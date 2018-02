Slideshow

Maserati GranTurismo Uit een vorig leven

De Maserati GranTurismo? Wordt die nog gebouwd? Jazeker, deze zomer heeft de 10 jaar oude auto zelfs een facelift gekregen. Onze kennismaking daarmee is een harde confrontatie met wat downsizing doet met emotie én met het prijskaartje.

Het is gezien het verleden nauwelijks voor te stellen, maar Maserati moet hét merk worden dat voor Fiat-Chrysler de elektrische fakkel gaat dragen. CEO Marchionne maakte eerder dit jaar bekend dat zowel nieuwe als bestaande Maserati's vanaf 2019 verkrijgbaar worden met (deels) elektrische aandrijving. Wát een contrast met het verouderde monster waarmee wij vandaag op pad gaan! De GranTurismo stamt immers al uit 2007(!) en is deze zomer nogmaals gefacelift. De auto heeft al meerdere keren zo'n opleving gehad. Zo zorgde de introductie van zowel de nieuwe Quattroporte als de Ghibli ervoor dat er mensen naar de showroom werden gelokt. Sommigen zagen daar voor het eerst de GranTurismo staan en kochten hem vanwege zijn looks en zijn geluid. Een facelift moet dat effect versterken nu de Levante, een SUV, er is. De neus van de coupé is wat strakker getrokken en kwam zo in lijn met het front van de Ghibli.

De motorisering bleef ongewijzigd: een 4,7-liter V8 zonder turbo. Dat heeft nadelen, waarover straks meer. Maar het heeft ook voordelen, want de soundtrack van dit apparaat is zo bizar wild, puur en zalig … Doorhalen is fijn, maar hoeft niet eens, want zo rond 2.700 tpm zit er al een resonantie in de toon die je hele skelet in beweging brengt. Ga door naar de toerenbegrenzer en de huil wordt ronduit goddelijk.

De auto is nu verkrijgbaar als Sport en als MC. Technisch zijn deze versies gelijk; ze hebben alleen elk hun eigen uiterlijke kenmerken en de cockpitsfeer verschilt. De MC is ook iets lichter, vanwege het gebruik van carbon carrosseriedelen. Het interieur is oud; mooi leer op de stoelen kan niet verbloemen dat je tegen verouderde tellers aankijkt en knoppen herkent uit oudere Peugeots en Lancia's. De enige innovatie die het model heeft ondergaan, betreft het multimediasysteem, dat nu onder meer geschikt is voor Apple Carplay en Android auto. Maserati is er trots op, maar Kia levert het ook al op de Picanto …

MAESTRO, MUZIEK!

Met 460 pk is de auto redelijk snel, maar geen match voor auto's met een modern turboblok. Je moet bovendien erg veel toeren maken om er snelheid uit te persen. De volautomaat is redelijk, maar daarmee is alles wel gezegd. Jammer dat de MC niet de Ferrari-halfautomaat uit de MC Stradale heeft gekregen; die was bijzonder snel en spectaculair. Maar goed, we hebben hier wel te maken met de enige atmosferische V8 die nog door een Europees merk wordt verkocht. Alleen al het waanzinnige geluid daarvan maakt heel veel goed; bij nieuwere auto's is dat ver te zoeken, op een enkele Ferrari 812 of Huracán Performante na.

Maar maakt dat alles goed? Nee, dat kan niet meer. Ook al is het basisdesign tijdloos, zeker de achterkant oogt inmiddels verouderd. De auto voelt log aan en zou op een bochtig parcours moeite hebben om een Golf R bij te houden. Het allerergste is echter dat de Maserati duurder is dan ooit. De oude V8 is schandalig onzuinig, met een CO2-uitstoot van 337 g/km als gevolg. En omdat ons bpm-systeem tegenwoordig is gebaseerd op CO2-uitstoot, beloopt de bpm op de GranTurismo alleen al zo'n € 95.000. Daardoor komt de vanafprijs uit op zo'n € 227.000. En dat is een ton te veel voor een auto van dit kaliber. Je koopt voor dat geld ook een Mercedes SL 63 AMG, wat in kwalitatief opzicht een auto van een andere planeet is. Wil je meer emotie, overweeg voor dat geld dan liever een Ferrari Portofino (vanaf € 240.000), die vrolijk 600 pk heeft en véél beter zal zijn. Of geef de helft uit voor een Jaguar F-type 400 Sport met V6, die met zijn 400 pk net zo snel is, ook een subliem geluid voortbrengt en bovendien beter rijdt. Maserati heeft absoluut de gunfactor, want de magie rond het merk is beslist nog niet verdwenen. Maar de nieuwe SUV Levante is tegenwoordig goed voor de helft van de globale verkopen van het merk. De prachtige GranTurismo zal door een enkele verliefde dwaas nog nieuw worden gekocht, maar de tijden voor deze auto als nieuw product zijn voorbij. Laat de Alfieri maar komen.

Oordeel + Tijdloos design

+ Briljante soundtrack - Technisch erg verouderd

- Veel te duur