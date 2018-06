Voor de stroom uit Hyundai Kona Electric

Hyundai liet in 2017 al van zich horen als fabrikant van elektrische auto’s. De Ioniq Electric legt de Nederlandse importeur geen windeieren en nu komt daar de elektrische Kona bij. De orders stromen inmiddels binnen, hoewel niemand weet wat hij kost en hoe hij rijdt. Wij hebben de primeur en reden voor de stroom uit.

Op papier is de Kona Electric een veelbelovende auto. Dat vinden wij niet alleen, maar ook vele automobilisten die al orders hebben geplaatst. Van de 1.750 auto's die dit jaar naar Nederland komen, zijn er al 1.500 gereserveerd. Daarmee lijkt Hyundai een verkoop- topper in huis te hebben. Bijzonder is dat de reserveringen zijn gedaan terwijl er nog geen prijzen bekend zijn en nog niemand een meter met de auto heeft kunnen rijden. Tot nu dan, want wij zijn in de exclusieve gelegenheid om kort kennis te maken met de Kona Electric. Plaats van handeling is de testbaan van Bridgestone in Italië, waar we wat kilometers mogen maken in het kader van die eerste indruk. Later komt de auto uiteraard nog veel uitgebreider aan bod.

DRUKKNOPPEN

De Hyundai Kona stamt uit 2017 en concurreert als frisse SUV in het B-segment met onder meer de Renault Captur, Seat Arona en Citroën C3 Aircross. Als eerste in deze klase komt Hyundai nu met een elektrische variant. In grote lijnen is het uiterlijk van de auto niet veranderd. Hij is iets langer en hoger, maar dat is niet eens een kwestie van centimeters. De dichte neus zonder grille springt meer in het oog. De zwarte randen langs de wielkasten lopen niet door in de voorbumper en zijn daar- door wat minder uitbundig, wat de Kona eigenlijk heel goed staat. Verder vind je aan de bestuurderszijde geen tankklepje; de Kona Electric laad je op via een aansluiting in de neus van de auto. Het interieur is op een aantal punten ook anders. Omdat de elektrische Kona een shift-by-wire-automaat heeft, is een pook niet nodig en daarom vind je op die plek slechts een paar drukknoppen om de auto mee in beweging te brengen. De ontwerpers hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en het dashboard een fraaie, visueel naadloze aansluiting op de middentunnel gegeven. Maar omdat een middentunnel feitelijk ook niet nodig is, is er nu extra bergruimte. Het dashboard zelf heeft een opvallend scherm in het midden, met het multimediasysteem dat in grote lijnen hetzelfde is als in andere Hyundai-modellen. Het scherm informeert je niet alleen over audio en navigatie, maar geeft je ook toegang tot instellingen die te maken hebben met het stroomverbruik of het laden van de auto. De andere Kona's hebben een klein display tussen de klok- ken, maar de Electric heeft een flink groter display, omdat er daar veel meer informatie beschikbaar is.

SNELLADER

Er komen straks twee versies naar Nederland. De basisversie heeft 99 kW vermogen en een accucapaciteit van 39,3 kWh. Het bereik van deze auto is dan al zo'n 300 km, gemeten in WLTP. De Long Range-versie moet zo'n 470 km kunnen halen. Dat zijn geweldige cijfers voor elektrische auto's. Die Long Range-variant heeft een sterkere motor, goed voor 150 kW. De lithium-ion-polymeerbatterijen beschikken over een tot 64 kWh vergrote opslagcapaciteit. De Kona Electric is geschikt voor een snel- lader en kan binnen 54 minuten voor 80 procent worden opgeladen.

Tijdens onze korte kennismaking op de Bridgestone Proving Ground nabij Rome rijden we met de auto op een kombaan (die je beleeft als een soort eindeloze snelweg) en op een klein circuit dat een aantal korte en lange bochten telt. De elektrische Kona die we rijden, is de sterkste versie en dat is goed te merken. Hij komt gemakkelijk uit de startblokken en trekt in één streep door naar de top van 167 km/h (zo'n 180 km/h op de teller). Op de lange baan laat hij boven- dien een mooie stabiliteit zien en inhalen is geen probleem met het forse vermogen waarover hij beschikt. Op het circuit mer- ken we dat de Nexen-banden van de test- auto weliswaar heel stil zijn, maar ook veel sneller de grenzen van hun grip bereiken dan de Kona zelf zou willen. De aandrijflijn is behoorlijk sportief. Maar, eerlijk is eerlijk, dit zijn omstandigheden waarin de meeste automobilisten niet terecht zullen komen.

VEILIGHEID

Er is een ruime hoeveelheid veiligheids- systemen beschikbaar voor de elektrische Kona, zoals dynamische cruisecontrol. Dit systeem houdt de auto niet alleen binnen de lijnen van de rijstrook, maar positioneert hem ook in het midden daarvan door actief mee te sturen (tot 150 km/h). Prijzen en uitvoeringsspecificaties zijn er nog niet op dit moment. Wel is bekend dat er drie uitrustingsvarianten komen, waarvan alleen de middelste in beide motorversies verkrijgbaar zal zijn. De meest luxueuze komt er alleen in combinatie met de meest krachtige versie. Die laatste versie zal onder de 50 mille blijven, heeft Hyundai laten weten.

Oordeel + Fijne reisauto

Fijne reisauto + Bereik op papier is veelbelovend - Korte zitting stoelen