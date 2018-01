Slideshow

Citroën, of beter gezegd PSA, heeft ruim twee jaar geleden een nieuw merk in het leven geroepen. DS, vernoemd naar de legendarische Citroën uit 1955, moet zich gaan meten met merken als Audi en BMW. Is de DS 7 Crossback opgewassen tegen dergelijk geweld?

Als apart premiummerk van de PSA-groep kennen we DS inmiddels ruim twee jaar, maar voor hun drie modellen geldt dat ze ter wereld kwamen met de 'double chevron' van Citroën op de neus; bij de facelift werden ze aangeduid als DS. Ditmaal is dat anders: de DS 7 Crossback is vanaf het begin een DS pur sang. De naam laat weinig aan de verbeelding over wat betreft de ambities van DS met deze auto: het is een cross-over in het druk bevochten C-segment en hij staat dan ook op het EMP2-platform, net als de Peugeot 3008. De 7 Crossback is een creatie van de Nederlandse ontwerper Ivo Groen, die bij DS de lakens en tekenpotloden uitdeelt. Tijdens de lunch delen we het tafellaken met hem en vertelt hij ons dat de DS 7 Crossback pas het begin is van een reeks nieuwe modellen: "We zetten in op een zesmodellen-strategie; elk jaar een nieuwe DS, verdeeld over het B-, C- en D-segment."



CONCEPT-CARS

Op het eerste gezicht lijkt de DS 7 Crossback een tamelijk gewone cross-over, maar zodra je hem beter bekijkt, vallen de vele designelementen op die je normaal alleen op concept-cars ziet. Neem die achterlichten, die een mozaïek van bloedrode diamanten lijken te zijn. Op het studiemodel E-Tense, dat in de lobby van het hotel staat te glanzen, verwacht je zoiets, maar dat ze worden overgenomen op de productieauto … Ivo Groen corrigeert: "Niet overgenomen. We hebben deze twee auto's tegelijkertijd, letterlijk naast elkaar, ontwikkeld. En als je de DS 7 Crossback een gewaagd ontwerp vindt, maak dan je borst maar nat. De volgende modellen worden nóg frappanter. Dit is een cross-over en dan zit je aan een bepaald silhouet vast. Daarom hebben we het onderscheid moeten maken door middel van die details." Hoewel deze auto een richtlijn is voor wat we van de komende DS'en mogen verwachten, zal DS het matroesjka-effect van Audi vermijden, vertelt Groen. Bij Audi lijkt elk model een vergrote of verkleinde versie van het model eronder of -boven. Over Audi gesproken, het is één van de grote voorbeelden voor DS. Dertig jaar geleden een doodgewoon Duits merk, nu één van de toonaangevende premiummerken. DS wil die status echter veel eerder bereiken, dus moeten ze met serieus geschut komen. Hoe zwaar dat is, zie je meteen nadat je bent ingestapt. Aan het interieur had DS een extra zware dobber: binnen de PSA-groep hebben ze immers al de Peugeot 3008 als C-segment cross-over en daarvoor moet de DS 7 Crossback het meer luxueuze alternatief zijn. Probleem: de 3008 heeft al één van de mooiste, zo niet hét mooiste interieur van zijn klasse. Bied daar maar eens overheen.



ZINLOOS

Toch is dat gelukt. Net als bij die gekke achterlichten heeft DS hier alle conventies overboord gezet. De rood pulserende startknop staat centraal op het dashboard en zodra je die aanraakt, gaat alles om je heen leven. Net boven de knop draait een klokje omhoog. Totaal zinloos, maar heel erg leuk. De knoppen voor onder meer de raambediening zijn van aluminium en hebben een structuur die uit de horlogewereld komt. Ze zijn bijzonder vormgegeven met de steeds terugkerende DS-driehoeksvormen. Diezelfde vormen lichten in het donker op in de hoogglans portierpanelen. Onder het brede scherm zit een rij fysieke knoppen met in het midden een wieltje voor het volume van de muziek. Alles is gek, alles is anders. Dat maakt dit interieur geweldig om te zien, maar het betekent ook dat de bediening vaak nogal onlogisch is en gewenning vergt. De Chinese markt is een van de belangrijkste redenen dat DS überhaupt in het leven is geroepen en daarom is ook de DS 7 Crossback ontworpen met de Chinese koper in het achterhoofd. En die let vooral op de ruimte achterin. "Als we niet aan China hadden moeten denken, was de auto wat korter geworden", erkent Groen. Het resultaat mag er in elk geval zijn: de DS 7 Crossback is erg ruim achterin. En dat niet alleen, hij is daar ook erg luxe. Zo heeft de gereden versie eigen klimaatregeling met display, dubbele usb en zelfs elektrisch verstelbare rugleuningen.

REISAUTO

We rijden met de sterkste dieselmotor, de BlueHDi met 180 pk en die is standaard gecombineerd met een achttraps automaat. Het is een prettige combinatie met ruim voldoende kracht en souplesse. De EAT8 werd vorig jaar geïntroduceerd in de Peugeot 308 en is nu in een groot deel van het DS 7-gamma terug te vinden. Hij schakelt niet zo razendsnel en verfijnd als de meeste concurrenten met dubbele koppeling, maar beslist beter dan de gebruikelijke bak met koppelomvormer. Het onderstel van de DS 7 is vooral afgesteld op comfort. Het maakt de auto voor liefhebbers misschien wat afstandelijk en gevoelloos, maar het is daardoor wel een heerlijke reisauto. In plotselinge bochten komt hij wat onderstuurd uit de verf, iets wat je dankzij het breed beschikbare koppel snel hebt gecorrigeerd met wat extra gas. Ondanks het vrij zachte karakter helt de carrosserie maar weinig over.

De besturing is afstandelijk, maar niettemin precies genoeg. Door de systemen in Sport te zetten, krijg je wat meer weerstand. DS zet hoog in met veiligheidssystemen. Vermoeidheidsherkenning, rijbaanhulp, cruisecontrol, botspreventie en verkeersbordherkenning zijn standaard in de eenvoudigste uitvoering. Zaken als DS Connected Pilot (actieve rijbaanhulp en adaptieve cruisecontrol), 360 gradencamera en nachtzichtcamera staan op de optielijst.

Naast deze 2,0-liter diesel met 180 pk en 400 Nm komt er ook een 1.5 met 130 pk en 300 Nm, die zes handgeschakelde verzetten heeft. Benzineliefhebbers kunnen kiezen voor een PureTech 1.6 met 180 of 225 pk, beide standaard met de achttraps automaat. Alle uitvoeringen zijn voorwielaangedreven. In 2019 komt er een plug-in hybride met een gecombineerd vermogen van 300 pk en dat wordt een 4x4, omdat hij naast de benzinemotor twee elektromotoren heeft, waarvan er één de achteras aandrijft.

Dan de uitvoeringen: dat begint met de Chic, die standaard analoge klokken, 17-inch lichtmetalen wielen, leddagrijverlichting, automatische airconditioning met twee zones, Bluetooth en Mirrorlink heeft. De Be Chic voegt daar onder meer digitale klokken, parkeersensoren achter, ledkoplampen, een regensensor en elektrisch inklapbare buitenspiegels aan toe. De Performance Line is een Be Chic met als extra's zaken als aluminium pedalen, 19-inch lichtmetalen wielen, alcantara en kunstleer. De So Chic is eveneens gebaseerd op de Be Chic, maar heeft daarbij een uitgebreid veiligheidspakket, parkeersensoren vóór en aluminium dakrails. De DS 7 Crossback komt begin volgend jaar naar ons land.

