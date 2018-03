Slideshow

Citroën C4 Cactus Zweven zonder bollen

De nieuwe Citroën C4 Cactus is niet geheel nieuw, maar gefacelift. Maar wel op een heel ingrijpende manier. De belangrijkste reden waarom we zo nieuwsgierig zijn, is dat de nieuwe Cactus het eerste Europese model is met een veersysteem dat de inmiddels verdwenen veerbollen moet doen vergeten.

In vervlogen jaren koos je voor een Franse auto vanwege het comfort. Peugeot, Renault, Simca; ze waren allemaal zijdezacht geveerd en hadden stoelen waar je in wegzakte. Citroën spande de kroon met een revolutionair veersysteem, dat eerst voorzichtig werd geprobeerd op de Traction Avant en in 1955 geschiedenis schreef in de op zichzelf al revolutionaire DS 19. Decennia lang gaf de hydropneumatiek een onmiskenbaar eigen karakter aan veel Citroën-modellen. Zelfs Rolls-Royce monteerde het in de jaren 60 op de Silver Shadow. Met het uitfaseren van de C5 kwam ook een einde aan het tijdperk van de veerbollen; te duur, niet meer van deze tijd.

Citroën realiseert zich niettemin dat het op het gebied van bijzondere vering een naam heeft hoog te houden. Daarom introduceert het een nieuwe fakkeldrager voor de hydropneumatische vlam: Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Twee mini-dempers in de schokdempers moeten de in- en uitgaande slag geraffineerder maken. Het zijn deze 'kussentjes' die de vernieuwde C4 Cactus een heel eigen karakter moeten geven; de auto zou erdoor aanvoelen als een zwevend tapijt.

Maar laten we eerst even naar die auto zelf kijken, want die is ingrijpend gewijzigd. Citroën zegt dat maar liefst 90 procent van de buitenkant is veranderd. Met name het front is helemaal anders. De gladde, dichte neus heeft nu een grille met geïntegreerde double chevron. Dat maakt hem misschien wat minder opzienbarend, maar hij past hiermee wel beter bij het familiegezicht. Ook minder opzienbarend: aan de zijkanten zijn de Airbumps gekrompen en naar beneden gezakt. Citroën erkent desgevraagd dat de Airbumps achteraf gezien toch een beetje te veel van het goede waren; potentiële klanten schrokken ervan. De keerzijde is dat de bumps hun doel nu enigszins voorbijstreven; het is weer oppassen geblazen voor winkelwagentjes. Aan de achterkant zijn de lichtunits lager en breder geworden, waardoor de auto ook daar een stuk dynamischer oogt.

In grote lijnen is het interieur hetzelfde gebleven en dat is een gemiste kans, want juist daarop was nog wel wat aan te merken. Om te beginnen is het achterin nogal krap. Bovendien kunnen de zijruiten nog steeds niet echt open; het zijn uitzetruitjes. Het dashboard is origineel en fris vormgegeven, met een breed infotainmentscherm centraal en een klein digitaal scherm als instrumentarium. Helaas is aan de configuratie daarvan niets in te stellen en behoort zoiets basaals als een toerenteller zelfs in de duurste uitvoering nog steeds niet tot de mogelijkheden. Wel is het stuur voortaan ook axiaal verstelbaar en dat is dikke winst. Wat we ook nog steeds missen in de Cactus zijn fysieke knoppen voor de airconditioning. Je moet eerst in het scherm naar een menu met virtuele knoppen om de temperatuur aan te passen. Dat is onnodig omslachtig en leidt de aandacht af van het verkeer.

SCHUIMLAGEN

De 'progressieve hydraulische kussentjes' staan niet op zichzelf. We blijven in beddengoedsferen, want de nieuwe 'Advanced Comfort Seats' zijn ontwikkeld op basis van technieken uit de matrassenindustrie. Door op een slimme manier schuimlagen te combineren, geven de stoelen die zachte sensatie van vroegere Franse autostoelen, zonder dat je er te veel in wegzakt. Ze zitten inderdaad heerlijk, maar zijn wat vlak, waardoor de zijdelingse steun beperkt is. De derde comfortverhogende maatregel betreft de geluidsisolatie; het dashboard en de vloer zijn extra bekleed, en met succes. We rijden de 130 pk-versie en horen amper dat het een driecilinder is. Aan de prestaties merken we dat evenmin. De 1.2-motor reageert snel en levendig op elke beweging van het gas. De verzetten van de zesbak zijn goed verdeeld, zodat je altijd ruim voldoende koppel hebt. Dat de Cactus met zijn gewicht van ruim onder de 1.100 kilo (afhankelijk van de uitvoering) erg licht is gebouwd, draagt daaraan bij.

Het meest benieuwd zijn we natuurlijk naar het onderstel. Is het zwevende tapijt terug? Wie net uit een CX stapt, zal dat tegenspreken. Toegegeven, dat is misschien maar goed ook. Er waren heel wat mensen die zweerden bij dat extreem zweverige gevoel, maar net zo goed velen die in zo'n hydropneumatische Citroën kokhalzend naar de reispillen grepen. Progressive Hydraulic Cushions is een systeem dat absoluut een stuk zachter aanvoelt dan de standaard ophanging, zonder door te schieten naar het extreme. Op de biljartlakens waarmee de Franse tolwegen zijn bekleed, is het verschil niet zo groot. Maar zodra we slechte bergwegen kiezen, merken we meteen hoe mooi de kussentjes al die gaten en kloven in het wegdek wegpoetsen. Duik je hard de bocht in, dan willen ze in de uitgaande slag soms wat traag reageren, maar bij normaal rijgedrag is dit nieuwe systeem zeer geslaagd. