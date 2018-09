Zijn eigen dromen Mazda 6

De Mazda 6 stamt uit 2012 en heeft al een facelift achter de rug. Maar Mazda is nog niet klaar met de auto en gaf hem andermaal een update. Prima, want daarmee verdedigt hij met succes zijn recht op een ereplaats op de shortlist.

Japanse fabrikanten hebben de neiging om hun modellen veel vaker te updaten dan wij in Europa gewend zijn. Dit is niet altijd even gunstig voor de restwaarde, maar je hebt wel sneller een auto die nog bij de pinken is. Mazda ziet bijvoorbeeld genoeg redenen om de 6 nog een facelift te geven. De auto stamt uit 2012 en is al in 2015 een keer onder handen genomen. Het model moet echter nog even mee, daarom is er nu opnieuw een update doorgevoerd. Deze is wat ingrijpender dan de vorige, met iets meer uiterlijke verschillen als resultaat. Zo is er een nieuwe grille, van het type dat we in actuele Mazda-modellen als de nieuwe CX-5 terugzien. Daaromheen zien we nieuwe koplampen met ledunits. De achterkant is eveneens gewijzigd, waarbij Mazda onder meer een iets andere bumper monteert. De verschillen zijn bij de sedan beter zichtbaar dan bij de Sportbreak.

Ook vanbinnen zijn er vernieuwingen. Zo heeft het dashboard een update ondergaan; de bediening van de klimaatcontrole is verkleind, het multimediascherm juist vergroot en je merkt dat (vooral bij de luxere uitvoeringen) de materialen er flink op zijn vooruitgegaan. Wat betreft de aandrijf- lijnen zijn er geen schokkende updates; Mazda heeft vooral bewerkstelligd dat de auto aan de nieuwste uitstootnormen vol- doet. De benzinemotoren hebben nog altijd geen turbo's, omdat Mazda kiest voor de eigen SkyActiv-techniek die een iets hogere compressie heeft voor een beter rendement. Op papier zijn deze blokken minder zuinig dan kleine turbomotoren, maar onze praktijkervaring is dat het verbruik minder af wijkt van de papieren werkelijkheid dan bij die downsizemotoren. Evengoed betekent atmosferisch tokkelen wel dat je flink wat toeren moet maken als je tempo in de auto wilt krijgen. De zestrapsautomaat helpt daarbij niet: vergeleken met moderne concurrenten, die bakken met meer verzetten toepassen, is het een wat loom ding. Juist bij een motor zoals Mazda die toepast, kan dat frustrerend zijn. De handbak geniet daarom onze voorkeur. Er zijn benzineversies met 145, 165 en 194 pk: de middelste versie is de beste koop.

MEER RUST

Het onderstel is eveneens aangepakt. De auto is merkbaar nog iets comfortabeler dan voorheen. Daarnaast is er iets meer rust in het onderstel gebracht. Dit is opvallend, omdat bij de vorige facelift de auto ook al wat zachter is geworden. Toen was dat meer nodig dan nu, maar het maakt de 6 op lange afstanden nog wat prettiger. De dynamische kant van de Japanner is hiermee gelukkig niet verdwenen, want zijn rijgedrag is juist wat deze auto de afgelopen vijf jaar zoveel punten bezorgde. Nog altijd is het de fijnste voorwielaandrijver in zijn segment, met een balans die neigt naar die van een achterwielaangedreven auto. Met nieuwe dempers en een gewijzigde stabilisator weet Mazda nog iets meer verfijning toe te voegen, waardoor er geen minpunten aan de nieuwe constructie kleven.

Voor de chauffeur en passagier is het toch al beter toeven in de 6, omdat de zetels compleet zijn vernieuwd. Dat zie je niet alleen, dat voel je ook. Dankzij de extra isolatie hoor je minder kabaal onderweg. En op het zeer warme Mallorca, waar we de auto reden, was de nieuw verkrijgbare stoelkoeling een welkome voorziening. Het multimediascherm is vergroot. De bediening ervan is ongewijzigd bijzonder prettig, omdat je zowel een touchscreen als een iDrive-achtig systeem op de middenconsole hebt. Dit systeem zou vanwege die dubbele bediening als voorbeeld moeten dienen voor bijna elke andere autofabrikant. Wel merken we dat het systeem met zijn opties bij lange na niet zo ver is aan te passen als dat van nieuwere concurrenten. Niet alleen in dit segment, maar ook daaronder. Het blijft vrij basic allemaal, waarbij Apple Carplay en Android Auto nu gelukkig wel verkrijgbaar zijn. De klokken voor je neus zijn nu semi-digitaal, waardoor Mazda iets meer zaken kan weergeven. Als veiligheidsopties is een rijbaanassistent met automatische cruisecontrol en remassistent verkrijgbaar. Verwacht echter geen systeem dat je goed binnen de lijnen houdt als je in een file rijdt.

De Mazda 6 beweegt zich met zijn afwijkende techniek als vanouds in zijn eigen domein op de automarkt. Het model begint nu zelfs wat op leeftijd te raken en dat is vooral te merken aan het ontbreken van de modernste techniek op het gebied van autonoom rijden en multimedia. De motoren voldoen, maar niet meer dan dat. Een zorgelijke situatie? Nou, qua rijden is de Japanner nog steeds een voorbeeld voor veel concurrenten. In combinatie met het toegenomen comfort en luxeniveau weet de 6 daarmee genoeg gewicht in de schaal te leggen om nog steeds op menig shortlist terecht te komen.

