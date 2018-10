Groentje Ford Transit Custom PHEV

Na Renault en Nissan toont nu ook Ford zich bereid om zijn witte bestelwagens met een groene aandrijflijn uit te rusten. AutoWeek ging alvast een blokje om met de Transit Custom PHEV, een jaartje voordat deze in productie gaat.

Het zijn ontnuchterende cijfers waarmee Ian Porter komt. De hoofdingenieur van de Transit Custom heeft samen met Transport of London becijferd dat 75 procent van het vrachtvervoer in en rond de Britse hoofdstad per bestelwagen gebeurt. Op piekmomenten steken per uur 7.000 Light Commercial Vehicles (LCV) de rivier de Theems over. Dat zoveel dieselmotoren funest zijn voor de luchtkwaliteit, weet het kleinste kind. Dat er iets aan moet worden gedaan, snappen ze nu ook bij Ford, getuige de Transit Custom, die vanaf eind 2019 ook als benzinehybride is te krijgen. Daarmee is de eentonner van het Blauwe Ovaal een milieuvriendelijk alternatief voor de volelektrische bestellers die andere merken inmiddels ook in het programma hebben.

RANGE EXTENDER

Op papier is deze Transit Custom een PHEV, maar in de praktijk verschilt de plug-in hybride danig van wat we daar in het algemeen onder verstaan. Range Extender zou in dit geval een correctere benaming zijn, omdat de verbrandingsmotor de wielen nooit rechtstreeks aandrijft. Die taak is weggelegd voor een elektrische motor van 50 kW, gevoed door een accupakket van 14kWh dat voor maximaal 50 kilometer elektriciteit kan opslaan. Aan een klassiek stopcontact van 10 Ampère laad je de batterijen in 5 uur op, met 16 of 32 Ampère kan het in drie uur. En als je rit langer dan 50 kilometer is? Dan slaat de driecilinder benzinemotor van 1.000 cc automatisch aan om als generator elektriciteit te genereren. Onderweg bepaal je zelf wanneer je die 50 emissieloze kilometers inzet. Tip de toets EV LATER en de Transit spaart zijn batterijen om elektrisch een stadscentrum in te rijden (en eventuele milieubelastingen te omzeilen), druk op EV NOW en de benzinemotor zwijgt (op voorwaarde dat de batterijen zijn opgeladen). In alle andere omstandigheden zorgt EV AUTO voor de gepaste aandrijving. Of daar nog een EV CHARGE-functie bijkomt, waarmee je de verbrandingsmotor laat draaien om de batterijen al rijdend op te laden, staat nog ter discussie. Zoals bekend zorgt zo'n functie voor een fors meerverbruik, waardoor de CO2-homologatie van de PHEV in het gedrang zou komen. Gezien de beperkte EV-autonomie, die trouwens nog onder de oude NEDC-regels werd gemeten, zou het in ieder geval een nuttige toevoeging zijn.

KANTJE BOORD

Hoe ver de Transit Custom in EV-modus komt voordat de benzinemotor aanslaat, hebben we tijdens de prototypetest op de Lommel Proving Ground niet kunnen verifiëren. Maar wat we wel hebben gemerkt, is dat de huidige elektromotor maar net volstaat om de bestelwagen onbeladen te mobiliseren – laat staan als er hellingen of lading aan te pas komen. Ford belooft beterschap in de vorm van een krachtiger elektromotor, die de productieversie vanaf 2019 zal aandrijven. Hoeveel krachtiger die motor wordt, willen de ingenieurs nog niet kwijt, maar ze bevestigen wel dat het extra vermogen een voelbaar verschil zal maken. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat de Transit Custom PHEV zijn nut vooral in stadscentra moet bewijzen, waar de gemiddelde snelheid sowieso maar rond de 30 km/h ligt. Maar als je dan toch even de ring- of snelweg op moet, gaat het extra vermogen zeker van pas komen.

Toch blijft Ford erbij dat een Range Extender de juiste oplossing is voor de Transit Custom, en wel om drie redenen. Ten eerste omdat de set-up geen laadvolume inneemt, maar gewoon onder het bestaande chassis wordt gemonteerd. Ten tweede omdat de compacte combinatie slechts 130 kilogram gewicht toevoegt, waardoor de (overigens puike) rijdynamiek niet in het gedrang komt. En ten derde omdat de kostprijs op die manier binnen de perken blijft, wat anders zou zijn bij een volledige elektrificatie.

TCO

Hoeveel de Transit Custom PHEV midden volgend jaar gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend. Ford hoopt de meerprijs ten opzichte van de diesels aannemelijk te houden, zodat de Total Cost of Ownership door de lagere brandstofrekening en belastingen ongeveer gelijk blijft. Tenzij je drie keer per dag de stadskern van Londen in moet en telkens € 12 Congestion Charge bespaart, want dan is het sommetje natuurlijk snel gemaakt.