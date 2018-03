Slideshow

Honda Jazz 1.5 i-VTEC Snelle slimmerd

De Honda Jazz is al jaren een uitblinker op het gebied van interieurruimte en slimme, praktische oplossingen om die ruimte mee te benutten. Met een lichte facelift hoopt Honda de in 2015 gelanceerde generatie in lijn te brengen met onder meer de nieuwe Civic. Het grootste nieuws zit echter onderhuids: een nieuwe 1,5-liter benzinemotor van 130 pk.

Daarmee is het motorenaanbod van de Jazz in één klap verdubbeld, want het uitgaande model was er alleen met een 102 pk sterke 1.3-motor. Die voldoet, maar de nieuwe 1.5 biedt fors meer pit. Het blok is alleen voor Europa nieuw. Elders is de krachtbron al geleverd in de auto die op andere continenten veelal onder de naam 'Fit' door het leven gaat. Dit is de reden waarom Honda niet voor de driecilinder 1.0 VTEC Turbo heeft gekozen. Die motor levert in de Civic weliswaar nagenoeg evenveel vermogen, maar de Amerikaanse kopers accepteren volgens Honda geen driepitters.

De turboloze 1.5 i-VTEC, die in Europa ook in de CR-V is te vinden, levert zijn maximale vermogen bij 6.600 tpm. Dat betekent omschakelen voor wie kleine turbomotoren gewend is; wie snel wil zijn, moet namelijk doorhalen in de versnellingen. De handgeschakelde Jazz 1.5 moet in 8,7 seconden van 0 naar 100 kunnen schieten en dat gaat gepaard met een hoop spektakel. Boven de 5.000 tpm zet de motor een behoorlijke keel op, terwijl het rode gebied op de toerenteller je pas tegen de 7.000 tpm noopt tot opschakelen – bij nog veel meer rumoer. Dat gaat met een klein, secuur pookje, dat zich op ouderwets-Japanse wijze van verzet naar verzet laat bewegen – heerlijk strak en met veel gevoel dus. Ook de koppeling vraagt om precisie, terwijl het gaspedaal zich juist vol enthousiasme van z'n taak kwijt. Om te voorkomen dat de Jazz tijdens vroeg opschakelen z'n levendigheid verliest, heeft Honda hem korte versnellingen gegeven. Dat werkt, maar de keerzijde van die bakverhoudingen wordt duidelijk op de snelweg. Bij 100 km/h draait de viercilinder al 3.000 tpm, bij 130 km/h is dat gestegen tot maar liefst 4.000 tpm. Dat draagt niet bij aan een ontspannen rit. De variant met cvt-automaat doet het op dit punt wellicht beter, maar over die versie konden we bij de introductie helaas niet beschikken. Bovendien is die variant met een opgegeven 0-100-tijd van 10,0 seconden beduidend minder vlot.

Ook op de gebieden onderstel en besturing kiest Honda voor een vrij communicatief karakter. Sportief is de wat hoge Jazz niet, maar het vrij stevige onderstel en de directe besturing zorgen wel voor betrokkenheid en daarmee een dynamisch randje. Opnieuw is er een keerzijde, die vooral op de slechte wegen rond Rome goed naar voren komt: het veercomfort kan namelijk beter. Oneffenheden worden duidelijk doorgegeven aan de inzittenden en net als de motor is het Jazz-onderstel verre van stil.

PIXELS

Aan de buitenzijde is de gefacelifte Jazz herkenbaar aan een nieuwe grille en een anders ingedeelde voorbumper. Duurdere versies krijgen bovendien ledkoplampen. Aan de binnenzijde hebben de wijzigingen grotendeels betrekking op de Dynamic-uitvoering, wat de enige keuze is voor kopers van een Jazz met 1.5-motor. Die versie heeft onder meer een speciale bekledingsstof en een met oranje stiksels afgewerkt stuurwiel. De zit daarachter is prima. De veelbesproken 'magic seats' achterin verdringen de brandstoftank naar een plek onder de voorstoelen, die toch nog steeds goed verstelbaar zijn. De enige dissonant aangaande de zitpositie is de middenarmsteun, die door z'n gebrek aan hoogte eigenlijk nauwelijks als zodanig dienst kan doen.

Het bijzonder diepe Jazz-dashboard komt degelijk over, maar is opgetrokken uit harde materialen. Dat is geen schande in deze klasse, maar het feit dat hier en daar onafgewerkte schroefkoppen zichtbaar zijn, doet wel afbreuk aan het geheel. Het grote, centraal geplaatste infotainmentscherm oogt modern en biedt veel mogelijkheden, waardoor het contrast met het ouderwets 'pixelachtige' scherm in het instrumentarium des te groter is. Hier is onder meer informatie over de veiligheidsvoorzieningen te vinden. Met onder meer verkeersbordherkenning, een noodremsysteem en een rijstrookassistent is de compacte Honda op dit gebied goed voorzien en bovendien is het bij de meeste uitvoeringen allemaal standaard.

Wie voor de 1.5 kiest, heeft feitelijk niets te kiezen: de versie Dynamic komt op veel gebieden overeen met de Elegance-uitvoering van de Jazz 1.3, maar ontbeert climate control. Dat is opmerkelijk, want met onder meer stoelverwarming, ledkoplampen en het eerder omschreven Honda Connect-infotainmentsysteem is er verder weinig reden tot klagen.



RUIMTEWONDER

Hét sterke punt van de Jazz blijft z'n ruimteaanbod. Volwassenen vinden een ruime plek op de achterbank, zonder dat daarvoor een beroep hoeft te worden gedaan op de inschikkelijkheid van de voorste inzittenden. De mogelijkheid om de zitting van de achterbank omhoog te klappen blijft bijzonder handig en wie de bank helemaal platgooit, vergroot de toch al riante bagageruimte van 354 naar maar liefst 897 liter. De ruimte is dankzij de lage tildrempel en het hoge dak bovendien bijzonder goed toegankelijk én handig in te delen.

Al die slimmigheden hebben natuurlijk hun prijs. De Jazz 1.5 Dynamic kost vanaf € 26.220. Daarmee is de auto bijna € 2.000 duurder dan de 1.3 Elegance. Het prijsverschil met de versie met cvt is door de iets lagere bpm van die laatste te verwaarlozen: met automaat staat de Jazz 1.5 voor € 26.270 op de prijslijst. Voor dat bedrag koop je een auto die bijzonder ruim is, best vermakelijk rijdt en afgaande op Honda's reputatie jarenlang probleemloos z'n werk zal doen, Hij laat wel steken vallen op het gebied van uitrusting, rijcomfort en verfijning.