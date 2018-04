Doorgetrokken lijn Mercedes-Benz CLS

Een kleine 15 jaar geleden deed Mercedes-Benz aardig wat stof opwaaien met de eerste CLS, een vierdeurs coupé die concurrerende merken inspireerde tot gelijksoortige modellen. Wereldwijd zijn er van de CLS (ja, bijna youngtimer!) al ruim 375.000 stuks verkocht. Nu is het tijd voor de derde generatie, met als grootste noviteit de nieuwe lichting zescilinderlijnmotoren. Dat belooft veel goeds.

Ja, die naam, laten we het daar eens over hebben. Eigenlijk zou deze auto, geheel in lijn met de huidige typeaanduidingen bij Mercedes, CLE moeten heten omdat hij is gebaseerd op de E en niet op de S. Maar er is al een E en een S Coupé. En laat je ook niet op het verkeerde been zetten door die C in de naam. Nee, de CLS is binnen Mercedes een geheel op zichzelf staand model. Hij is zes centimeter langer dan de huidige E en ook een tikje lager. De nieuwste lichting is wellicht iets minder extreem dan de eerste CLS, die vooral met zijn uiterlijk de tongen losmaakte. Toch is het silhouet van opzij – vooral de raampartij – door de jaren heen gelijk gebleven, net als de portieren zonder ruitframe. Het interieur, en het dashboard in het bijzonder, sluit naadloos aan op dat van de jongste modellen van Mercedes, waar het traditionele instrumentarium heeft plaatsgemaakt voor een beeldscherm van 12,3 inch. In dit geval zijn het er zelfs twee naast elkaar. De menu's laten zich vrij eenvoudig bedienen via de knopjes op het stuur. Of met de grote draai-/drukknop op de middentunnel. Ook de ventilatieroosters springen direct in het oog. Voor de vormgeving ervan lieten de ontwerpers zich inspireren door de straalmotor, een krachtbron die hen blijkbaar nog steeds inspireert. Al in de jaren 50 was deze stijl populair bij Amerikaanse auto's, omdat vliegtuigen met straalmotor toen sterk in opkomst waren. Dat tijdvak wordt daarom ook wel de jet age genoemd. Dat het materiaalgebruik en de afwerking van absolute topklasse zijn, laat zich raden. We verwachten niet anders van dit merk en zeker niet bij een auto die bijna een ton kost.



EEN BEETJE HYBRIDE

Voor de rijtest hebben we de keuze laten vallen op de 450, omdat we die motor nog niet hebben gereden. Het gaat dus om een zes-in-lijn. Waarom stapte Mercedes eigenlijk van de V6 af? "In de jaren 90 zijn we van lijn op V overgestapt, omdat we toen nog veel V8-motoren bouwden waarvan de V6 werd afgeleid. Nu is dat niet meer zo en zie je dat de sterkste zescilinders de rol van de achtcilinder overnemen", horen we van Michael Kelz, hoofd ontwikkeling CLS. De zes-in-lijn van de 450 is voorzien van EQ Boost. Dat is een startdynamo die tussen de versnellingsbak en de motor in is gebouwd en voor extra kracht zorgt bij het accelereren. EQ Boost kan kortstondig 22 pk en 250 Nm extra leveren en is gekoppeld aan een 48-volt boordsysteem. In feite kun je spreken van een hybride; een soortgelijk systeem paste Honda al toe in de Civic Hybrid, onder de naam IMA (Integrated Motor Assist). Na het indrukken van de startknop hoor je dan ook niet het typische startmotorgeluid, maar eerder een soort brom, waarna de motor tot leven blijkt te zijn gewekt. Door het wegvallen van de dynamo en de startmotor aan de zijkant van de motor, ontstond er extra ruimte voor het uitlaatsysteem.

Al die techniek is er uiteraard niet alleen voor meer kracht, maar vooral om de uitstoot van onder meer CO2 te verlagen, alsmede het brandstofverbruik. Bovendien is deze benzinemotor voorzien van een partikelfilter. De verbruiksopgave luidt 7,8 l/100 km, een optimistisch getal. Reken in de praktijk meer op 9,0 l/100 km. Afgezet tegen de prestaties en het hoge voertuiggewicht (bijna twee ton!) is dat een keurige waarde. De 450 heeft standaard 4Matic (vierwielaandrijving), net als de twee zescilinderdiesels.

ZALIGE ZESCILINDER

Om maar met de deur in huis te vallen: die motor is fantastisch. Hij geeft zijn kracht onvoorstelbaar gemakkelijk af en overtreft daarmee de 3,0-liter zes-in-lijn van de BMW 540i. Uiteraard klinkt zo'n zescilinder zalig en valt hij verder op door zijn vrijwel trillingvrije loop. Vooral indrukwekkend is het gemak waarmee de CLS van 100 naar 200 km/h sprint. Deze machine overtreft de V6 uit de huidige E43 AMG (die overigens plaatsmaakt voor de E53 AMG) en doet je daarom ook niet verlangen naar nóg meer power. De negentraps automaat is minstens zo briljant. Het onderstel en de besturing kennen verschillende modi. Kies je voor Comfort, dan wordt het allemaal wel heel erg wollig; die modus is wel heerlijk op de snelweg, trouwens. Kies je voor Sport of Sport+, dan stuurt de CLS zwaarder en voel je beter wat de voorwielen doen. Ook de demping is dan harder. Maar het is een Mercedes, dus de balans blijft zeer goed. En hij kan, mocht je er zin in hebben, ook snoeihard door bochten, zonder onder- of overstuur. Kortom: topklasse. Veel assistentiesystemen zijn standaard, inclusief Pre Safe Sound, dat je gehoor voorbereidt op het geluid dat bij een botsing ontstaat. Daarnaast is er het rijassistentiepakket 'plus' met alle toeters en bellen om semi-autonoom te rijden.

Waar de CLS niet in uitblinkt, is in interieurruimte. Voorin is het prima toeven, hoewel je ook daar al snel met je hoofd tegen het dak zit, achterin schieten hoofd- en beenruimte tekort. Bovendien moet je flink bukken tijdens het instappen, de prijs die je betaalt voor de lage daklijn. Die beperkt het zicht rondom trouwens ook, net als de vrij vlak liggende C-stijlen. Kennelijk kiest niet iedereen uit de doelgroep voor een auto met een hogere instap. Het motorenaanbod wordt nog uitgebreid met twee viercilinders, een diesel en een benzine. Die laatste zal als 350 door het leven gaan, met 300 pkcen 400 Nm. Maar eigenlijk wil je natuurlijk een fijne zescilinder in een auto als deze.

