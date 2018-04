Hybride AMG! Mercedes-Benz CLS 53 AMG 4MATIC+

Slideshow

Nu Mercedes nieuwe zescilinder lijnmotoren heeft, kon een opvolger voor de V6 43 AMG niet uitblijven. Die 53 AMG debuteert in de nieuwe CLS. Wat heeft de 3,0-liter met turbo, elektrische compressor én elektrische hulpmotor in zijn mars?

Ja, je leest het goed, deze AMG is een hybride. Een soort van, in elk geval. De toch al potente aandrijflijn is namelijk voorzien van een starterdynamo die 22 pk en 250 Nm levert. Zijn kracht geeft hij af tijdens het accelereren, terwijl de remenergie wordt omgezet naar stroom voor de batterij van het 48-volt-boordnet. Meer daadkracht, minder uitstoot, dat was de insteek. In die opzet is Mercedes zeker geslaagd, de gretigheid waarmee deze motor op het gas reageert, is behoorlijk verslavend. De bekende automaat met negen verzetten is anders geprogrammeerd en is – zeker in de Sport-stand – heel goed bij de les. En dat maakt deze drieliter zesinlijn potenter dan de 5,0-liter V8 uit de eerste CLS 500. Of hij in de praktijk echt heel veel zuiniger is, valt nog te bezien, want al die pk's komen natuurlijk niet uit de lucht vallen.

TOPKLASSE ONDERSTEL

Niet alleen qua stuwkracht word je enorm verwend in de CLS 53 AMG, ook in akoestisch opzicht weet hij te plezieren. Dat is weliswaar deels via de luidsprekers, maar het klinkt goed. Zo heeft de omgeving er geen last van en heb jij volop lol, ook al komt er uit de vier uitlaatpijpen een meer dan behoorlijke roffel. De besturing en de onderstelafstemming zijn ook anders en dat merk je direct als je net in de normale CLS hebt gereden. Het zeer fijne, met nappaleer beklede AMG-stuur ligt perfect in de hand. Ook anders is het 4WD-systeem, dat hier de naam 4Matic+ draagt. Je kunt eveneens voor alleen maar achterwielaandrijving kiezen.

De 53 AMG heeft standaard luchtvering die met een druk op te knop tot een sportonderstel is in te stellen en de vier grote composietremschijven zijn zeer goed op hun taak berekend, merken we tijdens het rijden door het Spaanse berglandschap. Ook al ben je met meer dan twee ton op pad, je ervaart dat niet zo. Dat heeft te maken met het surplus aan vermogen en de spontane gasrespons, de geweldige remmen en niet in de laatste plaats de directe besturing en de wijze waarop het onderstel die commando's opvolgt. En heb je even geen zin om hard te gaan, dan kies je voor de Comfort-modus en ineens rijd je dan in een weldadige vierdeurscoupé. Desnoods een beetje autonoom, als je voor het uitgebreide rijassistentiepakket hebt gekozen.

Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend, maar wij schatten in dat deze AMG 53 ongeveer 15 mille duurder zal zijn dan de CLS 450.

Oordeel + Geweldige aandrijflijn

Geweldige aandrijflijn + Geweldige rijeigenschappen - Krap achterin

Krap achterin - Matig zicht rondom