Op zoek naar het Europa-gevoel Kia Ceed

Het aanbod voor een korte kennismaking met de nieuwe Kia Ceed sloegen we niet af. Het merk heeft de mond vol van Europees-dit en Europees-dat, iets wat wij meteen zouden kunnen merken. We pakken een heel vroeg exemplaar beet.

Aziatische merken die auto's introduceren in Europa, mogen graag roepen dat die érg Europees zijn. De Koreaanse afkomst van de Ceed mag je daarom wat Kia betreft gerust vergeten. Het merk heeft Europa zelfs verstopt in de naam van de auto, die helemaal niets met zaad te maken heeft, maar juist met Community of Europe, with European Design. Ceed. Je moet er maar op komen … De derde generatie Ceed verschijnt na de zomer in de Nederlandse showrooms. Eerst als vijfdeurs hatchback en iets later als stationwagon. Een derde variant komt dan nog in 2019. Binnenkort gaan we uitgebreider rijden met de nieuwe Ceed, maar we konden nu alvast met nog gecamoufleerde exemplaren een eerste indruk opdoen.



DYNAMISCHER UITERLIJK

Het zwartwit geblokte kleed is nergens voor nodig, want de Ceed is inmiddels allang getoond aan het publiek. Deze testexemplaren zijn echter de enige auto's die nu voorhanden zijn om wat mee te rijden, dus daar kijken we dan graag even doorheen. De auto is getekend en ontwikkeld in het Europese designcentrum van Kia in Frankfurt. Zoals verwacht is de nieuwe, opnieuw onder leiding van Chief Design Officer Peter Schreyer (en Gregory Guillaume, European Head of Design) ontworpen Ceed technisch sterk gerelateerd aan de i30 van concerngenoot Hyundai. Het uiterlijk is wel anders, ook ten opzichte van de vorige Ceed. De auto meet 4,31 meter en daarmee is hij net zo lang als zijn voorganger. Wel is de Ceed 2,0 centimeter breder en 2,3 centimeter lager dan voorheen, wat de hatchback een dynamischer uiterlijk geeft. De wielbasis blijft met 2,65 meter gelijk en is daarmee net zo groot als die van de i30. De overhang aan de voorzijde is 2,0 centimeter korter dan voorheen, terwijl die centimeters er achter juist bij zijn gekomen. De bagageruimte is met 395 liter nu 15 liter groter dan bij de vorige Ceed.

We kunnen de auto rijden op een afgesloten testcircuit dat ruwweg uit drie onderdelen bestaat. Een vier kilometer lange kombaan (zeg maar een eindeloze snelweg), een mickey-mousecircuitje met een mooie variatie aan korte en lange bochten en een martelparcours met allerlei soorten wegdekken. We rijden de 1.4 T-GDI, de sterkste benzineversie, en het valt op dat die mooi van onderuit oppakt. Hij wil niet per se op toeren worden gehouden en dat geeft wat rust. Schakelen doet hij precies en licht, misschien iets té licht, al hebben we het vermoeden dat het een onvolkomenheid kan zijn van deze auto uit de voorproductie. Een klein beetje meer weerstand in de bak had goed gepast bij het stevige gevoel dat de auto geeft. Op het bochtenparcours voelt hij stabiel en veilig aan. Hij zit prettig, je kunt een goede zitpositie vinden en het enige wat we daarop aan te merken hebben, is dat veel mensen de zitting misschien wat kort zullen vinden. In een Volkswagen Golf, bijvoorbeeld, geven de zittingen net wat meer steun.



HOUDT HET MIDDEN

Natuurlijk is het interieur compleet nieuw. Kia heeft zichtbaar betere materialen toegepast en monteert een ogenschijnlijk 'zwevend' 5-, 7-, of 8-inch infotainmentscherm. De grootste variant ondersteunt ook navigatie. Een verwarmde voorruit staat op de optielijst en hetzelfde geldt voor een inductielader voor smartphones en verwarmbare en geventileerde voorstoelen. Met de binnenruimte is het ook prima in orde; vier volwassenen hebben goed plek. Ook is de nieuwe Ceed volgestopt met de laatste generatie veiligheidssystemen. Zo kan de auto tot een snelheid van 130 km/h zelfstandig accelereren, remmen en sturen. Wel moet je je handen aan het stuur houden. De Ceed is de eerste Kia in Europa die met dit Lane Following Assist gedoopte systeem beschikbaar komt. Uiteraard zit dit systeem niet standaard op elke Ceed. Voor een vermoeidheidswaarschuwing en een noodremsysteem met voetgangersdetectie geldt dat overigens wel.

De Ceed heeft een Drive Mode-keuze, waarmee je een aantal instellingen van de auto naar je hand kunt zetten. De besturing, de gasreactie en het motorkarakter zijn in te stellen in een normale en een sportmodus. Het spreekt vanzelf dat één en ander invloed heeft op het verbruik; de fabrieksgegevens hierover worden op dit moment overigens nog niet vrijgegeven, maar zullen er zeker zijn wanneer we tweede helft juni met de officiële auto's gaan rijden.

Is Kia geslaagd in de Europese opzet? Na de eerste kilometers zouden we zeggen van wel. We houden in dit werelddeel van een wat steviger onderstel, van een interieur dat is opgetrokken uit mooie materialen en van een vleugje sportiviteit in een auto. Dát zit er allemaal in. Een vergelijkende test met de Europese concurrentie is echt iets om naar uit te kijken.

Krachtige 1,4-liter turbomotor + Goed ruimteaanbod - Schakelt erg licht

Schakelt erg licht - Korte zittingen voorstoelen