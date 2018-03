Een busje is geen MPV Nissan e-NV200 Evalia

De Leaf is Nissans EV-smaakmaker, maar de e-NV200 bedrijfsauto óf personenbus is sinds 2014 al verkrijgbaar. Je kwam er alleen niet zo ver mee. Om dat probleem op te lossen, heeft hij de accu uit de Nissan Leaf gekregen.

Er waren tijden dat je in New York van elk merk een taxi kon kiezen, zolang het maar een Ford was. Tegenwoordig is de kans groot dat je er een Nissan treft. De elektrische versie van de e-NV200 is erg populair in de stad, iets wat heeft bijgedragen aan het wereldwijde succes van de auto. Nissan blaast wellicht wat minder hoog van de toren dan sommige andere autofabrikanten, maar in absolute aantallen is het de grootste producent van elektrische auto's ter wereld. Dat komt grotendeels door het succes van de eerste Leaf, maar vlak deze e-NV200 ook niet uit. De dubbele inzetbaarheid van de elektrische bestelbus doet hem goed. Want je kunt hem ook kopen met zeven zitplaatsen, waarna hij als Evalia door het leven gaat. Een elektrische zevenzitter, dat is een unicum, claimt Nissan trots. Gek, want de Tesla Model X is ook als zevenzitter verkrijgbaar. Maar die auto is wel drie keer zo duur.

MEER RANGE

De e-NV200 kreeg onlangs een belangrijke upgrade: de accu ging van 24 naar 40 kWh aan capaciteit, een forse toename. De range stijgt daarmee op papier van 180 naar 280 elektrokilometers. Afhankelijk van je snelheid en het weer moet je daarvan zo'n 30 procent afhalen om tot de reële actieradius van krap 200 kilometer te komen. Ver genoeg voor veel lokale vervoerders; de bestelauto zal een uitkomst zijn voor veel bedrijven die moeten omgaan met de steeds strengere uitstootnormen in stadscentra.

De auto is handzaam en ruim. Maar die personenversie, is dat een aantrekkelijk milieuvriendelijk alternatief voor een MPV? Helaas, er is nog altijd een groot verschil tussen een personenauto en een bedrijfsauto, zo leert een rit met deze Evalia. Ja, je kunt op twee achterbanken in totaal zeven mensen kwijt, een groot gezin. Maar de Nissan mist comfort, verfijning en een uitgebalanceerd onderstel. De achteras knalt en bonkt, de auto is lawaaiig ondanks het ontbreken van motorgeluid en de materialen zijn gedateerd. De nieuwe Leaf komt in vergelijking van een andere planeet. Voor bedrijven die hun personeel shuttelen van of naar een parkeerplaats of voor een taxibedrijf dat alleen in de stad werkt, kan dit prima. Maar je gezin wil je er niet aan blootstellen voor een lange vakantie. Zeker niet gezien de nieuwprijs van € 38.950.

Oordeel

+ Meer range is altijd welkom
+ EV met zeven zitplaatsen nog geen mainstream
- Rijgedrag weinig verfijnd

- Matig interieur