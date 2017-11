Slideshow

Lexus LS 500h Zelf rijden of gereden worden?

Het is de klassieke vraag bij topklassesedans zoals de nieuwe LS500h. Maar hij is voor moderne uitleg vatbaar. Want zelfs wanneer je achter het stuur zit, kun je gereden wórden. Met dank aan de semiautonome functies waarmee Lexus nieuwe stappen zet.

Wie in de markt is voor een grote limousine, heeft beduidend minder keus dan wie shopt voor een middenklasser. Op het lijstje zullen de Audi A8, Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-serie en Porsche Panamera verschijnen: de zogenaamde top-of-mindmodellen. Maar daarna houdt het vaak wel op. Lexus kennen we allemaal, maar nemen we niet vanzelf op in dat rijtje. Toch parkeert het Japanse merk in december de nieuwe LS in de Nederlandse showrooms. In Japan maken we kennis met de auto en kunnen we er een klein stukje mee rijden.

De nieuwe Lexus LS is lang en sierlijk. Was de vorige versie er in twee lengtes, het nieuwe model biedt die keuze niet meer; de 'korte' versie werd geschrapt. Het meest in het oog springt natuurlijk de opvallende grille met tientallen ruitjes die in een sierlijk gevormd patroon staan. Minutieuze styling, dat is duidelijk. Het onderscheidt de auto ook meteen van de Europese concurrenten die vaak juist heel strak en zakelijk zijn. Lexus toont lef en we weten zeker dat een LS-rijder áltijd aanspraak zal hebben met zo'n grille. De neus van de auto is lang en de lage daklijn van de LS loopt over in een vrij korte kofferklep. De achterzijde is met iets minder fantasie vormgegeven dan de voorkant van de auto. Geen spectaculaire uitvouwbare achterspoiler zoals bij de Porsche Panamera of achterlichtunits die tot leven kunnen komen zoals bij de Audi A8.

Bewerkt glas

Instappen. Prima. Maar: voor- of achterin? Het is niet ondenkbaar dat je je lekker laat rijden door een chauffeur. Deze introductie begint dan ook op de achterbank. Het lange achterportier zwaait open en je kunt plaatsnemen op het soepele leer. Ruimte is er meer dan genoeg en je kunt je arm laten rusten op de brede armsteun. Wat opvalt: je kunt je voeten niet goed kwijt onder de voorstoel. Zit je achter een lege passagiersstoel, dan zal het geen probleem zijn die wat hoger te zetten om de benodigde ruimte te creëren. En dat kun je trouwens vanaf de achterbank doen. Afhankelijk van de uitvoering die je kiest, heb je een groot scherm in de armsteun voor je vermaak. Hoe dan ook, van de buitenwereld zul je niet veel last hebben, want het is behoorlijk stil in een rijdende LS.

In het interieur is veel werk gemaakt van de afwerking. En dan bedoelen we niet alleen dat alles ontzettend netjes in elkaar zit, maar dat details op een bijzondere manier zijn verwerkt in het interieur. De deurpanelen zijn naar keuze uit te voeren in een houtsoort of met aluminium – of zelfs met nauwkeurig bewerkt glas. Maar het leer kan ook volgens een bepaalde vouwkunst worden aangebracht. Op allerlei plaatsen kom je stukjes design tegen die net even wat anders ogen dan wat de Duitse merken altijd doen onder het motto 'als het maar strak is'. We zien lange lijnen over het dashboard lopen, maar ook in het stiksel van de bekleding en in de deurpanelen. De LS is dus niet alleen heel ruimtelijk, hij heeft ook een soort chique grand-hotelwarmte. Aan de manier van bewerken van het leer en de panelen zijn allerlei Japanse namen gegeven en de marketinginformatie staat bol van de Japanse termen voor vakmanschap. Maar het gaat te ver ze nu allemaal uit te leggen. Een ander belangrijk verschil tussen Duitse en Japanse auto's zit hem in knopjes. Een Duitse ontwerper zorgt ervoor dat ze even groot zijn en dezelfde vorm hebben, maar in Japan mag het best een allegaartje zijn van rond en vierkant, groot en klein, grijs en zwart. Je mag er zelf wat van vinden.

