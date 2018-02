Slideshow

Lexus CT Dapper standhouden

Na zijn facelift in 2014 heeft de Lexus CT nu wederom een update gekregen. Of dat genoeg is om de teruglopende verkopen te stoppen? Moedig is het in elk geval wel.

Bij Lexus hebben ze nog genoeg vertrouwen in de CT 200h, getuige de laatste update, een paar maanden geleden. De Japanners zijn namelijk nog niet klaar met de uit 2011 stammende auto. Toegegeven: de wijzigingen bij die laatste update vragen een geoefend oog, maar toch heeft Lexus de moeite genomen. Of het genoeg is om de verkoopcijfers van de compacte premiumhybride nog een kleine boost te geven? Het zal lastig worden. Aan het begin van zijn carrière was hij goed voor aardige verkoopcijfers, daarbij flink geholpen door zijn lage CO2-uitstoot en het (destijds) bijbehorende gunstige bijtellingspercentage. Dat laatste maakte hem aantrekkelijk voor de zakelijke rijder die in de markt was voor een compacte middenklasser met het afwerkingsniveau van een paar klassen hoger.

Dat is nu wel anders. Terugvallen op gunstige bijtellingsregels zit er niet meer in. De auto moet het voortaan op eigen kracht doen, en dat is niet gemakkelijk. Bovendien begint ook de leeftijd van het model mee te spelen. In Nederland zijn de verkopen al met al helemaal in elkaar geklapt, van 1.242 exemplaren in 2015 (het laatste jaar met de lagere bijtelling) naar slechts 247 stuks in 2016 (toen het bijtellingsvoordeel was verdwenen). Een kleine update aan het eind van zijn levenscyclus is dus meer dan welkom. Maakt dat hem aantrekkelijker?

RETOUCHEERKWAST

De wijzingen die Lexus aan de CT heeft doorgevoerd, zijn deels optisch en deels functioneel. Aan de voorkant zijn de lampen, de grille en de bumper herzien. Achter is de retoucheerkwast subtiel langs de bumper en de verlichting gehaald. Voor de binnenkant kan er nu uit meer kleuren worden gekozen dan voorheen en is er een groter multimediascherm leverbaar: 10,3 inch in plaats van 7. Dat is fijn. Verder kan de CT 200h nu ook worden geleverd met het Lexus Safety System +. Dit moet onder meer de gevolgen van een aanrijding helpen verminderen en ze het liefst voorkomen. De duurdere versies krijgen het systeem standaard mee, op de basisversie is het niet verkrijgbaar en op de Business Line is het als onderdeel van een veiligheidspakket bij te bestellen. De in het pakket aanwezige adaptieve cruisecontrol doet keurig wat hij moet doen. Anders is het gesteld met het automatische grootlicht. Dat werkt niet altijd even lekker. Getuige de lichtsignalen die we met regelmaat van tegenliggers krijgen, mist het elektronisch oog accuratesse bij het detecteren van tegemoetkomend verkeer. Zo kan het toch niet zijn bedoeld. Weinig valt echter aan te merken op de verkeersbordherkenning en de waarschuwing voor het geval dat we te dicht bij de rijbaanmarkering komen. Lexus is er bepaald niet de eerste mee, maar het werkt probleemloos.



SOLIDE INDRUK

Als je niet te lang bent, is de ruimte voorin dik in orde. Achterin is het niet anders. Het is alleen jammer dat de kofferruimte zo klein is. Natuurlijk, dat accupakket moet ergens naartoe, maar daar word je wel heel erg mee geconfronteerd wanneer je bagage wilt meenemen. Het interieur laat een solide indruk achter, met hoogwaardig aanvoelende materialen. De bediening van de auto is hetzelfde gebleven, wat met zich meebrengt dat de

indeling van het instrumentarium en de manier waarop de knoppen, toetsen en schakelaars over dashboard en middenconsole zijn uitgestrooid, wat achterblijft bij wat we bij de concurrentie zien. Het komt rommelig over. En met de onhandige multimediaknop zijn we ook geen vrienden. BMW en Mercedes-Benz laten met de 1-serie respectievelijk de A-klasse (hoewel die modellen ook niet nieuw meer zijn) zien dat het op een eigentijdse manier beter kan.



WEINIG LEVENSLUST

Ook aan de aandrijflijn is niets veranderd. De motor toont zich nog altijd weinig levenslustig en daar helpt het inschakelen van de Sport-modus weinig aan. En als je het gas eens iets dieper intrapt, schakelt de cvt meteen zo ver terug, dat de motor op een weinig hoogwaardig aandoende wijze flink in de toeren schiet, met bijbehorende geluidsproductie. Het is de keerzijde van een aandrijflijn die erop is gericht om het maximale uit een liter benzine te halen. De besturing is afstandelijk en komt wat kunstmatig over. Op de wegligging in bochten valt echter weinig aan te merken. De CT rolt lekker stabiel de hoek om en volgt keurig de ingeslagen route. Het onderstel voelt stevig aan, maar maakt een rusteloze indruk. Het loopt niet in de pas met dat wat we kennen van andere compacte auto's met premiumlabel. Wel is het contact met de weg dermate goed dat we nimmer het gevoel krijgen dat de auto de prestaties van de motor niet aankan. Er is genoeg reserve aanwezig.

Met een basisprijs van € 29.195 is de CT concurrerend geprijsd. Audi, BMW en Mercedes vragen voor respectievelijk de A3, de 1-serie en de A-klasse met vijfdeurscarrosserie en automaat vergelijkbare bedragen. Maar hoewel de CT een paar sterke punten heeft, weet hij niet te verbloemen dat hij op zijn laatste benen loopt, de update ten spijt.

Oordeel + Keurig afgewerkt

Keurig afgewerkt + Stabiel onderstel - Te trage grootlichtassistent

Te trage grootlichtassistent - Ingedutte aandrijflijn