Sneller, duurder, niet beter Mercedes-Benz X 350 D

Vorig jaar reden we voor het eerst met de X-Klasse en niet zo lang geleden hadden we de pick-up van Mercedes-Benz in een test. We misten het echte 'Mercedes-gevoel' een beetje in de versie met viercilindermotor. Bezorgt de zescilinder diesel de X klasse?

Inderdaad, deze Mercedes lijkt op een Nissan, hij is namelijk gebaseerd op de Navara en wordt ook in dezelfde fabriek gebouwd, net als de Renault Alaskan. Zoals je ziet, is men in Stuttgart iets verder gegaan dan alleen het monteren van een grille met een ster. Geen plaatwerkdeel is gelijk; de koets is ook een paar centimeter breder dan die van de Nissan. Daarnaast is er aan het onderstel gesleuteld en is er extra aandacht besteed aan het reduceren van geluid en vibraties. Tenslotte is het een Mercedes-Benz en in dit geval nog een heel dure ook. Het is daarbij best bijzonder dat het merk deze auto geen bedrijfswagennaam heeft gegeven en hem daarmee dus min of meer tussen de personenwagens positioneert. Voor hen die eens wat anders willen, zo redeneert men.

Tot nu toe stond er alleen een 2,3-liter dieselmotor (163 of 190 pk) op het programma. Deze viercilinder komt van Renault/Nissan, geen Duitse machine dus. Al tijdens de introductie in oktober vorig jaar werd de versie met V6 diesel aangekondigd. Het is de bekende drieliter die al sinds 2009 dienstdoet en bij de andere modellen langzaam wordt uitgefaseerd ten gunste van de nieuwe lijnmotor, die al in de huidige CLS en S-Klasse wordt geleverd. Hij is gekoppeld aan de bekende zeventraps automaat en ook die techniek maakt binnen de rest van het gamma langzamerhand plaats voor de moderne 9G-Tronic. Het betekent in ieder geval dat de X 350 d over een beproefde aandrijflijn beschikt, niet verkeerd voor een robuuste auto als deze.

V6 VERHOOGT RIJGENOT

Ja, de X is een werkpaard. Daar is hij voor in de wieg gelegd en dat zie je al aan het onderstel: ladderchassis met een starre achteras, ook al spreekt Mercedes van multi-link. Je ziet het ook aan het gewicht: bijna 2.300 kg. Dan is 258 pk meer dan welkom, net als het koppel van 550 Nm. We kennen deze dieselmotor al uit andere modellen en het is nog altijd een fraai stuk techniek, zo merken we. Hij levert de stuwkracht en souplesse die je verwacht in een auto als deze, in dat opzicht is hij de viercilinder absoluut de baas. Want hoe je het ook wendt of keert: een zescilindermotor tilt de rijeigenschappen naar een hoger niveau, hoe sterk de geblazen vierpitter ook is. Het zijn het karakteristieke geluid, de uitstekende prestaties en de uitgebalanceerde loop die het rijgenot krachtig versterken. Trap je het gaspedaal naar de bodem, dan schiet de zware pick-up vooruit en ook als je het wat rustiger aan doet, voel je steeds dat surplus aan vermogen. Een bijkomend voordeel ten opzichte van de lichtere motoren is de permanente vierwielaandrijving 4Matic, wat ook wel nodig is met zoveel koppel. In de normale modus gaat 60% van de aandrijfkracht naar de achterwielen en er is keuze uit 4H en 4L, voor het echte terreinrijden. Dankzij een geregeld tussendifferentieel, een sperdifferentieel op de achteras en een lage gearing kom je niet snel vast te staan.

GENEKT DOOR DE BPM

Deze X heeft voldoende power en hij staat ongetwijfeld zijn mannetje in het terrein of bij het trekken van een zware aanhanger (tot 3,5 ton). Toch kan hij tijdens normaal rijden zijn afkomst niet verhullen. Zoals we het gewend zijn van dit type auto, voelt de koets nogal dribbelig aan bij oneffenheden in het wegdek. Het veercomfort en de rij-eigenschappen passen niet bij een auto in deze prijsklasse en zijn niet zoals we dat van een Mercedes gewend zijn. Hij wiebelt behoorlijk en de besturing werkt gevoelloos. Geen auto om met plezier een bochtige bergweg te rijden, merken we in het werkelijk schitterende Sloveense landschap.

Ook het interieur sluit niet helemaal aan op het verwachtingspatroon. Vooral het onderste deel van het dashboard, dat vrijwel gelijk is aan dat van de Nissan, heeft absoluut niet de allure van een hedendaagse Mercedes. Dat geldt ook voor de achterbank. Die is breed, maar de rugleuning staat rechtop en de beenruimte is ook niet optimaal.

De X 350 d kost in Nederland bij- na € 124.000, op geel kenteken, bij onze Oosterburen is hij € 70.000 goedkoper. De ondernemer zal hem op grijs kenteken rijden, ware het niet dat je dan maar twee zitplaatsen hebt. De laadbak is namelijk iets te kort, vandaar dat bijvoorbeeld Volkswagen die van de Amarok verlengt. De Nederlandse markt is door de bpm domweg niet geschikt voor een auto als deze, want voor minder geld koop je bij dit merk een knappe GLE of zelfs GLS. Dat neemt niet weg dat we de X-klasse best een stoere verschijning vinden en in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië zal hij vast en zeker goed verkopen.

Verfijnde aandrijflijn + Stoere verschijning - Achterin matig zitcomfort

Achterin matig zitcomfort - Rijdt niet als een Benz van 123.000 euro