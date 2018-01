Slideshow

Dacia Duster Je reinste no nonsense

De Lada Niva is in de loop der jaren uitgegroeid tot een icoon, in al zijn eenvoud een levende legende. De Dacia Duster had het als no-nonsense-SUV wellicht ook zover kunnen schoppen, ware het niet dat de Roemenen het na zeven jaar hoog tijd vinden voor een nieuwe generatie. Wat is de winst?

Na zeven jaar presenteert Dacia de tweede generatie van de Duster, de sympathieke no-nonsense-SUV. Een rigoureuze breuk met het verleden vormt hij niet. Klaarblijkelijk zijn ze bij de Renault-dochter uit Roemenië nog dermate tevreden over het oerontwerp dat ze voor het design van de nieuwkomer geen schokkend andere richting zijn ingeslagen. Sterker

nog: het lijkt meer evolutie dan revolutie; de gelijkenis met de eerste generatie is overduidelijk aanwezig. Toch is al het plaatwerk van voor- tot achterbumper helemaal nieuw. Bovendien heeft de auto een compleet ander interieur en is de lijst met comfort- en veiligheidsvoorzieningen weer up-to-date gebracht.

Technisch borduurt de nieuwe Duster voort op wat we al kennen van zijn voorganger. Om te beginnen is het platform waarop de auto staat vrijwel ongewijzigd overgenomen. Hierdoor zijn de afmetingen van de nieuwe Duster vanzelf in grote lijnen gelijk aan die van de oude. De belangrijkste constructieve wijziging is wellicht de hoek en de positie van de voorruit, die tien centimeter verder naar voren is geplaatst om meer interieurruimte te creëren. Verder is de koets iets verstevigd, onder andere door gebruik van metaal met een iets grotere dikte (0,2 mm extra) om de stijfheid en de botsveiligheid te verbeteren.



FUNCTIONALITEIT VOOROP

Doordat de voorruit 10 centimeter verder naar voren staat, is er voor de nieuwe Duster ook een compleet nieuw dashboard ontworpen. Ten opzichte van dat van zijn voorganger vormt het meer één geheel. Qua functionaliteit is de belangrijkste wijziging de zeven centimeter hogere positie van het navigatie- annex multimediascherm. Het zit nog steeds niet helemaal bovenaan, maar het is zeker een stap in de goede richting opgeschoven. Je bedient het multimediasysteem door het scherm aan te raken. Op zich niet erg, ware het niet dat de logica van de menustructuur voor verbetering vatbaar is en nu te veel aandacht van de bestuurder vraagt. Dat zoiets veel beter kan, zien we bij tal van concurrenten.

Voor het overige valt er weinig op het nieuwe dashboard aan te merken. De indeling van de bedieningselementen en de opzet van het instrumentarium zijn dik in orde. Dat het dashboard is opgetrokken uit hard plastic, nemen we in dit geval voor lief. Het hoort bij het no-nonsense-karakter. Overigens hebben de Dusters in andere markten, zoals Zuid-Afrika, waar ze worden verkocht onder Renault-label, een meer upmarket dashboard. Bij ons krijg je dus de Dacia-variant.

GEEN ZEVENZITTER

Als gevolg van de nagenoeg ongewijzigde maatvoering is ook de ergonomie gebleven zoals die was. Daarmee is er zowel voorals achterin genoeg ruimte. Alleen voor wie zijn stoel ver naar achteren moet schuiven, zou het stuur over een grotere afstand verstelbaar mogen zijn. Om het verblijf in de Duster te veraangenamen, zijn de stoelen voorzien van steviger schuimrubber, is de bestuurderstoel verder in hoogte te verstellen (nu over een afstand van zes centimeter in plaats van vier) en zijn de stoelzittingen twee centimeter langer geworden. Daarmee zijn ze nog steeds niet grensverleggend lang, maar het is ook weer een stap in de goede richting. Op de vraag of het gerucht klopt dat er ook een zevenzitsvariant van de Duster komt, wordt ontkennend geantwoord: "Dat zou een te rigoureuze ingreep in het platform vragen en dus te duur uitpakken. Voor wie met z'n zevenen op pad wil, hebben we bij Dacia de Logan MCV."

Het enige dat Dacia aan het platform heeft aangepast, zijn de bevestigingspunten van de stuurinrichting: het oude hydraulisch bekrachtigde systeem heeft namelijk plaatsgemaakt voor een elektrisch systeem. Als gevolg hiervan is de besturing iets directer geworden, want je hoeft minder aan het stuur te draaien om dezelfde bocht te maken. Gevoeliger is de besturing echter niet geworden, want die is nog altijd een beetje wollig. Het onderstel is hetzelfde als dat van zijn voorganger en dat betekent dat de auto soepel over de weg gaat, zonder ergens in uit te blinken.

De vorige week door Renault aangekondigde nieuwe 1,3-liter benzinemotor gaat vooralsnog aan de neus van de Duster voorbij. In Nederland wordt de nieuwe Dacia in eerste instantie alleen verkocht met de 125 pk leverende 1,2-liter viercilinder benzinemotor die we kennen uit de vorige generatie. Diesels zijn er voor ons niet meer bij en daardoor ook de automatische versnellingsbak niet meer. Voor hen die voordelig willen kilometervreten, komt er komend voorjaar wel een lpg-versie van de benzinemotor. Op de 1,2-liter benzinemotor kunnen we weinig aanmerken. Eenmaal boven de 2.500 tpm beschikt deze over voldoende levenslust en doet hij dankzij extra geluidsisolatie in alle rust wat hij doen moet. Die isolatie houdt overigens niet het afrolgeluid van de banden en het onderstel buiten.

VEEL VOOR WEINIG

No-nonsense-auto of niet, ze hebben bij Dacia het uitrustingsniveau wel op een hoger niveau gebracht. Zo is de Duster nu verkrijgbaar met automatische airconditioning, keyless entry, grotere speakers, een dodehoekwaarschuwingssysteem en camera's rondom. Een helikopterblik geeft het systeem niet; dat is te duur en daardoor niet des Dacia's. Want de prijs is nog altijd het speerpunt. Je kunt de opgewaardeerde Duster al aanschaffen voor € 19.280 en daarmee duikt deze C-segment-SUV direct onder de instapprijzen van de meeste (doorgaans veel compactere) B-segmenters.

Oordeel + Levenslustige motor

Levenslustige motor + Soepel onderstel - Matig multimediasysteem

Matig multimediasysteem - Wollige besturing