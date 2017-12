Slideshow

Mercedes-Benz E 400 All-Terrain 4x4 Op hoge poten

Het begon als een bizar idee van een Mercedes-ingenieur, maar het werd al snel realiteit: een E-klasse Estate met portaalassen. We gingen op pad met de meest terreinwaardige stationwagon ter wereld.

Ook bij een serieus merk als Mercedes-Benz doen ze soms gekke dingen. "Waarom kruisen we geen G-klasse 4x4² met een E-klasse All- Terrain?", vroeg Mercedes-ontwikkelingsingenieur Jürgen Eberle zich vorig jaar af bij de presentatie van de stationwagon. En vervolgens ging hij aan de slag om zijn idee te realiseren. Dat deed hij in eerste instantie in zijn vrije tijd en in het geheim. Toen hij op problemen stuitte, vroeg hij zijn collega's bij Mercedes om advies. Die stuurden hem niet met een kluitje in het riet, ze ondersteunden hem op onbureaucratische wijze. Uiteindelijk had hij een team van 20 medewerkers om zich heen verzameld, van onder meer de design- en de testafdeling. Ook Michael Kelz, hoofdingenieur E-klasse en Eberles baas, was er snel van overtuigd dat het idee van een E-klasse met portaalassen zo bizar is dat het best eens zou kunnen werken. Dus zorgde hij voor een E-klasse Estate en wat kapitaal voor de ontwikkeling.

Als de techneuten aan de slag gaan, wordt echter duidelijk dat het een lastige klus gaat worden. De portaalassen van de G 4x4² passen niet onder de E-klasse en de wielen in de maat 285/50 R 20 kunnen niet ronddraaien in de wielkasten. Zodoende moet er een andere constructie worden ontwikkeld. Er wordt opnieuw gekozen voor portaalassen, maar die moeten compacter worden en van het multilink-type zijn – een starre as past niet bij het comfortabele karakter van de E-klasse. Eberles collega Uwe Kugel heeft een oplossing, waarbij de wielen niet zoals gewoonlijk rechtstreeks aan de assen zijn bevestigd, maar onder de aseinden via de portaaloverbrenging. Bij de All-Terrain 4x4² worden de portaalassen geïntegreerd in de multilink-ophanging van de E-klasse. Door een subframe aan de vooras en aanpassingen aan de achterasdrager worden nieuwe asbevestigingspunten gecreëerd, waaraan de portaalassen worden bevestigd.

We kunnen moeilijk geloven dat ze bij Mercedes-Benz al deze moeite hebben gedaan voor een eenmalige creatie, dus we zullen deze assen nog wel vaker terugzien. Ze worden in elk geval doorontwikkeld, zo melden de ingenieurs van het merk.

TE LICHT BEVONDEN

Om deze one-off nog specialer te maken, wordt hij ook voorzien van een krachtige motor. De twee dieselmotoren van de reguliere All-Terrain worden te licht bevonden, zodoende wordt een E 400 Estate met 333 pk sterke V6-benzinemotor omgebouwd tot All-Terrain en vervolgens hoger op de poten gezet. De combinatie valt zo in de smaak bij de ingenieurs, dat de All-Terrain voortaan ook leverbaar is met benzinemotor. En hoe rijdt zo'n E-klasse op stelten nu? We reden met de concept-car op een oud tank-testterrein in het Duitse Immendingen, waar Mercedes-Benz een 520 hectare groot testcentrum bouwt dat in 2018 in gebruik wordt genomen. Bij het instappen zijn we dankbaar dat deze auto treeplanken heeft. Die zitten er meestal voor de sier, maar bij deze auto zijn ze bittere noodzaak om aan boord te kunnen komen. Deze auto heeft een bodemspeling van 42 centimeter, waar de afstand tot de grond bij de normale All-Terrain 16 centimeter bedraagt. Als je de bestuurdersstoel vastgrijpt, kun je met enige moeite echter toch achter het stuur van dit bizarre apparaat klimmen.

Binnenin gaat het er anders aan toe, het dashboard kennen we uit de E-klasse. Als we de zescilinder starten, zien we in het instrumentenpaneel tal van lampjes oplichten. De traction control en de rest van de elektronica zijn nog niet gekoppeld aan de portaalassen, maar daar wordt hard aan gewerkt. Ook zonder elektronische hulpjes komt de All-Terrain goed van zijn plek. Dan doemt de eerste hindernis op, een steile heuvel. Even zijn we bang dat de auto op de top vast komt te zitten vanwege de lange wielbasis, maar het gaat goed. De hellingshoek is dan ook enorm met 31,7 graden.

STUGGER

Na enkele meters te hebben gereden op het testparcours, wordt duidelijk dat deze auto nog beter vooruitkomt in het terrein dan een G-klasse, waarvan de aanloophoek aan de voorzijde met 28,8 graden zelfs kleiner is dan die van de All-Terrain 4x4² (35,8 graden). Het onderstel heeft met geen enkele hindernis moeite en aan boord van de E 400 All-Terrain 4x4² heb je het gevoel in een standaard E-klasse te zitten. Akkoord, de luchtvering geeft sommige klappen gefilterd door, maar dat is niet zo gek. De rubberen bussen in de veerpoten zijn immers vervangen door uniball-lagers, die normaliter in raceauto's zijn te vinden. Dat zorgt ervoor dat het onderstel wat stugger aanvoelt. Van het overhellen en duiken dat bij terreinwagens de kop opsteekt, is bij de E 400 All-Terrain 4x4² echter geen sprake. En dat voelt best raar, gezien de hoogte van deze auto. Je ziet dat je off-road rijdt, maar tegelijkertijd geniet je van een hoogstaand veercomfort. Als je uitstapt, ben je ervan overtuigd dat je met de eerste vertegenwoordiger van een nieuw autosegment hebt gereden. Met recht een unieke auto.

Of hij het prototypestadium achter zich gaat laten? Mercedes-Benz benadrukt dat er geen productieplannen zijn, maar de drie tot op heden gebouwde modellen met portaalassen, de AMG G 63 6 x 6, de G 500 4x4² en de Maybach G 650 Landaulet zijn ook nooit officieel 'in productie' gegaan. Wellicht heeft de All-Terrain 4x4² dus toch meer toekomstperspectief dan gedacht.