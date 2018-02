Slideshow

Opel Grandland X 2.0 CDTI Grote stappen met dikke diesel

Opel startte bij de Grandland X met twee vrij bescheiden gemotoriseerde uitvoeringen. Daar brengt een nieuwe 2,0-liter dieselmotor over een paar maanden verandering in. Een puissant blok, om het maar eens op zijn Frans te zeggen, waarmee de Opel grote stappen zet.

Een nieuw jaar brengt nieuwe motoren; Opel kondigt er zelfs negen aan. De eerste is een 2,0-liter diesel voor de Grandland X. Ruim voor de officiële presentatie kregen we de kans om met een voorserie-exemplaar van deze nieuwe 2.0 CDTI te rijden. De nieuwe dubbelgespierde diesel gaat in februari in productie en kan dan naar verwachting in maart of april bij ons op de weg verschijnen. Op een markt als de Nederlandse zal het voor zo'n dikke diesel waarschijnlijk niet meteen storm lopen. Dat deed Opel besluiten om 'vooruit te verdedigen' door de auto in een Business Executive-jasje te steken. Lees: hij is voorzien van een dikke comfort- en veiligheidsuitrusting die zakelijke kopers over de streep kan trekken. Bij een prijskaartje van dik 45 mille belooft dat nadrukkelijk de doelgroep te zijn, naast wellicht mensen die een paardentrailer of forse caravan willen meenemen. Zij zullen met genoegen vernemen dat de 2.0 CDTI twee ton aan de trekhaak mag hebben. Belangrijk detail is dan wel dat de Opel vooralsnog alleen met voorwielaandrijving beschikbaar is. Een plug-in met elektrisch aangedreven achteras staat pas voor 2019 gepland. Een enorme krachtpatser, als we afgaan op de eerste rijindrukken met weer een ander prototype, in dit geval van DS.



POWER

Het zal niemand verbazen dat de Grandland X 2.0 CDTI met enorm grote stappen vooruit wil. Er valt al niet zo gek veel af te dingen op de 130 pk light-versie met de 1,2-liter driecilinder benzinemotor, dus doet de 177 pk en 400 Nm sterke nieuweling het tijdens de eerste indrukken op het testcircuit van Vairano nadrukkelijk 'met twee vingers in de neus'. Een auto met macht, zogezegd. Of misschien moet je zeggen puissance, want we kennen de motor van de Franse concerngenoten; we hadden de aandrijflijn immers in onze duurtest-Peugeot 3008. Ook hier wordt hij onder meer gecombineerd met SRC-katalysatortechniek met bijpassende AdBlueinspuiting. Juist op een testcircuit met specifieke slalomproeven en veel korte bochten verwacht je dat het enorme koppel (en de ook letterlijk zware krachtbron) de stabiliteit van de voorpartij in het gedrang kan brengen. Ondanks zijn hogere SUV-postuur valt dat bij de Opel enorm mee, zeker als je nagaat dat hier geen trukendoos met variabele vering of demping is opengetrokken. Hij wil heel fatsoenlijk een bocht om, zolang je op hoge snelheid niet al te scherp instuurt. De besturing voelt secuur aan en de remmen blijven het zelfs na een aantal rondes op de testbaan zonder protesten doen. Bij dat alles speelt het relatief lage gewicht van de Grandland X mee.

Toch merk je meteen dat het nieuwe topmodel weliswaar zeer snel is, maar niet specifiek afgestemd op dynamiek. Hij mikt eerder op veelrijders die de lat een stuk hoger leggen dan de bestaande basismotoren kunnen bereiken. De term 'Gran Turismo' komt ook in je op wanneer de Grandland X 2.0 CDTI hard over het rechte stuk jakkert. Onder de streep is het vooral een heel vlotte en comfortabele reisauto. Al laag in de toeren begint hij er hard aan te sleuren en rond 2.000 tpm is het koppel maximaal. Mede daardoor schakelt de achttraps automaat vlot door naar hogere trappen. Opel belooft een top van 214 km/h en als je ziet hoe de auto op het niet eens bijzonder lange rechte stuk van de Italiaanse baan al meer dan 180 km/h haalt, lijkt dat een realistische waarde. Ook op hoge snelheden voel je goed dat de auto blijft versnellen.



HOORBAAR AAN HET WERK

Het moet wel worden gezegd dat de krachtbron op zulke momenten nogal hoorbaar aan het werk is. Bovendien weet de achttraps automaat tussen de tweede en derde versnelling niet altijd of hij moet schakelen. Je kunt dat ook nauwelijks beïnvloeden, want een Sport-stand en schakelflippers zijn er niet. Het kan wel met de handmatige schakelstand 'M', maar die is niet de meest flitsende. Het voelt allemaal aan alsof er nog aan moet worden geschaafd en aangezien we hier met een voorserieauto rijden, is dat niet zo raar. Saillant detail: bij de testritten met de DS 7 Crossback in Parijs – ook een neef onder de PSA-paraplu – valt een vergelijkbaar geluidsniveau onder vollast op en doet de zelfde automaat (van Aisin) iets soortgelijks. Ook de DS zit in zijn laatste etappe naar productie en de technici geven daar toe dat er nog wordt gewerkt aan de kalibratie.

Terug naar de Grandland X 2.0 CDTI. Als verzachtende omstandigheid mag je stellen dat de aangestipte kritiekpunten op de gewone weg amper spelen. Met de veelvoudig verstelbare 'AGR'-gezondheidsstoelen doet hij qua comfort wellicht aardig mee tussen modellen van meer premiummerken, maar qua prijs praat je dan wel over pakweg een Audi Q3 TDI met S-tronic automaat. Daaraan zal de Opel een harde dobber hebben. Wellicht komt het aan op de vraag welke merken bij bedrijven op de keuzelijst staan. Voor zakelijke rijders kan het naast de rust die de auto bij meer modale snelheden uitstraalt, zeker een troefkaart zijn dat ze bij relaties 'gewoon' in een Opel komen voorrijden. Je mag aannemen dat ook de meer gespierde benzineversie uit de Peugeot 3008 dit jaar in de Opel komt en onder de streep luidt het koopadvies: even wachten om ook daarmee op zijn minst even proef te rijden.