Lotus Exige Sport 410

Eén ding kun je de sportwagenbouwers uit het Britse Hethel niet verwijten: dat ze hun modellen verwaarlozen. Zodoende maken we kennis met de zoveelste afgeleide van de Elise: de Exige Sport 410. Geheel in de geest van het merk is het een ware vlieggewicht, maar dan in combinatie met een beresterke motor.

In 1996 werd bij Lotus een nieuw tijdperk ingeluid. De fabrikant had net eenfinanciële injectie van het Maleisische Proton-concern gekregen, de (volledig terecht) geflopte Elan met voorwiel- aandrijving werd op een zijspoor gezet en eindelijk presenteerde het merk uit het Britse Hethel weer een pure roadster, dit keer met een middenmotor: de Elise. Het concept hiervan was geheel in lijn met het motto van de bedrijfsoprichter: first take simplicity, then add lightness. Oftewel, maak auto's zo simpel en licht mogelijk. De Elise was zodoende niet veel meer dan een gelijmd aluminium chassis, een carrosserie van met glasvezel versterkte kunststof en een compacte viercilindermotor.

Ook de sinds 2000 gebouwde coupévariant Exige maakt gebruik van dit aluminium chassis, waaraan in al die jaren nauwelijks iets veranderde. Voor het derde model, de in 2009 geïntroduceerde 2+2-zitter Evora, werd uiteindelijk een heel nieuw aluminium onderstel ontwikkeld, dat ook gebruikmaakt van de lijmmethode. In 2012 deed de downsizing op een heel bijzondere wijze vervolgens ook zijn intrede in Hethel: de 3,5-liter V6 met compressor van de Evora maakte de overstap naar de kleine Exige, die hiervoor maar iets langer en breder hoefde te worden gemaakt.

De motortransplantatie leidde weliswaar tot een hoger gewicht, maar ook voor meer dynamiek in lengterichting. Met een vermogen van 350 pk in combinatie met een gewicht van minder dan 1.100 kilo zette de Lotus grote stappen. Er volgden evolutieversies met 360, 380 en 436 pk, waarbij het laatste cijfer hoort bij de Exige Cup 430 die begin dit jaar debuteerde. Van dit model leidde Lotus – sinds juni 2017 grotendeels in handen van het Chinese Geely-concern – de straatversie Sport 410 af, die sinds kort leverbaar is als Coupé en als Roadster. Voor een kennismaking met deze straatracer reizen we natuurlijk graag af naar Groot-Brittannië!

LEKKERNIJEN

In de fabriek lopen we rond het nieuwe model, waarbij we tal van lekkernijen waarnemen. Zo stammen de gewijzigde remmen van AP, staat de auto op Michelin Cup 2- sportbanden en is hij zowel aan de buitenkant als aan de binnenzijde voorzien van een flinke hoeveelheid koolstofvezel onderdelen van fabrikant Prodrive, dat ook mede-eigenaar is van Aston Martin en wordt geleid door autosporttycoon David Richards. De met alcantara beklede kuipstoelen van koolstofvezel wegen slechts zes kilo, terwijl dankzij de aerodynamische maatregelen de Exige op topsnelheid (290 km/h) met maar liefst 150 kilo downforce tegen de weg wordt gedrukt.

We laten ons in de Exige vallen, wat bij de roadster met dak open uiteraard een stuk gemakkelijker gaat dan bij de coupé. We gaan de dromerige landweggetjes rondom Norfolk onveilig maken; zelfs de weergoden zijn ons gunstig gezind. En al heel snel blijkt dat ook deze Lotus weer een feest is om mee te rijden. De onbekrachtigde, ongekend nauwkeurige besturing met ongefilterde feedback, de zwaar aanvoelende handgeschakelde versnellingsbak en het knetterharde remdrukpunt – zowel in de Elise als in de Exige – maken het rijden tot een genot. Je moet best hard werken, maar die inspanning wordt zonder meer beloond. Waarbij we wel moeten zeggen dat de slanke Elise beter tussen de heggetjes (links) en de vrachtwagens (rechts) past dan de Exige met zijn brede heupen.

CIRCUITBEEST

De adaptieve demping biedt een relatief comfortabele set-up voor dagelijks gebruik, het vermogen van 416 pk en het koppel van 420 newtonmeter zijn feitelijk te veel van het goede voor de romantische landweggetjes. Daarom stappen we over naar de Coupé, we rijden het circuit op dat zich op het fabrieksterrein bevindt. Dat heeft een lengte van 3,5 kilometer, waarbij je het grootste gedeelte vol gas kunt rijden. De compressormotor mag zich nu uitleven. Hij brult er op los in de achtersteven en laat de lichtgewicht Exige enthousiast over het circuit knallen. De Cup 2-sportbanden plakken aan het grove asfalt, de besturing is als vanouds gekoppeld aan voorbanden met veel grip in bochten en de remmen doen hun werk ook na tien snelle ronden nog uitstekend; het drukpunt blijft ongewijzigd. Wat dat betreft, blijft dus alles als vanouds: de Exige is wederom sneller geworden en het is een echt circuitbeest. Gelukkig maar!