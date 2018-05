Het knort en het rolt door de modder Fiat Panda Cross

Slideshow

Rara wat is dat? Een Panda! En niet zomaar een Panda. We hebben eindelijk eens de gelegenheid om in Nederland een Fiat Panda Cross aan de tand te voelen. Die is nu niet bepaald nieuw, maar wel erg zeldzaam. Erg veel heb je er namelijk niet aan in Nederland. Hier bewegen we ons liever voort in een voorwielaangedreven Panda.

Als je iets te weten wilt komen over de legendarische status van de vier- wielaangedreven Panda, moet je eens naar de Alpen gaan. Daar zie je zo'n auto op vrijwel elke straathoek staan. Deze auto beweegt zich moeiteloos door droog- gevallen riviertjes, wegen met kuilen en kraters, hoge bergen of een meter sneeuw. Door zijn compacte formaat en lage gewicht gaat hij door waar grotere terreinauto's moeten afhaken. De mensen daar zweren erbij. Daarmee hebben we meteen het pijnpunt te pakken voor de Panda Cross in Nederland. Een meter sneeuw, kraters, bergen en drooggevallen rivieren hebben we hier al een tijd niet meer gezien. Hij rijdt hier dus een beetje verweesd rond.

De Panda Cross is nog de enige vierwiel- aangedreven Panda die te koop is in Nederland. De eerdere variant had hetzelfde aaibare neusje als de normale Panda. De Cross heeft echter een krijgshaftige zwart plastic neus met een paar extra stoere lampen. Voorheen was ook de Panda Trekking leverbaar. Die had hetzelfde uiterlijk als een 4x4, maar beschikte alleen over voor- wielaandrijving; een soort SUV-variant. Als je die ambieert, moet je je toevlucht zoeken tot de tweedehandsmarkt.

GRASMAAIER

Onder de motorkap van de Panda Cross knort altijd de 90 pk sterke TwinAir-tweecilinder turbomotor. Een interessant stuk techniek, waarbij het de kunst is om niet door te jagen tot in de toerenbegrenzer. Dat is namelijk wat er gebeurt als je deze auto op het gehoor rijdt. Het gevolg daarvan is dat het brandstofverbruik ergens rond de 1:10 zal komen te liggen. Tijdens onze week in de Panda Cross deden we reuze ons best om de schakelindicator te volgen. Evengoed kwamen we niet verder dan 1:12,9. Omstanders vinden de tweepitter klinken als een 'grasmaaier' of een 'brommobiel'. We kunnen hen geen ongelijk geven, maar feit is wel dat de Fiat TwinAir één van de laatste motoren is die een geheel eigen geluid voortbrengt. Hij is met niets anders te verwarren. Een verademing in deze tijd van direct ingespoten eenheidsworst en toenemend gezoem van elektrische auto's. Hij past prima bij de eigen- zinnige Panda.

Dan de prijs: een Panda Cross kost om precies te zijn € 19.259. Een normale Panda met een gelijke motor kost € 12.695. Beide mogen ze een kar trekken van maximaal 800 kilo; dat maakt dus geen verschil. De Panda 4x4 heeft sinds kort één concurrent. Dat is de Suzuki Ignis Allgrip, ook al zo'n eigenzinnig geval, waarvan het gebruiksgemak niet veel minder is dan dat van de Panda. In het terrein zal hij het echter afleggen tegen de Panda. Verder mag de Dacia Duster niet onvermeld blijven. Leg drie mille bij en je hebt een aanmerkelijk grotere auto, die eveneens vierwielaandrijving heeft.

NATUURLIJKE HABITAT

Tot zover de kille beschouwing. We zoeken één van de laatste postzegeltjes in ons land op waar je eens flink het terrein in kunt. We willen toch wel eens zien of de Panda zijn legendarische status kan waarmaken. Vooraf zwaaien we vriendelijk naar een meneer in een voorbijrijdende shovel. Je weet maar nooit waar we hem straks nog voor nodig hebben, mochten we onverhoopt komen vast te zitten. We schakelen de Off Road-modus in en beginnen voorzichtig met wat hellingen en heuveltjes. Nimmer loopt de auto vast en de 1.090 kilo zware auto trekt zichzelf er met gemak doorheen. Dat geeft vertrouwen. Tijd om wat verder te gaan.

Op het middenterrein liggen plassen waarvan je je maar moet afvragen hoe diep ze zijn. We maken vaart en de Panda Cross vertrekt geen spier. Zonder een wanklank bereiken we de overkant. Dit is zijn natuurlijke habitat, dat is wel duidelijk. Er is niets dat hem hier kan stoppen. Naast de Off Road-stand is er een modus met een afdaalhulp. Daarbij rijdt de auto automatisch op een vaste snelheid een steile heuvel af; we hebben het tijdens ons uitje door de prut niet eens nodig gehad.

Eenmaal op het droge is het opnieuw tijd voor een beschouwing. Er is geen enkele rationele reden te bedenken waarom je in Nederland deze auto zou aanschaffen, tenzij je bij de boswachterij werkt. Maar wordt het leven ook leuker als je altijd maar alles rationeel bekijkt? Wij denken toch van niet. Vandaar dat we deze alleskunner evengoed in ons hart sluiten. Hij is hier natuurlijk geenszins op zijn plek. Ons overgeregelde en aangeharkte land is veel te klein voor een vrije geest als de Fiat Panda Cross.

Oordeel + Terreincapaciteiten

Terreincapaciteiten + Gebruiksgemak - Aan de prijs

Aan de prijs - Berperkt inzetbaar in Nederland