Achter het stuur vind je gemakkelijk een goede zitpositie. Je kijkt uit op een virtueel dashboard waarop een fysieke ring zit. Die ring is via een knopje te verschuiven en daarmee verandert ook de informatie die wordt getoond. Een tijdje pielen met de knopjes en je kent de weg door de uitgebreide menu's.

Stuuringreep

Op het stuur vind je ook nog een aantal knoppen die voor bekende functies zijn als de audio, maar ook voor de rijassistentiesystemen. Lexus gaat er prat op dat de Lexus LS het beste van het beste in huis heeft dat de Toyota Motor Corporation nu op de markt kan brengen op weg naar autonoom rijden. De basis is natuurlijk de adaptieve cruisecontrol die er al langer is, maar nu is uitgebreid met een rijstrookwisselmogelijkheid. Dat betekent dat wanneer je op een meerbaansweg van rijstrook wil wisselen, je alleen maar richting hoeft aan te geven. De auto kijkt of er geen verkeer in de weg zit en stuurt automatisch de goede kant op. Een ander nieuwtje is dat hij niet per se meer de lijnen op de weg nodig heeft om zelf te kunnen rijden. Als er geen markeringen zijn, volgt hij gewoon de auto voor je. De nieuwe actieve stuurassistent is onderdeel van een pakket ongeval vermijdende voorzieningen. De auto doet een stuuringreep wanneer je als bestuurder niet zit op te letten en alleen door uitwijken een botsing voorkomen kan worden. De auto wordt dan ook gestopt, trouwens.

Tientrapstransmissie

De LS staat op hetzelfde platform als de recent geïntroduceerde LC, de sportieve coupé. Natuurlijk is de afstemming van het onderstel veel meer op comfort gericht dan bij de LC, maar bij de F Sport-versie van de LS is het onderstel in een aantal standen instelbaar via opvallende draaiknoppen boven op het dashboard. Je verandert er de instelling van vering, demping, besturing en transmissie mee. Dat is trouwens ook het onderstel waarmee wij hebben gereden bij de eerste korte kennismaking met de auto in Japan.

In Nederland wordt in principe alleen de LS500h geleverd, met de h van hybride. Er bestaat ook versie met een hagelnieuwe twinturbo V6, maar die komt alleen op speciaal verzoek naar ons land. Vanwege de CO2-belasting zal deze immers niet heel gunstig zijn geprijsd. Deze 500h wel: ten opzichte van het vorige model gingen er tienduizenden euro's van de prijs af, puur vanwege lagere uitstoot. Een V6 met net geen 300 pk is via een tientrapstransmissie gekoppeld aan een 180 pk sterke elektromotor. Het geheel is een pracht van een combinatie: veel koppel van onderuit en een benzinemotor die nooit hoorbaar aan de bak hoeft. Zo beweegt de auto zich met het grootste gemak door het verkeer. We maakten maar een heel korte rit over wat snelwegen bij Yokohama, waardoor we eigenlijk nog niet heel veel zinnigs kunnen zeggen over de dynamiek van het onderstel. Dat komt pas bij een volgende testrit – die staat voor begin december in de agenda. We konden wel de rijstrookwissel proberen, een optie die sommige andere auto's ook bieden. Wat bij de Lexus opvalt, is dat het systeem absoluut niet toestaat dat je van baan wisselt als er ander verkeer nadert. Er moet dus een heel vrije baan zijn (achter je), anders wacht de auto geduldig tot al het verkeer is gepasseerd. En de eerste stuurbeweging is wat aarzelend. Het echte voordeel is nog niet helemaal duidelijk, of het moet zijn dat het je dodehoek dubbelcheckt.

De nieuwe LS500h staat vanaf december bij de dealer en de prijzen beginnen bij zo'n 117.000 euro.

Oordeel + Rust en comfort

Rust en comfort + Prettige aandrijflijn - Bediening touchpad

Bediening touchpad - Rijstrookwissel erg voorzichtig