Ford EcoSport Status Quo

Zelden verbeteren facelifts een auto zo sterk als in het geval van de Ford Ecosport. Nu was een verjongingskuur ook nodig, want het model heeft een flinke achterstand in zijn segment. In Portugal zoeken we uit of de inhaalslag voldoende groot is.

Er zijn facelifts die zo weinig om het lijf hebben, dat je vier keer moet kijken om de wijzigingen te ontdekken. Die van de Ford Ecosport valt niet in deze categorie. Sterker: de facelift gaat zó ver, dat sommige andere merken gerust van een nieuw model zouden spreken. Vanbuiten werd de kleine SUV op Fiesta-basis meer in lijn getrokken met grote broers Kuga en Edge, wat resulteert in een zelfverzekerder uiterlijk. De grote winst zit echter aan de binnenkant, waar het tamelijk deprimerende, oude interieur heeft plaatsgemaakt voor een dashboard met veel betere materialen en een vormgeving die aansluit bij de stijl van de huidige Fiesta. Ook de komst van het SYNC3-multimediasysteem betekent een belangrijke verbetering.

De Ecosport overtreft nu niet opeens al z'n concurrenten, daarvoor is de passing van sommige panelen nog altijd onvoldoende, maar het gapende gat tot de concurrentie is grotendeels gedicht. Wat wel blijft, is het gebrek aan actieve veiligheidssystemen. Een dodehoeksensor staat voortaan op de optielijst, gecombineerd met een systeem dat bij achteruitrijden waarschuwt voor kruisend verkeer, maar daar blijft het bij. En dat terwijl adaptieve cruisecontrol, een automatisch noodremsysteem en rijbaanhulp bij nieuwere concurrenten stilaan gewoon beginnen te worden. Die hebben dan weer geen Bang & Olufsengeluidssysteem op de optielijst, zoals Ford.

Een ander pluspunt vormt de handgeschakelde zesversnellingsbak, die zeer prettig werkt. Je voelt duidelijk dat je een versnelling inlegt en dat gaat bovendien met korte slagen, zonder dat de pook veel kracht vereist. Lekker schakelen dus. En schakelen zal je veel doen, want de 1.0 EcoBoost driecilinder houdt wel van een beetje toeren maken.

ZWARE JONGEN

Tijdens de introductie kunnen we op pad met de 140 pk sterke variant van de EcoBoost, terwijl Nederland alleen de versies met 100 en 125 pk krijgt. Op basis van de ervaringen met de sterkere motor durven we te stellen dat 100 pk wat te weinig vermogen is voor de Ecosport; 125 pk zal ongetwijfeld voldoen, al moet je onderin niet de souplesse verwachten die sommige andere driecilinders hebben. Hou de EcoBoost echter een beetje op toeren en er valt goed met hem te leven. Je herkent hem dan duidelijk als een driecilinder, maar het geluid en de trillingen zijn nooit hinderlijk aanwezig.

De reden voor de wat tamme prestaties is het aanzienlijke gewicht van 1.280 kg. Veel concurrenten zijn zomaar 100 kg of meer lichter. Die massa voel je tijdens het rijden. Aan de besturing ligt het niet: die biedt precies voldoende tegendruk en werkt erg prettig. Maar zelfs het sportonderstel van de sportieve ST-Line waarmee wij rijden, moet in snel genomen bochten echter merkbaar aan de bak om de Ford stabiel te houden. Naar de maatstaven van het segment stuurt de Ecosport daardoor best strak, maar daar lijdt het comfort helaas wel onder. Op slechte wegen en bij drempels voel je nadrukkelijk wat er met het onderstel gebeurt en dat kan op de lange termijn weleens gaan vervelen. Zeker omdat er zelfs op de snelweg beweging in het onderstel aanwezig blijft. Wellicht dat dit niet speelt bij een versie zonder sportonderstel.

Hoe dan ook blijft het een zware jongen en daaraan merk je dat de basis van het model al wat langer meegaat. Dat valt trouwens ook af te leiden uit de interieurmaten, die niet anders zijn dan voorheen. Achterin de Ecosport kun je 333 liter bagage kwijt. Voldoende, al geldt ook hier dat er concurrenten zijn die meer ruimte bieden. Bijkomend nadeel is dat Ford nog altijd een achterdeur monteert in plaats van een achterklep. Om die deur helemaal te kunnen openzwaaien, heb je achter de auto veel ruimte nodig. Op de achterbank blijkt de kleine SUV gelukkig voldoende ruim. Twee volwassenen van normaal Nederlands postuur kunnen er prima zitten en ook met z'n drieën valt het te doen.



STAP VOORWAARTS

De prijzen van de vernieuwde Ford Ecosport met 125 pk beginnen bij € 21.855 voor de Trend Essential en lopen via de Trend Ultimate (€ 23.055) en Titanium (€ 24.255) door tot € 26.055 voor de ST-Line. Dit betreft handgeschakelde versies. Een automaat is leverbaar, maar alleen op de Ecosport Titanium en die moet dan meteen € 28.755 opbrengen. Halverwege 2018 wordt het gamma naar beneden toe afgerond met de komst van de 100 pk sterke EcoBoost-motor. De vraag is of de facelift de Ecosport groter succes gaat brengen. Op alle fronten heeft het model weliswaar een stap naar voren gemaakt, maar de maatstaf in het segment ligt nu ook hoger. Netto is het dus een status quo. En gezien de tot op heden matige belangstelling voor het model in ons land, is dat helaas geen positief nieuws.

