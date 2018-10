Net als in de film Ford Mustang Bullitt

In de film 'Bullitt' was de Mustang misschien nog wel een grotere ster dan Steve McQueen. Vijftig jaar na dato komt Ford met een spirituele opvolger van de mosgroene filmauto.

Elf minuten. Zo lang duurde één van de meest gedenkwaardige filmachtervolgingen aller tijden. In de film Bullitt die in 1968 op het witte doek verscheen, jaagt Steve McQueen met zijn Ford Mustang 390 GT Fastback achter de bad guys aan. Die scheuren in een Dodge Charger R/T door San Francisco, waarbij de vele hobbels in de wegen optimaal worden benut. Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van deze film brengt Ford wederom een Mustang Bullitt op de markt, wat in 2001 en 2008 ook al gebeurde. Ook als je geen steile wegen tot je beschikking hebt, weet hij voor veel rijplezier te zorgen.

De motor kreeg er 10 pk bij en is in de Bullitt dus 460 pk sterk. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak traditioneel afgegeven aan de achterwielen, waardoor driften ook voor minder ervaren bestuurders kinderspel is. De grijns die hij tijdens het rijden op je gezicht tovert, is echter nog niet genoeg om de prijs van € 117.845 te rechtvaardigen. De riante standaarduitrusting draagt daaraan wel zijn steentje bij, want zaken als een 1.000 watt- audiosysteem, navigatie, leren bekleding, stoelverwarming, speciale 19-inch wielen en tal van Bullitt-logo's zijn altijd aan boord. Als je deze Mustang verder wilt aankleden, kun je alleen opteren voor een adaptief onderstel (€ 2.000).

GEEN SUMOWORSTELAAR

Ondanks zijn krijgshaftige uiterlijk hoef je geen sumoworstelaar te zijn om met deze auto te rijden. De bediening van de Bullitt vergt geen enorme arm- of beenspieren. De versnellingspook laat zich heel eenvoudig door de bak loodsen, het koppelingspedaal biedt ook niet al te veel weerstand. En het Rev-Match-systeem begeleidt het terugschakelen met een goed gedoseerd stootje tussengas. De nieuwe motorelektronica, de sportuitlaat met vlinderkleppen en de geoptimaliseerde toevoer van frisse lucht zorgen samen voor een betoverend geluid. En de Bullitt klinkt niet alleen indrukwekkend, die term is ook van toepassing op zijn prestaties. De gespierde V8 haalt graag door tot boven de 7.000 tpm, de sprint van 0 naar 100 km/h kost maar iets meer dan vier seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/h. Ook als je het potentieel van de achtcilinder niet continu benut, voelt elke rit aan als een klein avontuur. Het is echter wel een avontuur dat dankzij het daadkrachtige Brembo-remsysteem meestal goed afloopt.

Hebben we dan niets aan te merken op deze 'Stang? Jawel hoor, er valt nog wel wat te mopperen. Ook in de Bullitt-outfit kan de Mustang niet verhullen dat hij alweer wat ouder is, het interieur en de displays doen niet bijster modern aan. Dan zouden we nog liever analoge meters zien, zoals de Mustang GT Fastback die 50 jaar geleden ook had. Deze speciale uitvoering is vooral een goede optie voor verzamelaars, liefhebbers en filmfans. Met zijn 460 atmosferische pk's laat hij zien dat je nog ouderwets mag genieten van autorijden. En daarvoor hoef je niet eens een filmset op te zoeken.