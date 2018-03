Slideshow

Hyundai i30 Fastback In de geest van de 323F

In de jaren 80 en 90 boden Honda en Mazda na een reeks nuchtere modellen ineens een frivoler model aan met een langgerekte vijfdeurs koets, een lage daklijn en klapkoplampen. Met wat goede wil kunnen we de nieuwe i30 Fastback van Hyundai de spirituele opvolger van die Integra en 323F noemen.

Hoewel de SUV een welkome bijdrage levert aan de diversiteit, viel er ooit toch meer te kiezen binnen het razend populaire segment waarin auto's als de Volkswagen Golf en Renault Mégane opereren. Driedeurs hatchbacks, cabriolets, MPV-achtigen, liftbacks, sedans, maar ook tweedeurs coupé's waren er ooit gebruikelijk. Inmiddels zijn de meeste varianten vrijwel uitgestorven. Ook Hyundai hield het vooralsnog bij de 'veilige' keuzes vijfdeurs hatchback en stationwagon voor de i30, maar het merk zet nu met de Fastback een iets gewaagdere stap. Nu de Koreanen in Europa een stevige voet tussen de deur hebben, vinden ze de tijd rijp om – letterlijk vertaald – te 'emotionaliseren'. Daarmee wordt bedoeld dat de auto's van het merk niet alleen moeten worden gekocht omdat ze het juiste pakketje nuchtere eigenschappen bezitten, maar ook omdat ze begeerte opwekken, tot het hart spreken. Daarom wordt de i30 Fastback nadrukkelijk neergezet als vijfdeurs coupé en moet de auto zich vooral onderscheiden door z'n uiterlijk.

De i30 Fastback ziet er veel gestrekter uit dan de 'normale' i30. De Fastback is daadwerkelijk 11,5 cm langer en 3 cm lager dan z'n nuchtere broer. De vloeiende, aan de achterzijde sterk aflopende daklijn eindigt in een spoiler-achtig 'kneepje' in de klep. Zelfs de voorzijde is anders, al zijn de verschillen met andere i30's hier kleiner. Een andere luchtinlaat in de bumper, lagere grille en nieuwe dagrijlampen moeten de i30 hier vooral breder laten ogen. Dat een sportief gelijnde koets niet altijd ten koste hoeft te gaan van praktisch gebruiksgemak, bewijst de Fastback met z'n bagageruimte. De grote klep biedt toegang tot een laadruim van 450 liter, dat is 55 liter meer dan wat de hatchback kan verstouwen. In de Wagon gaat 602 liter, maar da's natuurlijk geen vergelijking. Op de achterbank zijn duidelijk concessies gedaan aan het uiterlijk, een lagere daklijn is nu eenmaal slecht nieuws voor de hoofdruimte. Toch kunnen volwassenen hier comfortabel plaatsnemen, op voorwaarde dat ze niet veel langer zijn dan 1,80 meter. Is dat wel het geval, dan raakt de kruin het plafond. Ook de hoofdsteunen achterin doen dat overigens, als ze in de hoogste positie worden gezet.



GESLAAGD COMPROMIS

Maar de plaats waar het om draait in de i30 Fastback, is die achter het stuur. De auto moet namelijk niet alleen dynamischer ogen dan zijn broers, maar ook zo rijden. Bij het instappen wordt die intentie direct duidelijk gemaakt met de zitpositie. De stoel kan lager worden ingesteld dan we gewend zijn van de i30, wat een fijne, diepe zit achter het stuur mogelijk maakt. Aan het dashboard heeft Hyundai niets veranderd. Dat betekent dat het er keurig, maar niet bijzonder uitziet. Het prettig hoog gepositioneerde touchscreen is standaard in de Fastback. De lage zit nodigt uit tot actief rijgedrag en wie daaraan gehoor geeft, wordt niet teleurgesteld. Van de met 30 mm afgenomen hoogte komt 5 mm voor rekening van het onderstel, dat behalve lager ook straffer is.

Ook de besturing is volgens Hyundai op scherp gezet in de Fastback. Het resultaat is een auto die het predicaat 'dynamisch' wel verdient, zonder daarbij echt sportief te zijn. Door de communicatieve besturing is de i30 een auto die zich fijn naar je hand laat zetten, maar er is zeker geen poging gedaan om het overhellen te beperken. Dat het onderstel niet knetterhard is, is goed voor het comfort en maakt deze auto voor de meeste mensen tot een geslaagd compromis. Wie echte sportiviteit wil, moet wachten op de N-variant.

OVERZICHTELIJK

Tot die tijd hebben Fastback-kopers keuze uit twee benzinemotoren. De driecilinder 1.0 T-GDI met 120 pk is de basismotor, maar de importeur verwacht dat de meeste Nederlandse Fastback-kopers zullen kiezen voor de 1.4 T-GDI met 140 pk. Die viercilinder is te koppelen aan een automaat en past uitstekend bij het licht dynamische karakter van deze auto. Het blok pakt zeker boven de 2.000 tpm gretig op en houdt zich daarbij keurig op de achtergrond. Ook qua uitrustingsniveaus is het gamma erg overzichtelijk. De basisversies i-Drive en i-Motion doen bij dit model niet mee, zodat de Comfort-versie de instapper is. Die biedt navigatie, gescheiden klimaatregeling en 17-inch lichtmetaal. De duurdere Premium voegt daar zaken aan toe als halfleren bekleding en ledkoplampen. Wie nog meer luxe wil, kan kiezen voor een andere Premium-uitvoering, met panoramadak en 18-inch lichmetaal, en voor enkele optiepakketten.

Over de gehele linie genomen is de langgerekte vijfdeurs € 3.000 duurder dan de hatchbackvariant en € 1.500 (1.0) tot € 2.500 (1.4) prijziger dan de Wagon. Daarmee is het geen koopje. De basisversie 1.0 T-GDI Comfort wisselt voor € 27.795 van eigenaar, als Premium kost dezelfde motorisering € 30.295. Wie voor de 1.4 gaat, is minimaal € 29.795 kwijt en het topmodel, de 1.4 Premium met automaat, 18-inch wielen én een schuifdak, is met € 37.795 precies 10 mille duurder dan de basisversie. De Hyundai i30 Fastback staat in april bij de Nederlandse dealers.

Prettig ‘anders’ + Fijne zitpositie - Ruimte achterin beperkt

