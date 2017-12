Slideshow

Opel Insignia Country Tourer De alternatieve SUV

Een grote SUV hebben ze bij Opel niet in het gamma, wel een opgehoogde versie van de Insignia: de Country Tourer. Is dit de oplossing voor mensen die wel eens off-road willen zonder bijbehorende hoge instap?

Met de Mokka X, Crossland X en de Grandland X heeft Opel een keur aan mini-SUV's en een midi-SUV in het aanbod. Voor wie groter wil, heeft Opel op basis van de Insignia wederom de Country Tourer. Dat was zo bij de vorige generatie en bij de nieuwe editie is dat niet anders. Het is wederom een stationcar met een verhoogd onderstel en stoere exterieuraccenten. En niet onbelangrijk: in tegenstelling tot de Grandland X is de Insignia Country Tourer er desgewenst wél met vierwielaandrijving.

De Insignia Country Tourer is 25 millimeter hoger dan de Sports Tourer. Dit betekent een amper hogere instap of beter zicht op de weg, de argumenten die we vaak horen als voordelen van een SUV. Hier lijkt de auto ook helemaal niet voor bedoeld. Al na de eerste kilometers die we maken, toont hij zich veel meer een grote familie-auto van het comfortabele soort. Ondanks het iets hogere zwaartepunt helt het koetswerk in bochten nauwelijks verder over dan we ons van de reguliere Insignia stationcar, de Sports Tourer, kunnen herinneren. Dit is mede te danken aan het actieve onderstel met adaptieve dempers waarmee de Country Tourer is uitgerust. Niet dat het er in de Sport-stand extra dynamisch aan toegaat, want ook dan houdt comfort de overhand. Een schande? Zeer zeker niet, want de auto ligt nog altijd strakker op de weg dan menig echte SUV. Natuurlijk, zo'n auto komt vast en zeker verder in het terrein. Maar dankzij zijn extra bodemvrijheid en vierwielaandrijving kan de Insignia Country Tourer off-road nog altijd meer aan dan wat 99 procent van de Audi Q5- of Skoda Kodiaq-rijders ooit met hun auto buiten de gebaande paden zullen doen.

NEUTRAAL DE HOEK OM

Opel levert vierwielaandrijving alleen in combinatie met de dieselmotoren (170 pk en 210 pk) en de 260 pk sterke 2,0-liter benzinemotor. De 210 pk 2.0 BiTurbo is Opels nieuw topdiesel, die alleen verkrijgbaar is met een 8-traps automaat. Die dikke diesel heeft een prettig karakter, is niet te betrappen op ongewenste trillingen en vibraties, maar laat wel horen dat-ie er is. Niet alleen bij de koude start, maar ook wanneer hij al langere tijd op temperatuur is. Dat hoeft tegenwoordig niet meer en het is zonde voor een auto die zich verder met de betere modellen kan meten. De automaat is ongeacht de gekozen rijmodus (Comfort, Normal of Sport) altijd alert op bewegingen van het gaspedaal, soms zelfs iets te alert. Wanneer je comfortabel cruisend bij 120 of 130 km/h iets wilt versnellen, wordt er direct een verzet teruggeschakeld. Dat geeft een lichte onrust. De motor heeft genoeg trekkracht om de gewenste acceleratie in dezelfde versnelling te kunnen uitvoeren. Wellicht is het een keuze op basis van uitstootwaarden.

De 4x4 is in principe een voorwielaandrijver; de achterwielen kunnen automatisch worden bijgeschakeld. Op de achteras bevindt zich geen traditioneel differentieel, maar een torque vectoringsysteem dat de krachten met twee elektronisch gestuurde lamellenkoppelingen tussen links en rechts verdeelt. Handig in het terrein, minstens zo leuk op asfalt: normaal gesproken is de auto bij het snel induiken van een bocht onderstuurd. Dankzij het vliegensvlug reagerende achterdifferentieel wordt er nu meer kracht naar het buitenste wiel gestuurd. Daardoor wordt de onderstuurneiging direct de kop ingedrukt, zodat de auto neutraal de hoek om gaat.

BIJNA PREMIUM

De Insignia Country Tourer is verkrijgbaar in slechts één uitvoeringsniveau, dat in grote lijnen overeenkomt met de keurig aangeklede Innovation-versie, aangevuld met het Flex-Ride-onderstel (dat laatste niet voor de 1,5-liter benzinemotoren). Dit betekent dat de auto standaard is voorzien van intelligente koplamptechnologie en een uitgebreid multimediasysteem inclusief navigatie. Hoewel Opel zich voor die systemen trots op de borst klopt, valt daar nog wel wat op aan te merken. De actieve bochtenverlichting reageert bij tijd en wijle te traag en is erg terughoudend met grootlicht, waardoor we het soms liever handmatig willen regelen. Bij het navigeren moet je ook alert blijven. De navi werkt niet altijd even snel en zo nu en dan worden situaties niet duidelijk genoeg aangegeven. Een software-update moet dat kunnen rechtzetten.

Waar de Insignia absoluut in uitblinkt, is zijn interieurruimte en dat is bij de Country Tourer niet anders. Qua afmetingen kan hij wedijveren met de Audi A6 Allroad, de Mercedes E-klasse All-Terrain en de Volvo V90 Cross Country. En hoewel de Opel-mensen bij de presentatie continu het woord premium gebruikten, kunnen we daar niet helemaal in meegaan. Hij schurkt er misschien dicht tegenaan; materiaalkeuze en algehele beleving zijn goed, maar liggen bij de Audi, Mercedes en Volvo op een iets hoger niveau. Daarom betaal je ook minder voor de Opel: met de 140 pk benzinemotor is de Country Tourer er al vanaf € 41.995.

Potente diesel + Comfortabel onderstel - Onduidelijk navigatiesysteem

