Peugeot 308 GTi Scherpere klauwen

Met een aangescherpt design gaat de Peugeot 308 GTi opnieuw in de aanval. We voelen hem aan de tand op het Ascari Racetrack in het zuiden van Spanje. Zal de Golf GTI het Spaans benauwd krijgen van deze Fransoos?

Op het eerste gezicht zijn de Fransen behoedzaam te werk gegaan bij het opfrissen van de 308 GTi. Nu was er ook weinig reden om het wiel opnieuw uit te vinden; het model is immers nog maar vier jaar in productie. Ook in technisch opzicht verandert er niet veel, maar de 250 pk-versie is komen te vervallen omdat het merendeel van de kopers voor de sterkere variant ging. Zodoende heeft de 308 GTi nu altijd 272 pk aan boord, zodat hij de 245 pk sterke Golf GTI Performance achter zich laat.

Dat je met de nieuwe 308 GTi van doen hebt, is vooral aan de voorkant te zien. De Peugeot beschikt namelijk over een nieuwe, compleet zwarte grille met honingraatstructuur. Tegen meerprijs zijn ledkoplampen leverbaar, terwijl de achterlichten over matte afdekkappen beschikken. Op de optielijst staat net als voorheen tweekleurige lak, waarbij de combinatie blauw/zwart nieuw is. Een ander kenmerk van de 308 GTi zijn de donkergekleurde 19-inch wielen met Michelin Pilot Super Sport-banden. De remschijven hebben voor een diameter van 380 mm en achter van 268 mm, rode remklauwen zijn welhaast een must bij een sportieveling als deze Peugeot.

Op het circuit laat de 308 GTi zien dat er beslist geen sprake is van 'veel geschreeuw, weinig wol'. In bochten bijt de aangedreven vooras zich in het asfalt, waarbij het torsen-differentieel ervoor zorgt dat het wiel aan de buitenzijde van de bocht meer koppel krijgt toebedeeld dan het binnenste wiel. Bij het uitkomen van de bocht is dat een groot voordeel. Ondanks het sportieve karakter is de 308 GTi volgens Peugeot een bescheiden innemer. Volgens het merk bedraagt het gemiddelde verbruik 6,0 liter op 100 kilometer, ofwel 1 op 16,7. In de praktijk kun je daar alleen maar van dromen, daarvoor daagt deze auto je te veel uit. Het maximumkoppel is volgens de specificaties beschikbaar van 1.900 tot 5.000 toeren, maar gevoelsmatig gaat de 1,6-liter turbomotor pas bij zo'n 2.500 tpm lekker aan de slag. Bij 6.000 tpm wordt vervolgens het maximale vermogen geleverd, terwijl de begrenzer ingrijpt bij 7.500 tpm.

Opvallend is de relatief zachte onderstelafstelling, die op het circuit resulteert in een carrosserie die wat meer in beweging is dan wenselijk. In de praktijk valt er echter mee te leven en je krijgt er een hoog comfortniveau voor terug. Het leven bestaat immers niet alleen maar uit haarspeldbochten.

Vooras heeft veel grip + Overtuigende prestaties - Veel bodyroll

Veel bodyroll - Motor komt pas boven de 2.500 tpm op stoom