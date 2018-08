Koreaanse rakettechniek Hyundai Nexo

Hyundai wil in 2021 de groenste autofabrikant ter wereld zijn. Dat klinkt best ambitieus. Om een idee te krijgen hoe realistisch die ambities zijn, hebben we gereden met de Nexo, de nieuwe brandstofcel-SUV uit Zuid-Korea.

Hyundai wil groot worden in groen. Dat klinkt niet alleen heel nobel, het is ook harde noodzaak: de emissie-eisen worden steeds strenger. Om in 2021 voorop te lopen wedden ze bij Hyundai niet op één paard: ze kiezen voor meerdere technieken, waarvan waterstof er één is. Met de compleet nieuwe Nexo gaan de Zuid-Koreanen verder op de weg die ze vijf jaar geleden al zijn ingeslagen met de ix35 FCEV. Tussen het debuut van de ix35 FCEV en de Nexo is Hyundai flink blijven sleutelen. In getallen uitgedrukt is de waterstoftechniek 20 procent lichter geworden, is de efficiëntie van het systeem met 10 procent verbeterd en zijn de prestaties met 30 procent omhoog gegaan. Concreet betekent dit dat een afgetankte Nexo volgens de WLTP- metingen 666 km ver moet komen en dat de elektromotor 163 pk en 395 Nm kan leveren. De grotere Nexo weegt met z'n 1.814 kg nagenoeg evenveel als de kleinere ix35 FCEV.

Overigens komt de elektriciteit niet altijd van de brandstofcellen. Er is ook een accu-pakket aan boord en dat maakt de Nexo tot een hybride. Hierdoor kan er remenergie worden opgevangen die later weer gebruikt kan worden voor een snelle respons op het gaspedaal. De brandstofcel reageert namelijk met enige vertraging. De mate van regeneratie kan in vier standen geregeld worden via flippers achter het stuur, variërend van zonder belemmering uitrollen tot stevig afremmen op de motor. In die laatste stand heb je het rempedaal vrijwel niet meer nodig.

KNOPPENBRIJ

De nadruk ligt bij de Nexo duidelijk op comfort, wat onderstreept wordt bij de keuze van rijmodi: er zijn twee ecostanden en een comfortmodus. De elektromotor (in principe dezelfde als in de Kona Electric) reageert mooi op het gaspedaal, al spurt hij er niet zo heftig vandoor als de batterij- elektrische auto. Het gaat allemaal vrij gemoedelijk. Dit is helemaal in lijn met het onderstel. Oneffenheden worden keurig weggefilterd, overigens zonder dat de auto te deinerig wordt. De besturing werkt licht, misschien zelfs wel iets te licht en daardoor ook afstandelijk, een beetje kunstmatig. Het interieur maakt een verzorgde indruk. Hoewel er hier en daar wat hard plastic is te vinden, is de uitstraling beter dan bij bijvoorbeeld de Hyundai Kona. Duidelijk is dat deze technologiedrager bij Hyundai hoog in de pikorde staat. In een tijd waarin zoveel mogelijk functionaliteit achter een touchscreen of een centrale draaiknop op de middentunnel wordt weggestopt, lijkt Hyundai bezig met een tegenbeweging. Het moet ergens eind vorige eeuw zijn geweest dat we voor het laatst zoveel knoppen op de middentunnel hebben gezien. Wanneer je er na een beetje moeite in thuis bent (en dat lukt best), blijkt het in de praktijk minder druk dan het eruitziet.

Qua formaat loopt de middenklasse-SUV redelijk in de pas met bijvoorbeeld de Hyundai Santa Fe. De wielbasis van de Nexo is echter negen centimeter langer en dat merk je goed wanneer je op de achterbank zit. Daar is het ook als volwassene met een bovengemiddelde lengte prima uit te houden, ondanks dat onder de achter- bank één van de drie waterstoftanks schuil- gaat. De andere twee tanks zitten onder de vloer van de kofferbak. Die is daardoor niet te klein, maar met z'n 461 liter wel een stuk bescheidener van formaat dan de bagageruimte van de Santa Fe die 585 liter meet. Direct voordeel van een waterstofauto in SUV-verpakking is dat er minder met ruimte hoeft te worden gewoekerd dan bij lagere auto's, zoals de Toyota Mirai en de Honda Clarity, waarbij meer compromissen zijn gesloten.

LAGERE BIJTELLING

Goedkoop is de Nexo niet. De prijslijst begint bij € 69.995 en dat is een serieus bedrag voor een middenklasse-SUV. Voor de zakelijke rijder is er echter een meevaller: volgend jaar blijft de bijtelling voor waterstofauto's over de hele cataloguswaarde vier procent. Dus ook over het gedeelte boven de € 50.000. Dit in tegenstelling tot de batterij-elektrische auto, waarvoor na 1 januari 2019 over het deel boven de € 50.000 het normale percentage bijgeteld moet worden. En voor hen die overwegen zelf een exemplaar aan te schaffen: Hyundai is dusdanig zeker over z'n brandstofcellen, dat het 10 jaar of 160.000 kilometer garantie geeft. Het kost nog wel even tijd voor we een fijnmazig netwerk van waterstofpompen langs de weg hebben. Op dit moment staan er vier in Nederland. Er wordt gesproken over twintig pompen in 2020, maar dan moet er nog wel wat gebeuren. En dan nog zul je goed moeten plannen waar je je waterstof kunt halen.

CLUSTERING

Het brandstofcelpakket zit als één geheel onder de motorkap samengepakt met z'n randorganen plus de elektromotor en de vermogenselektronica. Clustering van al deze componenten vereenvoudigt het assemblageproces van de auto. Het hele pakket kan nu in één keer onder de motorkap geplaatst worden. Ook de waterstoftanks zijn vrij simpel onder de auto te hangen. Maar het produceren van de tanks is een ander verhaal. In tegenstelling tot de productie van een benzinetank is het vervaardigen van een waterstoftank een complex en duur proces. De tanks in de Nexo zijn versterkt met centimeters dikke lagen koolstofvezel en moeten bestand zijn tegen een druk van 700 bar om de waterstof binnen te houden. Een machine die om de paar seconden zo'n tank uitspuugt, is er niet, maar Hyundai kan wel genoeg tanks produ- ceren voor de enkele honderden Nexo's die per maand van de band rollen.

Oordeel + Ruim interieur

Ruim interieur + Stille aandrijflijn - Korte stoelzittingen

Korte stoelzittingen - Weinig tankmogelijkheden

