Porsche 718 Cayman GTS Als alles klopt

Porsche-kopers die hun model zo sportief mogelijk willen hebben, kunnen al lange tijd hun lol op met de GTS-versies. In Boxster-vorm bereik je dan dynamische perfectie. Evengoed hebben we een suggestie …

Je ziet ze eigenlijk opvallend vaak: de GTS-versies van Porsche-modellen. Het topmodel van de line-up (even los van de GT-divisie) is officieel altijd de Turbo (S)-versie, al dan niet in S-trim. Porsche houdt door de jaren heen de vinger echter uitstekend aan de pols van de Porsche-klant en merkte dat sommigen iets scherpers willen. Zo ontstond de GTS-lijn: nog net even wat sportiever dan de S-versies, met een handjevol pk's extra om mensen over de streep te krijgen. In de 'instapdivisie' van de 718 Cayman en Boxster is (vooralsnog) nooit behoefte geweest aan een turboversie. Mogelijk zou het model dan te veel vermogen krijgen ten opzichte van de 911. Dat de gelimiteerde GT4 en Boxster Spyder voor het eerst de 911-vermogensgrens doorbraken, was al bijzonder genoeg. Nee, de GTS is ook dit keer het officiële topmodel van de serieproductie-718's.

VEEL KOPPEL

Bij de jongste facelift verdween net als bij de gewone 718-modellen de zescilinder. De nieuwe 718 GTS Cayman en Boxster krijgen dezelfde 2,5-liter viercilinderboxer met turbo als de S-versies. Porsche tweakte wel iets aan het inlaattraject en de turbo, met 15 pk vermogenswinst als resultaat: zo kom je op 365 pk. Neem je de PDK-versie, dan duikt je 0-100-tijd daarmee naar een bizarre 4,1 seconden. Dat is serieus snel en zeker sneller dan de auto in eerste instantie aanvoelt. Door de koppelgolf ben je al snel geneigd om te shortshiften; bij een turbomotor als deze valt bovenin immers niets te halen? Mis. Je kunt door tot een dikke 7.500 tpm en het maximum vermogen wordt pas 1.000 toeren eerder bereikt. Doorhalen dus! Ondanks de tienden winst die de PDK-bak oplevert, willen we echter toch een lans breken voor de handbak. Ja, als je je auto dagelijks door de ochtendspits manoeuvreert, wil je natuurlijk de automaat. Dat geldt ook als je op een circuitdag per se de laatste tiende uit een rondetijd wilt persen. Als je hem echter hebt voor erbij, puur voor het rijden, dan voegt de handbak zo ontzettend veel beleving toe. Sowieso is de bediening ervan strak en perfect, net als de koppeling. Zelfs het kleine (of zelfs enige) nadeel van de zalige Cayman GT4, de te lange verzetten, speelt niet bij de GTS.

Terwijl anderen aan de slag moesten met een PDK-versie achter een 911-pacecar, was een vriendelijke Hans Joachim Stuck bereid zijn Cayman met handbak die hij voor hotlaps gebruikt ruim een half uur aan ons af te staan. Zo konden we op het Ascari-circuit een video maken voor autoweek.nl. Een Cayman GTS, een handbak en een leeg circuit. O mijn lieve god, de zaligheid. De balans van de auto is geweldig met een toefje overstuur bij gas liften, de besturing laat exact weten wat er precies gebeurt en de motor heeft een ongelooflijk goede gasrespons voor een turbokrachtbron, terwijl je dankzij de powerreserve bovenin heerlijk kunt doorhalen. Ja, we missen de zescilindersound van de vorige versie en daardoor mist de auto wellicht wat karakter. Soit.



GEEN MEERWAARDE

Ondanks deze loftrompet wel een kleine kanttekening. Porsche heeft het GTS-label zó goed in de markt gezet dat het soms wordt gezien als perfecte tussenoptie tussen – in dit geval – de Cayman S en de GT4. Dat gaat echter te ver. Het gat naar de GT4 (of bij de 911 naar de GT3) is gigantisch, omdat een GTS technisch niet meer is dan een overcomplete S-versie. Want ja, je krijgt ook op deze Cayman GTS een verlaagd onderstel, torque vectoring en het Chrono Sport-pakket standaard, maar dat zijn allemaal zaken die je optioneel op een S-versie kunt krijgen. Los van de uiterlijke kenmerken met zwarte accenten is de enige unieke technische wijziging de genoemde 15 pk extra. En die 'voel' je alleen met de stopwatch. Maar dan een idee, gewoon een suggestie van ons, als AutoWeek. Als liefhebbers. Als bevoorrechte journalisten die meer mensen willen laten kennismaken met autowalhalla dat Porsche heet.

Onlangs lanceerde Porsche de 911 Carrera T, een nieuw model dat de aandrijflijn krijgt van de basis-Carrera, maar wel alle dynamische onderstelopties én een nieuwe handgeschakelde zesversnellingsbak met korte verzetten. Zeer waarschijnlijk is de hype rondom de handgeschakelde 911 R hier debet aan. Er is vraag naar pure Porsches met handbak, versies die meer mikken op rijplezier dan op rondetijden. Stel nu eens dat Porsche dat zaligmakende 911 T-concept doortrekt naar de 718? Een Cayman met de 2,0-liter van de non-S, met een handbak met nog net even kortere verzetten, met alle dynamische opties van de GTS zonder verdere luxe opsmuk. Een soort mini-911R voor een budget dat zo'n auto voor een ieder een reële droom maakt, in plaats van de onhaalbare droom die auto's als de GT4, GT3 of 911R vaak zullen blijven. Het zou meer toevoegen dan een 718 GTS, hoe briljant die auto ook is.

+ Viercilinder zeker snel genoeg - Geluid is niet wat het was

- Meerwaarde versus Cayman S beperkt

