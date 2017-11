Slideshow

Kia Stinger Koningstijger

Sinds Peter Schreyer z’n kenmerkende Tiger Nose-grille introduceerde, worden Kia’s steeds aantrekkelijker. Maar nooit eerder lonkte een Kia zo verleidelijk als de nieuwe Stinger. En ook niet eerder vertoond: deze Kia neemt het direct op tegen een BMW en een Audi.

Het is wel een boel geld voor een Kia: € 59.995. Maar: je krijgt er misschien wel de beste auto voor die het merk ooit in ons land leverde. De nieuwe Stinger is namelijk geen Kia zoals wij die kennen. In plaats van voorwielaandrijving heeft deze achterwielaandrijving. Waar andere Kia's bij 200 pk stoppen, beschikt deze minimaal over een dergelijk aantal pk's. Binnenin zijn er ook weinig overeenkomsten met andere modellen uit dezelfde showroom, maar een styling en afwerking die richting premiumniveau gaat. Dat moet ook, de Stinger neemt het immers rechtstreeks op tegen de Audi A5 Sportback en de BMW 4-serie Gran Coupé.

Vooral die laatste komt achter het stuur van de Stinger regelmatig bovendrijven in je geest; het weggedrag lijkt namelijk sterk op dat van de vierdeurs coupé uit München. Dat betekent dat de nieuwe Kia vooral heel neutraal stuurt. Onderstuur blijft lang uit en wanneer het toch optreedt, heb je als bestuurder de mogelijkheid om dat met iets minder gas netjes op te lossen, of het met heel veel méér gas juist om te zetten in overstuur. Dankzij het standaard sperdifferentieel tussen de achterwielen komt de achterzijde op het gas beheerst, maar relatief makkelijk om. Denk echter niet dat de Stinger een sportwagen pur sang is, want het onderstel geeft wel voldoende mee om niet continu storend aanwezig te zijn. Korte oneffenheden en echt slecht wegdek geeft het onderstel weliswaar vrij nadrukkelijk door, maar dat is de prijs die je betaalt voor de dynamische capaciteiten. Er moet immers wel – in het geval van de dieselversie –1.700 kilo onder controle gehouden worden. Dat doet de Stinger met verve, maar die 100 kilo extra maken hem net wat minder uitgebalanceerd dan een 420d Gran Coupé. Ook krijgen de remmen het zwaar bij een sportieve rijstijl. Ze blijven keurig werken, maar je ruikt ze al snel. Toch: voor een eerste poging tot een sportieve vierdeurs coupé slaagt de Stinger boven verwachting goed. Het is echt erg leuk sturen en dat is precies waar men op heeft gemikt.

GEWICHTSNADEEL

Het relatief hoge gewicht heeft echter ook nadelige gevolgen voor de prestaties. Of eigenlijk: voor de manier waarop die prestaties worden geleverd. De 2.2 CRDi dieselmotor levert 200 pk en 440 Nm, wat 'm aan soortgelijke cijfers helpt als een vergelijkbaar gemotoriseerde premium-Duitser. Onder vollast klinkt de diesel wel zwaar, hij moet er merkbaar aan trekken. Bovendien wil de in eigen huis ontwikkelde achttraps automaat dan nog weleens te laat zijn en in de bocht nog schakelen. Maar goed, een dergelijke rijstijl past ook niet echt bij een diesel en wanneer je iets minder van hem vraagt, blijkt de aandrijflijn vlot en schokvrij aan je wensen te kunnen voldoen. Ook de 2,0-liter viercilinder benzinemotor met turbo en de 3,3-liter biturbo-V6 leveren concurrerende prestaties, zonder het aanbod van andere fabrikanten te overtreffen.

Ongeveer hetzelfde zou je kunnen zeggen van het interieur: het ziet er allemaal keurig verzorgd uit, maar de gebruikte materialen en de grafische kwaliteiten van het navigatiesysteem steken zeker niet boven die van een Audi A5 uit. Heel erg is dat overigens niet, want belangrijke zaken als de verstelbaarheid van de zitpositie en de algemene ergonomie zijn prima uitgewerkt. Het gemis van een centrale controller valt ook erg mee. Het touchscreen is tijdens het rijden minder praktisch, maar de indeling van de verschillende menu's is logisch. Door de lange wielbasis is de beenruimte achterin bovendien riant, wat de beperkte hoofdruimte grotendeels goedmaakt.



ALTIJD EEN GT

Zoals we van Kia gewend zijn, valt er over de uitrusting bijzonder weinig te klagen. Kies je voor de 3,3-liter V6, dan krijg je automatisch een GT, de viercilinders zijn altijd uitgevoerd als GT-Line. Elektronisch aangestuurde dempers en nog wat andere kleine zaken moet je dan missen, maar voor de rest is ook die laatste buitengewoon compleet. Leren bekleding, elektrische stoelverstelling, stoelverwarming en -ventilatie, navigatie, een Harman Kardongeluidssysteem en zelfs metallic lak: alles zit bij de prijs inbegrepen. Ook alle veiligheidssystemen die je in deze klasse verwacht, vergen geen extra investering. Voor de € 59.995 die je betaalt, krijg je dus meer uitrusting dan bij de Audi- of BMW-dealer.

In die zin is de nieuwe Stinger best een goede deal. Toch zal hij waarschijnlijk zeldzaam blijven in ons land. Hoe je het ook wendt of keert: het blijft een erg fors bedrag voor een merk dat tot voor kort nadrukkelijk in de budgethoek te vinden was. Nog even los van de vraag of mensen überhaupt bereid zijn om een dergelijk bedrag bij de Kiadealer achter te laten, betekent het vaak ook weinig goeds voor de restwaarde. Aan de auto zelf ligt het echter niet, die laat een positieve indruk achter. Wellicht is de Stinger niet grensverleggend, maar het is voor het eerst dat een Kia langs deze maatstaf wordt afgemeten. Dat het merk die maatstaf niet meteen verlegt, is alleszins begrijpelijk. Dat de auto er in zoveel opzichten zo dicht bij zit, is op zichzelf al bewijs genoeg dat de ambitie van de Koreanen zich niet laat temperen.

Oordeel + Harmonieus weggedrag

Harmonieus weggedrag + Fraaie styling - Erg duur voor een Kia

Erg duur voor een Kia - Hoog gewicht