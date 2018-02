Slideshow

Maserati Levante Succesvolle buitenstaander

De Levante past even goed in het Maserati-gamma als een giraf in een ijsberenkolonie. Maar ondertussen is het wel de best verkopende auto van het merk.

De fase van verwondering zijn we met zijn allen allang voorbij. Zeg nu zelf, hoe erg is het dat Maserati een SUV heeft, als je weet dat Lamborghini net een nieuwe SUV heeft onthuld, dat het gecamoufleerde exemplaar van Rolls-Royce ons overal om de oren rijdt en dat Ferrari al heeft toegegeven dat zo'n model zelfs voor hen geen heilig huisje meer is? Een beetje topmerk móet zelfs wel mee – al zweert McLaren vooralsnog dit "nooit" te zullen doen – omdat er simpelweg veel geld valt te halen. Wanneer je kijkt naar de verkoopaantallen in het absolute topsegment (meer dan € 100.000) en die verdeelt onder

sportsedans, sportwagens, SUV's en limousines, dan betreft de helft wereldwijd een SUV. Klanten vragen, autofabrikanten draaien.

Zodoende maakten we een aantal jaren geleden kennis met de Maserati Levante. Die kom je in Nederland wellicht niet zo vaak tegen (er zijn er op het moment van schrijven 'slechts' 63 geleverd), het is hier én in de rest van de wereld wel de best verkopende Maserati. Circa de helft van alle nieuwe Maserati's is tegenwoordig een Levante en het model heeft de verkopen van het merk opgestuwd naar 50.000 stuks per jaar. Nog altijd niet de aantallen die de Italianen voor ogen hadden, maar dat komt vooral doordat de Ghibli-verkopen tegenvallen. Nee, die Levante doet het goed.

UPDATES

Wat kleine wijzigingen waren voor ons reden genoeg om hernieuwd met de auto kennis te maken. Hij heeft nu elektronische stuurbekrachtiging en een semi-autonome rijstrookassistent. Daarnaast is het multimediasysteem verbeterd doordat onder meer Apple Carplay en Android Auto zijn toegevoegd. De nieuwe besturing geeft wat rust, omdat het alles wegfiltert wat niet nodig is, maar tegelijkertijd wél feedback geeft waar dat noodzakelijk is. De SUV is nog altijd uitgesproken dynamisch, al voelt hij wat te groot om het niveau van een Cayenne te halen. Dankzij de standaard luchtvering kan de bodemvrijheid met een marge van 5,5 cm variëren tot een maximum van 25 cm. Dit is één van redenen waarom de Maserati verbazingwekkend goed presteert in het terrein. De manier waarop de Levante desnoods op twee wielen door moddergeulen ploetert en gladde heuvels bedwingt, wordt door Duitse concurrenten niet geëvenaard. Het is een kwaliteit die je niet verwacht van een GT-SUV, zoals de Italianen hun auto hebben gedoopt.

In zijn totaliteit wil het merk met de Levante vooral met dynamiek en styling een alternatief bieden voor de technisch verder gevorderde concurrentie. Ondertussen faalt de auto zelf eigenlijk op geen enkel gebied. Hij zal alleen op punten vergelijkingen verliezen met de top, hoewel een Range Rover Sport veel dichterbij hem staat dan je zou denken. Voor vermogende fans is de Levante daarom reden genoeg om eens out-of-the-box te denken.

Oordeel + Behoorlijk dynamisch

Behoorlijk dynamisch + Verrassend goed in het terrein - Benzineversies erg duur

Benzineversies erg duur - Alleen S-versie levert Maseratiwaardige prestaties