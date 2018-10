Op grote hoogte Mazda MX-5

Mazda heeft zijn MX-5 bijgepunt en stuurde ons naar een van de meest bijzondere wegen in Europa. Misschien kopen we die nieuwe Mazda wel.

Het is even oefenen met de uitspraak. Het zijn zo veel A's dat je je er in het begin even blind op staart: Transfagarasan. Opdelen helpt. Trans-Fagarasan, over de Fagaras-bergen. De weg is door Top Gear letterlijk wereldberoemd geworden toen het tv-programma die bombardeerde tot beste rijdersweg ter wereld.

En nu staan we er, naast een nieuwe Mazda MX-5 RF. Geen verkeerde auto om al die bochten mee aan te vallen. De weg is korter dan je in eerste instantie zou denken: 90 kilometer. In tweeënhalf tot drie uur ben je er echt wel overheen. Het spektakel is echter groot. De weg kronkelt als een lange sliert spaghetti omhoog, waarbij je aan beide kanten de vallei grotendeels kunt overzien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Stelvio, die nog wel eens wordt overschat, is de weg breed en bestaat hij zeker niet alleen maar uit krappe hairpins die eigenlijk alle fun uit het rijden halen. Mooie, glooiende bochten worden afgewisseld door ruime hairpins waarin je genoeg ruimte hebt om met de balans van je auto te spelen. Of het nu een 180 pk sterke MX-5 of een 700 pk sterke Ferrari is: je hebt de ruimte. Aan de zuidkant moet je met een supercar wel een beetje voorzichtig zijn op het hobbelige wegdek, maar het laatste stuk en de noordkant kennen enkel prachtig asfalt.

Het zicht is goed, zodat je al van ver kunt zien of er ezels of schapen op de weg lopen. Naarmate we hoger komen, neemt de mist toe en moeten we het uitzicht missen. Het dak is open. De frisse vochtige berglucht voegt veel toe aan cabrio rijden. Het is kiezen tussen versnelling twee en drie. De toegenomen trekkracht over het hele toerenbereik zorgt ervoor dat je nooit terughoeft naar de eerste versnelling. De Mazda is waanzinnig. Het stuurgevoel is zo ontzettend goed en de balans zo prachtig, dat je merkt dat meer vermogen niet nodig is. Nee, de fun van de auto zit in zijn puur- heid en mooie reacties. Hij draait om zijn as en heeft weinig last van onderstuur. Insturen met hoge snelheid, heel even liften om de draai te versterken en dan vol op het gas. Heel even lijkt de kont iets te willen doen, maar de tractie is erg goed, zodat je meer vermogen nodig zou hebben om hem te laten uitbreken. Precies op die grens van het gripbereik danst de roadster van bocht naar bocht.

LEGERWEG

De weg gaat eigenlijk van niets naar ner- gens. Het meer op het hoogste punt van de weg (die daar met een kilometer lange tunnel de top doorsnijdt) kent een groot aantal kraampjes en koffietentjes voor de vele toeristen, maar geen dorp of ander doel. De weg zelf is de attractie, ondanks zijn wat donkere geschiedenis. De pas is in de jaren 70 aangelegd door dictator Ceaușescu, die zijn leger gemakkelijker over de bergen naar het noorden wilde kunnen verplaatsen in het geval van een aanval door de Sovjet-Unie, dat zich al met Hongarije had bemoeid. Veel dynamiet en honderden mensenlevens later was de weg klaar. Ondanks de bloederige oorsprong werd het een automotive walhalla. Denk aan de mooiste Oostenrijkse of Zwitserse bergpas, maar dan ruimer, leger en langer. Her en der houdt een verdwaalde ezel of kudde schapen je gezelschap en uiteraard hebben wielrenners en motorrijders de weg ook gevonden. Geen probleem, er is plaats genoeg voor iedereen.

De belangrijkste wijziging aan de MX-5 is dat het vermogen van de 2,0-liter van 160 naar 184 pk is gegaan. Dit dankzij meer koppel bij hoge toerentallen en een toeren-begrenzer die nu op 7.500 tpm ingrijpt. Door lichtere zuigers en een ander vliegwiel maakt de motor ook merkbaar gretiger toeren, waardoor de funfactor enorm is toegenomen. Sterker nog, dit was het belangrijkste minpunt van de huidige generatie MX-5. De 1.5 maakte gretiger toeren, wat hem samen met zijn lagere gewicht de betere motor maakte. Ja, hij was minder snel, maar de funfactor was hoger. Nu niet meer. De 2,0-liter is door de vermogensstijging lekker vlot en de motor jankt naar de 7.500 tpm. Onderstel, besturing en versnellingsbak zijn niet minder dan subliem en het design is niet zonder reden ongewijzigd. Als je droomt van een 911 GT3 (zoals wij allemaal), probeer dan gewoon eens een MX-5.

Oordeel + Nieuwe motor is wat hij meteen had moeten zijn

Nieuwe motor is wat hij meteen had moeten zijn + Betaalbaar rijplezier - Niet zo goedkoop als de MX-5 ooit was

Niet zo goedkoop als de MX-5 ooit was - Krap, zeker als RF-variant