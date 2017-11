Slideshow

Porsche 911 Turbo S Exclusive Exclusief genoegen

Met een vermogen van 607 pk en een sublieme afwerking is de 911 Turbo S Exclusive een indrukwekkend visitekaartje van de afdeling van Porsche die specifieke klantwensen vervult. Van deze speciale uitvoering worden slechts 500 exemplaren gebouwd.

Wie zijn Porsche wil laten aankleden volgens zijn eigen wensen, kan daarvoor al meer dan 30 jaar lang terecht bij Porsche Exclusive als de reguliere optielijst niet volstaat. Daarnaast lanceert deze afdeling regelmatig speciale uitvoeringen, zoals recent de tot 500 exemplaren gelimiteerde 911 Turbo S Exclusive. Alleen al de goudkleurige carrosserielak geeft deze 911 een nog chiquere en imposantere uitstraling dan een standaard Turbo S, wat toch ook al een indrukwekkende auto is. Dat komt vooral door de bijzondere dieptewerking in de lak. Het dak en de voorklep zijn van koolstofvezel gemaakt, waarvan de structuur zichtbaar is door de transparante strepen in het midden. Dat er veel ambachtelijk handwerk aan de afwerking van deze auto te pas is gekomen, zie je aan de naadloze overgang tussen de goudkleurige lak en het zichtbare koolstofvezel. Wie iets minder de aandacht wil trekken, kan overigens ook kiezen voor de kleuren agaatgrijs en Carrera-wit metallic. Tegen meerprijs wordt de Exclusive afgeleverd in zwart, Indisch rood of grafietblauw metallic.

Overigens beschikt dit goudkleurige uithangbord van de Exclusive-afdeling niet alleen maar over optische bijzonderheden, deze high-end 911 heeft ook een nog hoger vermogen dan de 'standaard' Turbo S. De biturbo-boxermotor levert in dit geval geen 580, maar 607 pk. Zodoende is het goudkleurige monster nog een tandje rapper dan de uitvoering waarop hij is gebaseerd. De sprint van 0 naar 100 km/h vergt in beide versies 2,9 seconden, maar de bestuurder van een Turbo S Exclusive tikt wel drie tiende van een seconde eerder de 200 km/h aan. Echt merkbaar is het verschil in de praktijk niet, want beide varianten benemen je de adem als je het gaspedaal volledig intrapt.

VERFIJNDE SMAAK

Het is overigens wel een dure grap om een bijzondere smaak te hebben, want waar de reguliere Turbo S € 245.800 kost, moet je voor de Exclusive maar liefst € 55.800 extra overmaken aan de Porsche-dealer. Daarvoor krijg je dan wel een riantere standaarduitrusting. Zo beschikt de Turbo S Exclusive standaard over een remsysteem met enorme keramische remschijven met een diameter van 410 millimeter. Ook hier hebben de designers van Porsche Exclusive hun sporen achtergelaten: de zwarte remzadels zijn voorzien van logo's in goudgeel metallic. In technisch opzicht is alles aan boord wat ze bij Porsche leveren voor de 911, waaronder het Sport Chrono Pakket met GT-sportstuur en dynamische motorsteunen, Torque Vectoring Plus inclusief sperdifferentieel op de achteras (PTV Plus), actieve dempers (PASM) en de dynamische onderstelaansturing (PDCC). Ook kunnen de inzittenden luisteren naar een audiosysteem van Bose voor het geval de sound van de zescilinder boxermotor gaat vervelen, terwijl de achttienvoudig verstelbare adaptieve sportstoelen het lichaam goed op zijn plek houden. Dat de stoelen zijn bekleed met zeer hoogwaardig ogend en aanvoelend leer, zal je gezien het prijskaartje van deze auto niet verbazen.

Met deze auto laat je zien dat je over een verfijnde smaak beschikt en best bereid bent om diep in de buidel te tasten voor een auto die aan je wensen voldoet. Neem bijvoorbeeld de specifiek voor deze uitvoering ontwikkelde 20-inchwielen, die met een zeer complex spuitproces worden voorzien van een tweekleurige afwerking. Ook het riante gebruik van koolstofvezel en alcantara zal bij connaisseurs in de smaak vallen. En nu maar hopen dat de kopers ook echt met deze auto de weg op gaan en hem niet als investeringsobject in een goed verwarmde garage parkeren ... Je mag met de Turbo S Exclusive dan goud in handen hebben, deze auto verdient het om kilometers te maken.