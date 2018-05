Bijgeslepen drietand Maserati Ghibli

Slideshow

De Maserati Ghibli is het meest exclusieve model in het zogenaamde E-segment. Gepositioneerd onder de Quattroporte verdedigt de sedan de kleuren van het merk met de drietand als logo. Een recente update moet de Ghibli weer op scherp zetten.

Bij Maserati weten ze niet hoe ze het hebben. In 2017 verkocht het merk wereldwijd 52.000 auto's; dat is meer dan ooit. Dat de helft daarvan een SUV Levante is, zal niemand nog verbazen. Zelfs voor merken met bijzonder veel racehistorie in het DNA zijn dergelijke modellen van levensbelang. Ondertussen doen de sedans en de GranTurismo en GranCabrio, die al jaren op de markt zijn, nog altijd mee. Voor de GranTurismo is zelfs na bijna elf jaar nog geen pensioen in zicht, wat voor een sportwagen geen belemmering hoeft te zijn. In het segment van de baby-Maserati kan leeftijd echter wel snel gaan tellen.

Sinds het aantreden van de Ghibli, eind 2013, heeft de concurrentie nogal huisgehouden in zijn klasse. Vrijwel alle modellen in het executive segment zijn geheel vernieuwd, maar volgens Maserati-mensen en -fans moet je daar bij de Ghibli niet zozeer aan denken. Zo'n 100 procent Italiaanse volbloed schijn je namelijk niet al te veel langs de rationele meetlat te mogen leggen; lekker die groenwitrode bril opzetten en vooral genieten is het devies. Dat alle onderdelen uit het land van de laars komen, wordt graag benadrukt. De benzinemotoren stammen van Ferrari, de diesel is door VM Motori ontwikkeld en die dieselspecialist bouwt ze in Ferrara. Dus Modena als thuisbasis voor het merk, Maranello als geboorteplek voor de benzinemotoren en Ferrara als de plaats van herkomst van de zelfontbranders; alleen al het uitspreken van die plaatsnamen zal Italofielen als muziek in de oren klinken! Dat zal evenzeer gelden voor de klanken van de 3.0 V6-biturbobenzinemotor. Sterker, bij iedere rechtgeaarde autoliefhebber lopen de rillingen over de rug door het geluid van de motor.

Het van een Ferrari V8 afgeleide blok kreeg er in zijn krachtigste vorm 20 pk bij, en met 430 pk gaat de S-versie uiteraard als de brandweer. Continu voel je die voorwaartse drang, de achttrapsautomaat van ZF hoeft er niet voor terug te schakelen. Wil je zelf de controle houden, zet hem dan in de manuele stand en gebruik de enorme schakelflippers in Ferrari-stijl. Het zijn van die geluksmomenten die bijdragen aan de typisch Italiaanse beleving. Natuurlijk is het even slikken wanneer je overstapt in de Diesel, maar die klinkt niet zoals je zou verwachten. De Diesel stampt stationair als een Amerikaanse achtpitter. Een druk op de Sport-knop is daarvoor verantwoordelijk. Natuurlijk hebben de mannen van Maserati en VM Motori heel wat uurtjes sound-engineering in deze truc gestoken. De V6-benzinemotor klinkt van nature al goed. Van dit blok bestaat ook een basisversie met 350 pk, zonder de toevoeging S, maar die variant is voor modeljaar 2018 ongewijzigd gebleven.

SOFTCLOSE

De Ghibli is comfortabel en door de lichte besturing – vanaf nu elektronisch bekrachtigd – strooit de auto je in eerste instantie zand in de ogen. Tijdens de eerste meters lijkt de auto nog wat afstandelijk en zwaar, maar in de eerste fanatiek ingezette bocht toont hij zijn ware aard. IJverig zoekt de neus de binnenkant van de bocht op; je merkt dat de gewichtsverdeling goed is. Uitgebreide systemen, zoals actieve cruisecontrol met rijstrookhulp en camera's die de dode hoeken in de gaten houden, tillen de actieve veiligheid naar een hoger plan. Andere koplampen, een gewijzigde grille en nieuwe veiligheidssystemen doen hun intrede op alle motorversies. Bij het dichttrekken van de portieren zorgt softclose-sluiting voor het betere sluitwerk.

Belangrijker voor de Maserati-koper is dat er nieuwe uitvoeringen zijn, met namen als GranSport en GranLusso. Bij dat laatste niveau worden de inzittenden ondergedompeld in diverse leersoorten, met daarbij zelfs zijde in het hart van de zetels. De firma Ermenegildo Zegna is er verantwoordelijk voor. Het zijn van die details waardoor je een oogje toeknijpt bij het zien van bepaalde afwerkingsdetails die de concurrentie beter voor elkaar heeft.

Oordeel + Een bak beleving

Een bak beleving + Scherpte op snelheid - Bpm is funest voor de prijzen

Bpm is funest voor de prijzen - Afwerkingsdetails onder niveau van de concurrentie