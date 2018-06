Excuus-SUV Porsche Cayenne E-Hybrid

Om de Cayenne te kunnen vergroenen, heeft Porsche gekozen voor plug-in hybridetechnologie. Veel andere opties had het merk niet; de Mission E blijft nog even achter de coulissen en een diesel is vanwege de maatschappelijke gevoeligheid momenteel geen optie. We maken kennis met de nieuwe Cayenne E-Hybrid.

Porsche eerst een hybride, om een paar jaar later met de plug-in hybride te komen. Die eerste stap slaat het merk nu over, want de Cayenne verschijnt meteen in een stekkeruitvoering. Dat lijkt heel logisch, aangezien Porsche die techno- logie al aanbiedt op de Panamera, alleen blijkt de Cayenne E-Hybrid daarmee amper componenten te delen. Eigenlijk is alleen de 135 pk en 400 Nm sterke elektromotor identiek. De benzinemotor, de transmissie en zelfs het gehele platform van de SUV wijken echter af.

Laten we beginnen met de benzinemotor. Dat is een 3,0-liter V6 die dankzij een turbo tot 340 pk en 450 Nm komt. Aangezien hij samenwerkt met bovengenoemde elektromotor zou je theoretisch tot 850 Nm kunnen komen. De ZF-achttrapsautomaat kan dat echter niet aan, dus is het koppel begrensd op een nog altijd riante 700 Nm. Het systeemvermogen van beide motoren ligt op een eveneens gezonde 462 pk. Daarmee moet de Cayenne in exact 5 seconden de 100 km/h kunnen aantikken en daarna kunnen doorstomen naar 253 km/h. Belangrijker is dat de SUV met het 14,1 kWh grote accupakket theoretisch 44 kilometer kan afleggen voordat de V6 überhaupt aan het werk moet.

Dat die waarde er in de praktijk niet in zit, mag inmiddels geen verrassing meer heten. Tijdens de introductie komen we met een normale rijstijl op een traject zonder snelwegen zo'n 30 kilometer ver. Met 135 pk op een wagengewicht van 2.295 kg gaat accelereren niet flitsend, maar je vormt ook geen rijdende chicane. Een voelbare weerstand in het gaspedaal geeft aan hoever je mag trappen voordat de verbrandingsmotor zal aanspringen. Wie echt alleen elektrisch wil rijden, krijgt daarvoor genoeg informatie. Is het accupakket leeg, dan gaat de auto over op de hybridemodus (deze is ook handmatig in te schakelen). Aan de hand van de vermogensvraag en de omstandigheden wordt dan automatisch geschakeld tussen elektrokracht, benzinevermogen en een combinatie van die twee. De samenwerking valt in positieve zin op doordat deze eigenlijk helemaal níét opvalt. Waar de PDK-bak van de Panamera soms wat zoekerig is, worden alle onvolkomenheden die er zouden kunnen ontstaan in de Cayenne opgevangen door een koppelomvormer. Wat rest, is een aandrijflijn die op de achtergrond van alles doet, maar daarvan weinig laat merken. Behalve dan met de flinke acceleratie waarop je altijd kunt rekenen.

SPORTIEF RIJDEN IS MOGELIJK

Het kan in de hybridemodus voorkomen dat de elektromotor niet meer over vol- doende energie beschikt om te assisteren. Dat leidt tot een merkbaar gereduceerde acceleratie, al blijft er ruim voldoende power over. Afhankelijk van de gekozen boordlader (3,6 kW is standaard, 7,2 kW optioneel) en het stroompunt duurt vol- laden met een stekker ruim twee tot bijna acht uur. Maar het kan ook anders, via de Sport-modus en – meer nog – de Sport Plus- modus. Dan regelt de elektronica dat er zo snel mogelijk weer lading in de accu komt, zodat de elektromotor in principe altijd kan bijspringen. Uiteraard heeft dat gevolgen voor het verbruik, maar Porsche is het nu eenmaal aan zijn stand verplicht om spor- tief rijden in elk geval mogelijk te maken. Om dezelfde reden is het onderstel, al dan niet optioneel, voorzien van elke denkbare mogelijkheid die Porsche in de aanzien- lijke trukendoos kon vinden: luchtvering, vierwielbesturing, elektronisch geregelde schokdempers en een heel woud aan afkortingen voor allerlei actieve en reactieve elektronica. Inmiddels zal het weinigen nog verrassen dat een Cayenne goed stuurt. Toch weten de beheersing en vanzelfsprekendheid waarmee deze 2,3 ton zware tank onverstandig hard de hoek om kan steeds opnieuw te verbazen. Vooral omdat het onderstel weliswaar wat aan de stevige kant is, maar nooit hard, indringend of vermoeiend. Sportiviteit is in de context van een SUV heel betrekkelijk, maar voor zover het kan, zorgt Porsche er toch voor – hybride of niet.

TUSSENPAUS

Tegelijk met de komst van de E-Hybrid introduceert Porsche ook enkele nieuwe opties en systemen voor de hele Cayenne- reeks. 22-inchwielen, een head-up display en standverwarming zijn voortaan te bestellen, evenals InnoDrive. Dat laatste is feitelijk niets meer of minder dan de combinatie van een aantal semi-autonome rijsystemen die samenwerken met onder meer de navigatie- data. Daardoor kan de Cayenne zichzelf op afstand van zijn voorganger houden en tussen de lijnen op de weg blijven. Via de navigatiekaart kan hij ook een stuk vooruit kijken om bijvoorbeeld te bepalen welke snelheid gepast is voor de eerstvolgende bocht. Mooie technologie, maar in principe niet nieuw.

Als de verbluffende eerste indruk een beetje is verwerkt, kunnen we de Cayenne E-Hybrid als geheel beoordelen. Alles is ontzettend goed geïntegreerd en je hoeft geen concessies te doen wat betreft de hybridetechniek. Dankzij ons bpm-stelsel wordt de E-Hybrid met een vanafprijs

van € 102.800 bovendien meteen de goed- koopste Cayenne. De nieuwe E-Hybrid is alleen niet de enorme stap voorwaarts die Porsche met de Mission E aankondigde. Voorlopig is het een tussenoplossing; de Cayenne E-Hybrid fungeert als tussenpaus. Maar wel een erg goede.

