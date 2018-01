Slideshow

Jaguar E-Pace Pace boven space

De tweede SUV van Jaguar luistert naar de naam E-Pace. Met een lengte van 4,40 meter is het een concurrent van auto’s als de Audi Q3 en de BMW X1.

Het is bijna niet te geloven, maar de F-Pace is op dit moment met afstand de best verkochte Jaguar. Hoe sommige autoliefhebbers en merkadepten er ook van gruwden, de keuze voor een SUV heeft het Britse merk geen windeieren gelegd. Het is dus niet zo vreemd dat er nu een compactere variant volgt. Met een lengte van 4,40 meter richt de E-Pace zijn pijlen op een snel groeiend marktsegment, waarin bijvoorbeeld ook de Audi Q3, de BMW X1, de Mercedes GLA en de Volvo XC40 actief zijn. En als de voortekenen niet bedriegen, kon de E-Pace het wel eens bijzonder goed gaan doen.

Zijn uiterlijk zal hem daarbij in elk geval niet in de weg zitten, want ondanks het compacte formaat oogt de Brit toch behoorlijk dik. De ontwerpers hebben de SUV enkele designkenmerken van de sportwagen F-Type gegeven, waardoor de auto lekker sportief oogt. Neem de brede en lage grille, of de vorm van de ledkoplampen. Binnenin valt de strikte scheiding van de bestuurder en de passagier op, die beiden over een vrijwel eigen ruimte beschikken. Op de achterbank is niet heel veel ruimte voorhanden, maar dat is bij zijn concurrenten niet anders. Met het zitcomfort daarentegen zit het wel snor, zelfs uit de kluiten gewassen mensen hebben nog enkele centimeters ruimte boven het hoofd. Als je passagiers met lange benen hebt, heb je wel een probleem, want veel beenruimte is er niet achterin.

VOLDOENDE VLEES OP DE BOTTEN

Op motorengebied is er bij de E-Pace keuze uit verschillende 2,0-liter viercilindermotoren. De dieselvariant wordt geleverd met vermogens van 150, 180 en 240 pk, terwijl de benzinemotor verkrijgbaar is met 250 en 300 pk. Bij onze eerste testrit blijkt de 180 pk sterke dieselmotor over voldoende vlees op de botten te beschikken. Over het acceleratievermogen valt niet te klagen en de 9-traps automaat van ZF draagt daaraan dankzij snelle schakelacties ook zijn steentje bij.

Qua rijdynamiek valt er weinig te klagen over de E-Pace, ondanks zijn gewicht van bijna 1.900 kilo. Wel is de vering erg straf afgesteld. Het veercomfort houdt niet over, helemaal niet als de E-Pace, zoals onze testauto, is voorzien van 20-inch wielen. Deze minpuntjes ten spijt denken we echter dat de E-Pace een groot succes gaat worden: het formaat is lekker compact, de aandrijflijn weet te overtuigen en het design is ronduit geslaagd. En de prijzen zijn best acceptabel. De D150 diesel met voorwielaandrijving en handgeschakelde zesbak is er bijvoorbeeld vanaf € 48.300, de goedkoopste benzineversie mag voor € 61.600 mee naar huis.

Oordeel + Geslaagd, dynamisch design

Matige beenruimte achterin - Straffe vering