Slideshow

Lada Vesta Voor de liefhebber

Nederlandse Lada-liefhebbers moeten het al jaren zonder nieuw Russisch vervoer stellen. Een importeur hebben we hier niet meer, zodat het nagenoeg onmogelijk is om te ervaren welke stappen het merk heeft gemaakt met de in 2015 gelanceerde Vesta. AutoWeek reed een jong gebruikt exemplaar om dat uit te zoeken.

Lada, het Dacia van de jaren 70, 80 en 90. Het Russische automerk wist vele jaren een grote groep kopers én liefhebbers aan zich te binden. In 1986 werden bijna 13.000 nieuwe Lada's verkocht, hoewel de verkopen in ons land er kort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie minder rooskleurig uitzagen. Het Lada-gamma, bestaande uit de Niva en de aan de Fiat 124 gerelateerde 2104, 2105 en 2107, kreeg eerst nog gezelschap van de Samara (Baltic) en rond de millenniumwisseling volgden de 110, 111 en 112. De fraaie cijfers van weleer werden nooit meer gehaald. Auto's als de Kalina en Priora konden daar niets aan veranderen. In 2013 staakte importeur Lada Holland de activiteiten; nieuwe fiscale wetgeving, waarbij de bpm werd gekoppeld aan de CO2-uitstoot, draaide Lada's grote verkoopargument, de gunstige prijsstelling, de nek om.

In Rusland staat Lada echter nog altijd fier op nummer 1 in de verkoopstatistieken. In 2016 vonden 266.296 nieuwe Lada's er een eigenaar. Het hoogst genoteerde model was in 2017 de Granta, gevolgd door de in 2015 gelanceerde Vesta. Die laatste is interessant, omdat het de eerste nieuwe Lada is die verscheen nadat Renault-Nissan aantrad als grootaandeelhouder in Lada's moederbedrijf AvtoVAZ. Volgens de Russen is de Vesta de meest geavanceerde auto die ze ooit op de weg hebben gezet. Hij moest laten zien in welke richting het merk de komende jaren wil gaan. Wij kloppen voor onze proefrit aan bij Autobedrijf Snippe in Nieuwlande, dat jong gebruikte Vesta's naar Nederland haalt – nieuwe modellen zouden door de bpm onverkoopbaar worden.

SCHRIKKEN

Fans van typisch Lada-design zullen schrikken bij het zien van de Vesta. De 4,41 meter lange sedan doet West-Europees aan en de X-vormige lijnen waarmee de koets is doorspekt, zoals de krachtige vouwen op de flanken, geven de auto een eigen gezicht. Hier is werk van gemaakt! Hetzelfde valt te zeggen over het interieur. Het geheel moet je smaak zijn, maar ook hier is duidelijk merkbaar dat Lada zichzelf met de Vesta naar een hoger niveau heeft getild. De X-vormen van het exterieur zien we terug op de middenconsole en hoewel het geheel er wellicht wat druk uitziet, is de ergonomie dik in orde. Dit testexemplaar is de voor exportmarkten bestemde basisuitvoering, die in Duitsland vanaf € 13.150 in de prijslijsten staat. Karig uitgerust is-ie bepaald niet. De oude verkoopslogan 'Lada, de auto zonder blabla' zou nu echt nergens meer op slaan, want standaard zijn onder meer stoelverwarming, parkeersensoren, cruisecontrol, airco, centrale vergrendeling, regensensor, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, dagrijverlichting en 16-inch lichtmetaal. Lada's CEO zou je 30 jaar geleden in je gezicht hebben gespuugd om zo'n kapitalistische machine. En de materialen? Die zijn erg hard – de besparing moet ergens vandaan komen.



GRABBELEN

Lada heeft voor de stuurinrichting, het onderstel en de remmen mogen grabbelen uit het onderdelenmagazijn van Renault-Nissan, maar de Vesta staat op een eigen platform. Onder de kap huist bovendien een 1,6-liter viercilinder zestienkleps Ladablok zonder turbo, dat zijn vermogen pas in de hogere toerenregionen vrijgeeft. Op papier moet je er in 11,8 tellen mee naar 100 km/h kunnen sprinten, al nodigt de Vesta je niet uit om dat ook daadwerkelijk te doen. Daar is het de auto gewoon niet voor. Het blok doet prima wat je er in de praktijk van vraagt, meer niet. Vanaf zo'n 2.000 tpm is hij duidelijk te horen. De vijfbak is niet de meest precieze in zijn soort en voelt wat stroperig aan. Het onderstel is afgestemd op minder strak Russisch asfalt, wat erop neerkomt dat de demping stug kan aanvoelen. Dynamisch is de Vesta dus niet, iets wat je ook merkt aan de op zijn zachtst gezegd nogal wollige besturing. Voor het soort auto rijdt de Vesta absoluut niet gek, maar het rijgedrag van bijvoorbeeld een Dacia Sandero evenaart de Rus niet.

De aantrekkingskracht van de Lada Vesta is het totaalpakket. De auto steekt slim in elkaar en biedt in theorie veel voor weinig geld. De standaarduitrusting is ronduit riant, al moet je het zonder moderne, passieve veiligheidssystemen zoals Lane Assist doen. Niet iedereen vindt dat een nadeel. Ook wat ruimte betreft scoort de Vesta punten. Je krijgt een behoorlijke lap auto voor je geld en de ruimte is efficiënt benut. Achterin zit je riant en ook de bagageruimte van 460 liter is fors.

Dan de keerzijde van de Vesta in Nederland. Dit jong gebruikte exemplaar van ongeveer een jaar oud heeft een prijskaartje van € 17.500. Dat is momenteel de voordeligste manier om in ons land Vesta te rijden. Dat bedrag brengt echter ook auto's op de radar als de Hyundai i20 en Kia Rio, die wat afwerking en rijkwaliteiten betreft deze Vesta overtreffen. Vesta rijden blijft daarom vooralsnog een aangelegenheid voor de échte Lada-liefhebbers. Mocht Lada van Renault-Nissan toestemming krijgen om een van diens kleine turbomotoren in de Vesta te hangen, dan komen we graag nog eens terug op deze nu door de bmp gewurgde budgetaanbieding. Wie het Vesta-avontuur nu al ziet zitten, vervoegt zich bij Autobedrijf Snippe.

Oordeel + Standaarduitrusting

Standaarduitrusting + Ruimteaanbod - Weinig rijdynamiek

Weinig rijdynamiek - Forse BPM