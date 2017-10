Slideshow

Opel Grandland X Nieuwe partner, mooie baby

Opel en SUV’s, dat was nooit zo’n goede combinatie. Denk aan de Monterey, de Frontera en de Antara en je begrijpt wat we bedoelen. Maar de tijden zijn veranderd nu Opel partner is van Peugeot en samen met dat merk auto’s ontwikkelt. Jongste vrucht van dat huwelijk is de Grandland X, volgens het merk een cross-over en gebaseerd op de Peugeot 3008.

Eerder dit jaar maakten we al kennis met de Crossland X, het Duitse neefje van de Peugeot 2008 en de opvolger van de Opel Meriva. De Crossland komt in het programma iets onder de al bestaande Mokka X. Die laatste is ook geen zelfstandige ontwikkeling van Opel en loopt al sinds 2012 mee, inclusief een facelift in 2016. Nu is het dan de beurt aan de Grandland X, een auto die opereert in het segment van onder meer de Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Renault Kadjar en uiteraard de Peugeot 3008. Hij mag dan zijn genen delen met die Fransoos, dat is aan de buitenkant niet te zien; het is een compleet andere auto. Geen enkel deel van de koets is identiek aan die van de Peugeot, dus van simpelweg rebadgen is hier geen sprake.

Het uiterlijk van de Grandland X sluit aan op dat van de huidige modellen van Opel. De achterkant vertoont overeenkomsten met die van de Astra hatchback, het front met dat van de nieuwe Insignia. De vrij hoge taillelijn loopt vanaf de b-stijl omhoog om vervolgens bij de c-stijl samen te gaan met een soort haaienvin, een detail dat ook de Insignia Sports Tourer heeft. De verchroomde krul op de c-stijl, zoals de Adam en Astra Sports Tourer hebben, ontbreekt en dat vinden wij niet zo erg. Het zwarte dak met de aluminiumkleurige roofrails zul je niet terugvinden op het basismodel, dat staat op de optielijst, eventueel in combinatie met een panoramadak. De basisversie staat op 17-inch wielen, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat een maatje groter hem beter staat.

Niet alleen het exterieur is compleet anders, ook vanbinnen is het allemaal Opel wat de klok slaat. Dat vertaalt zich in een interieur dat er lang niet zo smaakvol uitziet als dat van zijn Franse soortgenoot. Duits functioneel, zullen we maar zeggen. Veel zwart, geen tierelantijnen. Dus ook geen klokken boven het stuur, zoals de 3008 dat heeft. Het is vooral heel herkenbaar Opel en daarmee gebruiksvriendelijk. We ontdekken op het oog slechts één onderdeel van de Peugeot en dat is het knoppencluster van de ruit- en spiegelbediening.



VOLDOENDE PIT IN 1.2 TURBO

Op technisch vlak zijn de overeenkomsten wel groot. De basismotor is namelijk de bekende 1,2-liter driecilinder met turbo, goed voor 130 pk en de 1.6 diesel kom ook uit Sochaux (waar de Grandland X samen met de 3008 van de band rolt). Ze zijn beide leverbaar met een zestraps automaat, een optie die je zeker serieus moet overwegen en die zijn meerprijs van tweeduizend euro in onze ogen waard is. Voor deze eerste rijtest kiezen wij voor de benzinemotor met een handgeschakelde zesbak. Vanaf het vliegveld van Frankfurt rijden we over de A5 richting Basel; dat vormt een prima gelegenheid om de kleine driepitter eens goed de sporen te geven. We kennen deze motor al uit eerdere tests en hebben hem leren waarderen. Ook vandaag maakt hij indruk met zijn flinke trekkracht en stille loop.

Het gemak waarmee de Grandland X 160 km/h kruist, spreekt boekdelen. Zonder al te veel aandringen tikt de snelheidsmeter 190 km/h aan. Dan is de koek wel op, maar dat nemen we hem niet kwalijk. Voor gebruik in Nederland levert deze motor meer dan voldoende koppel en vermogen. Bovendien is de Grandland X met 1.253 kg relatief licht; dit is slechts 31 kg meer dan een Astra 1.4 Turbo Sports Tourer weegt.



RUIM INTERIEUR

De Grandland X is niet alleen stil, maar ook vrij comfortabel. Hij is goed geveerd en adequaat gedempt. De besturing werkt minder nerveus dan die van de 3008, zij het dat wat meer precisie wel had gemogen. Hij laat zich niet vanzelfsprekend een bocht in sturen, merkten we op de mooie wegen in en om Lautertal. Dat maakt deze Opel meer tot een reisauto voor de lange afstanden. Bochtige routes zijn niet helemaal zijn ding, daarvoor zit er iets te veel rol in de koets, waarbij opvalt dat de zijdelingse steun van de stoelen beter kan. Verder zit je zeer goed op de (optionele) AGR-goedgekeurde zetels. Ook de achterpassagiers zul je niet snel horen klagen; been- en hoofdruimte is er in overvloed en met 514 liter is de kofferbak fractioneel kleiner dan die van de Peugeot.

Opel levert de Grandland X vooralsnog met deze twee motoren, begin 2018 komen daar nog krachtiger versies bij, zowel op benzine als op diesel. Een kleinere benzinemotor valt niet te verwachten, daarvoor is deze auto te groot. De standaarduitrusting van het instapmodel, de Online Edition, is al redelijk compleet, met zaken als een licht- en regensensor, 17-inch lichtmetaal, rijstrookassistent, verkeersbordherkenning en parkeersensoren in de achterbumper. De meteen al drie mille duurdere Innovation voegt daar onder meer 18-inch, navigatie, meer assistentiesystemen en automatische klimaatregeling aan toe. Voor de zakelijke markt is de Business Executive interessant. Die heeft vrijwel alles wat de Innovation heeft, tegen een meerprijs van duizend euro ten opzichte van het instapmodel.

De vraag is nu of er een grotere Grandland gaat komen, in lijn met de Peugeot 5008. Want laten we wel wezen: de Zafira is al aardig op leeftijd, dus laat maar komen die Grandland XL.

Oordeel + Geslaagd ontwerp

Beetje saai interieur - Lange schakelwegen