkeling van alle elektrische Porsches leidt, geeft tekst en uitleg vanaf de passagiersstoel. "Zowel voorin als achterin zit een motor, onder de vloer is een accupakket geplaatst. Ook heeft dit model vierwielaandrijving. Wat dat betreft, beschikt dit prototype al over de definitieve specificaties."

Vervolgens trappen we het gaspedaal, of beter gezegd stroompedaal, dieper in. Naar het schijnt komen er drie varianten van de Cross Turismo op de markt, te weten de Carrera, de Carrera S en de Turbo met res­ pectievelijk 430, 540 en meer dan 600 pk. Wij zijn met de laatstgenoemde variant op pad, dus over een gebrek aan vermogen kunnen we niet klagen. De 4,95 meter lange en 2.150 kilo zware vierzitter accelereert in minder dan 3,5 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h en in minder dan twaalf seconden van 0 naar 200 km/h. De topsnelheid? Die schijnt boven de 260 kilometer per uur te liggen. De gespierde elektro­ Porsche rondt de Nordschleife waarschijn­ lijk in minder dan acht minuten.

Tot zover de theorie. Bij ons met de hand gebouwde prototype is de eerste van de twee versnel­lingen geblokkeerd, het vermogen is ingeperkt. In de bergen boven Malibu in Californië draait het sowieso om andere zaken. Bijvoorbeeld om de harmonieuze besturing, die qua tegendruk, precisie en draaicirkel keurig scoort. Bovendien ligt de stationwagon dankzij de elektronische overhelstabilisatie als een blok op de weg; het veer­ en afrolcomfort heeft maar weinig te lijden onder de grote 20­inch wielen. De bijna optimale aslastverdeling zorgt samen met torque vectoring voor een relaxed rij­gedrag zonder verrassingen.

KRAPPE BEDOENING

Het nadeel van het concept: hoewel de Cross Turismo geen kleine auto is, is het binnenin ondanks de 'voetgarages' (zo noemen ze bij Porsche de uitsparingen in de autovloer) een krappe bedoening. De ramen buigen behoorlijk ver naar binnen toe en met de hoofd­ en beenruimte is het niet al te best gesteld. De bagageruimte is goed toegankelijk via de grote achterklep, maar de laadvloer zou wat langer mogen zijn en het zicht schuin naar achteren toe laat te wensen over. Ook het bedienings­ concept vraagt gewenning. De touch­zoom­ push­slide­knoppen in de middenconsole kun je niet intuïtief bedienen. Zeer fraai is daarentegen het deels vrij configureerbare, licht gebogen display achter het stuur. Het doet denken aan het instrumentarium van de Porsche 911. In de Cross Turismo neemt de actieradiusweergave echter de plek in van de centrale toerenteller – welkom in de toekomst!

Met een spanning van 800 volt duurt het laadproces maar 15 minuten, maar die 800 volt is slechts theorie. Met 400 volt zouden de accu's na 40 minuten zijn volgeladen, maar ook dat is in de prak­ tijk eerder uitzondering dan regel. Als je slechts een conventioneel huis­tuin­en­ keuken­stopcontact tot je beschikking hebt, moet je de accu's maximaal 30 uur aan de lader hangen. Maar wachten is immers de normaalste zaak van de wereld als het om elektrische Porsches gaat. Het heeft echter wel de meest opwindende elektroauto tot nu toe opgeleverd, wat ons betreft. In onze optiek overtreft deze auto elke Tesla. En ondanks de elektroaandrijving is het een echte Porsche.