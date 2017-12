Slideshow

Porsche 911 GT2 RS Buitenaards

Van tevoren was de missie duidelijk: een allesovertreffende auto maken die het ronderecord voor productieauto’s op de Nordschleife kan verbeteren. Het resultaat is de nieuwe Porsche 911 GT2 RS. Een buitenaards goede auto, mits je ’m aankan en -durft.

Er kan veel gebeuren in een seconde. Zeker als je net hebt plaatsgenomen achter het stuur van de nieuwe Porsche 911 GT2 RS en de fout maakt om in te sturen, terwijl je eigenlijk nog te hard rijdt. Zodra het gebeurt, weet je dat je te ver bent gegaan. De zware achterzijde laat zich gelden op een manier die je in andere moderne 911's eigenlijk niet meer tegenkomt. Het ESP moet eraan te pas komen om de boel weer recht te trekken. Al na vier bochten maakt de snelste productieauto ter wereld meteen pijnlijk en glashelder duidelijk dat hij geen foutjes zal tolereren. "Waar ben je nou mee bezig?", vervloek ik mezelf. Veel tijd om erbij stil te staan heb ik niet, want de instructeur voor me is niet van plan zijn 918 Spyder, de ultieme hyperhybride, te sparen. In moordend tempo gaat het richting de hairpin. Geen fouten dit keer. Hard en recht aanremmen, beheerst insturen en pas als de neus de goede kant op wijst het gas er rustig op. Even een moment van aarzeling, terwijl de turbo's druk opbouwen. Dan weer die allesvernietigende explosie naar voren.

Langzaam wen je eraan, maar het duurt tot ronde vijf voordat alles vloeiend, hard en foutloos gaat. De leercurve is steil, de beloning groot. Met louter adrenaline in je aderen ontdek je een wereld van grip, tractie, feedback en acceleratie die op deze planeet bijna niet te overtreffen is. Deze Porsche eist van je dat je resoluut en met volle overtuiging over je eigen grenzen heen stapt. Alleen dan ervaar je de meerwaarde van deze versie ten opzichte van de minder snelle 911's ten volle en snap je hoe het mogelijk is dat deze auto een volle tien seconden duikt onder het ronderecord van eerdergenoemde 918 Spyder. Een gevolg van een bijna manische zoektocht naar het snelste en het beste dat de huidige stand van de techniek mogelijk maakt.



WATERKOELING

Neem alleen al de motor. Uitgangspunt vormt de 3,8-liter zescilinder boxermotor uit de Turbo-modellen. Maar hoewel de turbines nog steeds voorzien zijn van een variabele geometrie, zijn ze evenals de compressoren een flink stuk groter. De lucht die erin gaat, wordt bovendien vanaf de zijkant van de auto aangevoerd, om eventuele hete lucht die via de radiatoren voorin over het dak komt zoveel mogelijk te vermijden. Wordt de lucht in het inlaattraject toch te heet en vraag je maximale prestaties, dan zorgen waterinjectoren ervoor

dat de intercoolers worden gekoeld. Het resultaat: 700 pk en 750 Nm, gegarandeerd onder alle omstandigheden. Mits er gedistilleerd water in het tankje voorzin zit. In tegenstelling tot veel moderne turbomotoren doet de boxer geen enkele moeite om te verhullen dat-ie gebruikmaakt van drukvulling. De vertraging na het indrukken van het gaspedaal is bij hogere toeren opvallend klein, maar onder de 2.000 tpm gebeurt er weinig. Daarboven schiet je met beangstigend tempo vooruit. De cijfers zeggen genoeg: 0-100 km/h in 2,8 seconden, 0-200 km/h in 8,3. De GT2 RS heeft hetzelfde effect als de sterkste Tesla's: je hersenen lopen bijna vast omdat ze de versnelling niet kunnen bevatten. Alleen gaat de GT2 RS ook boven de 150 km/h in bijna hetzelfde tempo door.

De PDK-bak met dubbele koppeling schakelt zo snel dat onderbreking van de aandrijfkracht niet voorkomt. Bij terugschakelen reageert de bak zo direct en hard op de flippers dat je zowel maximale controle ervaart als een vreemd soort angst dat de tandwielen door de auto zullen vliegen. Maar dat gebeurt niet, zelfs niet na een halve dag intensief rijden op het circuit.

WEISSACH-PAKKET

Speciale vermelding verdienen ook de standaard keramische remmen, die keer op keer betrouwbaar blijken. Een gevolg van uitgekiende kanalen die koelende lucht naar de immense schijven leiden. Ook de actief meesturende achteras, de adaptieve schokdempers, het elektronisch aangestuurde sperdifferentieel tussen de aangedreven achterwielen en het slimme ESP blijken van fabelachtig niveau. Alles werkt samen om, ondanks de combinatie van achterwielaandrijving en overvloedig vermogen, je toch vertrouwen te geven. En het werkt. Maar, je moet het wel kunnen en durven. Hoewel het ESP je opvangt, grijpt het zelfs volledig ingeschakeld pas in als je al voor schut staat.

Dat maakt dit enerzijds tot de ultieme 911 in prestaties én karakter. Anderzijds is het een auto voor een beperkte doelgroep; je moet hem kunnen betalen. Geen vanzelfsprekendheid met een prijs van € 354.400 exclusief het 30 kilo aan gewicht besparende Weissach-pakket van € 30.000. En dan moet je daarnaast ook zeer goed kunnen rijden en regelmatig naar het circuit gaan. Op de openbare weg is de GT2 RS vervelend rumoerig en kun je het vermogen simpelweg niet benutten. De Turbo S komt daar beter tot z'n recht. En voor de minder getalenteerde coureurs met vermogen is een GT3 al meer dan genoeg. Maar dat kun je de GT2 RS zelf eigenlijk niet aanrekenen; hij kan het ook niet helpen dat-ie zo goed is. En al deed je het wel: het zal Porsche een zorg zijn, want de volledige productie voor Nederland voor 2017 en 2018 is toch al uitverkocht.

