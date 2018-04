Klaar voor de lente Mini Cabrio Cooper S 7-steptronic

Mini heeft zijn driedeurs en de cabrio aan een facelift onderworpen. Een mooie gelegenheid om in de nagalm van de winter hernieuwd kennis te maken en vast in lentesferen te komen met het dak omlaag. Al moeten we daarvoor nog wel een eind naar het zuiden afreizen.

Aan de successtory van de Mini lijkt geen einde te komen. Menigeen zal net na de eeuwwisseling met scepsis hebben gekeken naar die relatief forse revival waarvan het origineel bij wijze van spreken bijna in de kofferbak paste. Maar dat kon het succes niet in de weg staan. Gedurende drie generaties groeide de reïncarnatie van Alec Issigonis' kleine cultwondertje alleen maar verder. Niet alleen in afmetingen, maar ook in diversiteit. Van Clubman naar Coupé naar Countryman naar Paceman; het kon niet op. Inmiddels zijn de extreemste varianten alweer uitgefaseerd, maar de kassakoeien zijn nog steeds springlevend en de derde generatie Mini Cabrio, vijfdeurs en driedeurs zijn nu gefacelift. Nu zijn de modelwisselingen bij Mini altijd al heel terughoudend, dus bij de facelifts moet je helemaal met een vergrootglas zoeken. We hebben dus een loep meegenomen naar Mallorca.

Kijk even mee: de koplampen zijn voortaan – mits je daarvoor bijbetaalt – voorzien van led- en matrixtechniek. In de eenvoudiger versies met halogeen wordt het onderscheid gemaakt door zwarte accenten. In de ledlampen achterop is de Britse vlag verwerkt; richtingaanwijzers zijn horizontale strepen, remlichten verticaal en de verlichting zelf een diagonaal kruis. Licht aan, richting aangeven en rem ingedrukt houden en je hebt een ware Union Jack ... enfin, de helft van de tijd dan en uitsluitend voor kleurenblinden. Zonder flauwekul: het ziet er beslist leuk uit. Tenminste, als je van Groot-Brittannië houdt. We spreken projectleider Andreas Merkel en die vertelt ons dat hij van een groep Ierse journalisten als eerste vraag kreeg of de Mini ook besteld kan worden zonder die vlag. Verder behelst de facelift vernieuwde logo's en een drietal nieuwe carrosseriekleuren, te weten Emerald Grey, Starlight Blue (het blauw van de auto op deze pagina's) en Solaris Orange. Wil je nog meer vernieuwing, dan zijn er nieuwe lichtmetalen wielen en accenten verkrijgbaar.



3D-PRINT

Zeker in dit segment is personalisering de laatste jaren een hot item. Mini zet op dat gebied bij deze facelift een paar opmerkelijke nieuwe stappen. Zo kun je een aantal afwerkingsaccenten in ruime mate naar eigen smaak laten vormgeven om er je eigen, unieke stempel op te drukken. Bijna letterlijk: rond de richtingaanwijzers op de voorschermen kun je je eigen naam (of die van je vrouw, minnares, hond, politieke voorkeur of favoriete voetbalclub) laten afdrukken. Datzelfde geldt voor het paneel op het dashboard rechts, waarbij je dan ook nog eens uit een aantal structuren kunt kiezen. Het wordt met 3D-print vervaardigd en met de hand afgewerkt. Er hangt daarom ook een redelijk stevig prijskaartje aan, maar dan heb je wel iets bijzonders. Ook de dorpellijsten kun je van eigen tekst laten voorzien en die licht dan op in het donker. En nu we toch aan de duistere kant zijn beland: naast het bekende Mini-logo dat aan de bestuurderskant vanuit de buitenspiegel op het wegdek wordt geprojecteerd, kun je aan de bijrijderskant zelf iets kiezen – 'welkom [vul maar in]'.

7-STEPTRONIC

Minder zichtbaar, maar meer merkbaar zijn de technische wijzigingen met voorop de nieuwe automaat. De zestraps Steptronic is vervangen door een nieuwe met zeven verzetten en dubbele koppeling. En dat is een flinke vooruitgang. Het razendsnelle, resolute schakelgedrag sluit naadloos aan bij het bijterige karakter van de Cooper S. We rijden met de cabrio over de kronkelende kustwegen aan de noordwestkant van Mallorca. Een heerlijk, maar veeleisend parcours. Dit zijn de plekken waar een Mini het best tot zijn recht komt. Dat geldt het meest voor de driedeurs Cooper S die we slechts kort reden, maar in niet eens zo veel minder mate voor deze cabrio. De torsiestijfheid is uitstekend op orde en hoewel de besturing wat minder zwaar lijkt dan bij eerdere generaties Mini, is hij nog steeds vlijmscherp. Vergeleken met de driedeurs is het onderstel van de cabrio wat minder snoeihard en dat is prettig; in de driedeurs is elke drempel een stokslag. De 192 pk sterke motor van de Cooper S is heerlijk kwiek en komt met deze nieuwe automaat nog beter uit de verf. Overigens krijg je met de zestraps handbak, die we kort in de driedeurs reden, nog steeds wel wat meer beleving. De motor klinkt lekker hees en ploft er bij terugschakelen lustig op los.



ALWAYS OPEN

Mini heeft altijd vastgehouden aan een klassieke, stoffen kap voor de Cabrio. Aangezien de Cabrio vierzits is en een erg korte achterkant heeft, kan de kap niet volledig in de achtersteven verdwijnen, maar dat is voor de liefhebbers niet erg. Anders dan in oude tijden is de kap elektrisch te bedienen en dat kan ook rijdend, tot een snelheid van 30 km/h. Het hele proces duurt 18 seconden en dat is een heel keurige score. Een deel van de constructie ligt overigens wel onder de taillelijn van de koets en daardoor krimpt de bagageruimte in open toestand van 215 naar 160 liter. Die ruimte bereik je via een nogal beperkte opening, maar het Easy Load-systeem tilt het dek een stukje op, zodat je ook wat grotere stukken kunt inladen terwijl de kap open is.

De vernieuwde Mini Cabrio staat, net als de drie- en vijfdeurs, al bij de Nederlandse dealers. De prijzen beginnen bij € 28.200 voor de One met handgeschakelde zesbak en lopen door tot € 49.900 voor een eveneens handgeschakelde John Cooper Works.

Oordeel + Stuurt nog steeds fantastisch

Stuurt nog steeds fantastisch + Veel personalisatiemogelijkheden - Krappe kofferruimte

Krappe kofferruimte - Op slecht wegdek wel erg hard