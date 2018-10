De macht van drie Fiat 500X

Je zou bijna zeggen: beter laat dan nooit. Fiat lanceert de 500X met een driecilinder turbomotortje. Je kunt er natuurlijk op wachten dat andere modellen volgen. Daarmee is de TwinAir-tweepitter nu echt op weg naar de uitgang.

Fiat heeft het lang volgehouden, maar onder druk van nieuwe Europese milieutesten gaan de Italianen overstag. Hun 'karakteristieke' TwinAir-tweecilinder maakt plaats voor een 1,0-liter turbo-driepitter met 120 pk, zoals we die in ongeveer gelijke vorm al bij de nieuwe Jeep Renegade hebben gezien. De Fiat-primeur is voor de 500X. Om meteen maar met de deur in huis te vallen: die knapt daarvan flink op, zowel in prestaties als in raffinement. Net als bij Jeep komt er naast de driecilinder een 150 pk 1,3-liter viercilinder.

Kort door de bocht is het dezelfde motor met een extra cilinder, zodat die in Polen efficiënt op dezelfde band kan worden gebouwd. Intrigerend detail: datzelfde kan in theorie ook gelden voor de ongeblazen driepitter zoals die al in Brazilië bekend is. Je kunt op je vingers natellen dat de kleine 500's en de Panda er ook met zo'n minder potente driecilinder komen. De R&D-; technici melden zuinigjes dat die nog moet worden goedgekeurd. Ze laten bovendien doorschemeren dat er naast de in Italië al onthulde 150 pk-versie later een sportieve 180 pk S-Design komt.

DRIEPITTER BELANGRIJK

Fiat start echter met de 120 pk sterke drie-pitter en dat wordt in ons land met afstand de belangrijkste keuze. Gaan we de twee-cilinderroffel missen? Waarschijnlijk niet, want de 1,0-litermotor klinkt bij acceleratie lekker pittig. Het is nauwelijks verrassend dat de stap vooruit met deze basismotor enorm is. Met zijn keurige topvermogen, mooi brede powerband en 190 Nm trekkracht kan de nieuwe 1,0-liter FireFly-krachtbron een auto van het formaat 500X goed de baas. Hij levert in combinatie met de handgeschakelde zesbak zelfs redelijk dynamische prestaties.

Een vergelijking met de Renegade? Je merkt goed dat de Fiat wat lichter is en vooral ook een betere aerodynamica heeft. Eenmaal op snelheid is het driecilindertje in dit geval opmerkelijk stil. Hoe dan ook, met deze technisch zeer geavanceerde 1,0-litermotor kan Fiat (en Alfa) even vooruit, niet in de laatste plaats omdat hij zich volgens de ontwikkelingstechneuten goed leent voor een mild-hybrid versie. In de motorruimte is daar plek voor, vertelden de R&D-mensen; desgevraagd. Kennelijk zit zo'n extra zuinige versie met elektrische hulpmotor en betere energierecuperatie al tamelijk ver in de pijplijn. FCA maakt een grote inhaalslag, zoals gezegd. In elk geval heeft de 500X met FireFly-motoren nu al een partikelfilter in het uitlaatsysteem.

We hebben gereden met de 1,0-liter en de 1,3-literversie. Die laatste levert vanzelfsprekend betere prestaties, maar het goede nieuws is dat de 1,0-liter basiskrachtbron al genoeg kracht in huis heeft om aardig vlot te rijden. Zijn top ligt tegen de 190 km/h en accelereren doet hij ook heel fatsoenlijk.

VERBRUIK EN UITSTOOT

Het vermogen klimt gestaag als je doortrekt naar 6.000 tpm. Het brandstofverbruik lijkt aardig onder controle. Reken afhankelijk van je rijstijl op 14 tot 17 kilometer op een liter. In feite zijn er motorisch maar twee details die meteen als wat minder plezierig opvallen. Het motortje zakt opvallend traag in z'n toeren wanneer je gas loslaat om bijvoorbeeld te schakelen en het reageert bij het optrekken juist wat vertraagd op stevig gas geven. Dat eerste – wordt in Italië gezegd – komt doordat de motor een extreem lage draaiweerstand heeft en het effect van het ronddraaiende vliegwiel aan het eind van de krukas dus langer doorzet dan in oudere generaties. Het tweede lijkt opzet, om te voorkomen dat de banden bij elk verkeerslicht spinnen wanneer je stevig optrekt. De motor levert immers al bij 1.750 toeren zijn maximale trekkracht. Het onderstel is misschien iets te stevig geveerd. Fiat geeft de nieuwe 500X-versies namelijk een vrij sportief karakter en dat betekent dat hij in bochten niet te veel mag overhellen. En eerlijk is eerlijk: hij stuurt inderdaad heel redelijk.

FACELIFT

De motoren zijn natuurlijk het grootste nieuws. Fiat ziet de nieuwe 500X als een flink gefacelift model, maar in de praktijk valt dat wel mee. Naast een aantal andere designdetails vallen vooral de nieuwe led-koplampen en -achterlichten op. Die lampen geven beter zicht én zijn energievriendelijker. Het scheelt bijna een gram per kilometer in de uitstoot, zegt Fiat. Het interieur is in details bijgepunt, maar wat toch vooral opvalt, is de upgrade in de techniek. Het grote 7-inch Uconnect-informatiebeeldscherm is verbeterd door de toevoeging van allerhande functies. Zo is het te koppelen aan een Google- en Apple-telefoon. Het hele systeem krijgt bovendien snufjes mee als slimme cruise-control, verkeersbord- en snelheidsherkenning, rijbaanassistentie, automatische noodstopassistentie, dodehoekwaarschuwing en automatisch dimmend grootlicht bij tegenliggers. Een gimmick: de techniek waarschuwt met een knipperend verkeersbordje wanneer je te hard rijdt en biedt de mogelijkheid om met een druk op de knop de snelheidsbegrenzer dan aan te passen. In de praktijk is het een tikje omslachtig.

In ons land start de importeur met twee speciale uitrustingsniveaus van de 500X met 1,0-liter motor. De aardig compleet uitgeruste Opening Edition is er vanaf ruim € 25.395. In een later stadium komen er ook eenvoudigere en daarmee goedkopere versies.

Oordeel

1,0-liter voldoende krachtig + Verbeterd infotainment - Stevig geveerd

Stevig geveerd - Goedkopere versies volgen later