Mercedes-Benz GLE 43 AMG 4Matic Coupé

Geen merk voert zo vaak motoraanpassingen door als Mercedes-Benz. Zo ging de V6-biturbo van de 43 AMG-versies van 367 naar 390 pk. Omdat we de GLE Coupé maar zelden hebben getest, was dit motorennieuws een mooie aanleiding om weer eens met de SUV met de aflopende daklijn op pad te gaan.

De enige constante is de constante 'coupévariant' op de markt. Het hangt vast als tegeltjeswijsheid aan de muur bij de afdeling aandrijflijnontwikkeling in Stuttgart. Motoren gaan daar soms na een jaar alweer op de schop voor nog meer efficiëntie en vermogen. Met de 43 AMG, de aanduiding voor de V6-biturbo in de 'bravere' AMG-versies, is dat al niet anders. De drieliter is recent onder handen genomen en dat leverde meer kracht op. Opmerkelijk, omdat in de CLS en de E-klasse de 43 AMG's al zijn vervangen door Mercedes' nieuwe zescilinder lijnmotor met elek- trische ondersteuning, 53 genaamd. Maar in de modellen die al wat langer meelopen, zelfs in de recent gefacelifte C-klasse, gaat de V6 nog even mee. Het feit dat de GLE Coupé niet meer van de jongste model- generatie is, wordt snel duidelijk. Dit model is nog gebaseerd op de ML-klasse die in 2011 op de markt kwam. In 2015, toen de ML werd gefacelift en zijn loopbaan mocht voortzetten als GLE-klasse, kwam deze 'coupevariant' op de markt. Je ziet de leeftijd af aan bijvoorbeeld het interieur, dat nog stamt uit de tijd dat een Mercedes nog niet vol hing met schermen.

GOED BOCHTENGEDRAG

Bij rustig rijden merk je dat de Mercedes GLE Coupé best veel doorgeeft via het onderstel met luchtvering, dat op zijn beurt nooit lekker tot rust lijkt te komen. Deze carrosserievariant is duidelijk 'sportiever' bedoeld dan de gewone GLE-klasse en dat blijkt nog meer in bochten. De actieve stabilisatoren gaan overhellen zeer effectief tegen; de coupé voelt dan voor een auto met een dergelijk hoog zwaartepunt zelfs dynamisch aan. Ook de besturing werkt met lekker veel tegendruk, maar ook met echte precisie. Dan verrast de auto je zelfs. Het wordt zo al snel duidelijk waarom er AMG op de auto staat, ook al is het 'maar' de 43. Met 390 pk en 520 Nm gaat de auto ook fanatiek hard in rechte lijn, al kan de geblazen V6 qua sound en acceleratie bij lange na niet op tegen het allesverwoestende geweld van de 63 AMG, met zijn bijna 600 pk sterke V8-biturbo. Vanuit stilstand vol accelereren, resulteert in een wat bruuske beweging van de auto bij de overgang van versnelling één naar twee, terwijl de 9G- Tronic-automaat normaal zo voorbeeldig schakelt. Op zulke momenten hinkt de auto op twee gedachten. Aan de ene kant wil hij wel een AMG zijn, maar aan de andere kant is hij ook weer niet supersnel. Waar een 43 AMG bij de C-klasse als heel fijne, snelle variant logisch is gepositioneerd ten opzichte van de 63 (de AMG-baas-boven- baas), is de 43 AMG in deze carrosserie een vreemde eend in de bijt. Het kan ermee te maken hebben dat de GLE Coupé een model is uit de categorie 'van dik hout zaagt men planken'. Het is één en al uiterlijk vertoon, het ligt er allemaal nogal dik bovenop. Misschien moet je bij een GLE Coupé wel gaan voor een 400 of 500 zonder de AMG-behandeling. Of meteen voor de 63 AMG.

LUXEPROBLEEM

Het is natuurlijk een luxeprobleem van de bovenste plank: je kunt ook bij dit niche-model van Mercedes-Benz kiezen uit een keur aan motoren, zelfs uit twee AMG- versies. Het gehele Mercedes-gamma kan zo voor keuzestress zorgen, want ga maar na: naast deze GLE Coupé bestaat er een GLC Coupé. Misschien is dat niet eens zo'n verkeerd alternatief; die auto is ook leverbaar als 43 AMG én als 63 AMG. De GLC 43 AMG Coupé mag dan iets minder massief ogen en ook wat kleiner zijn, dit model heeft een moderner interieur en beslist een fijner onderstel.

Oordeel + Voor een SUV dynamisch in bochten

+ Fijne aandrijflijn - Onderstel geeft veel door

- Vanbinnen niet meer de modernste Mercedes

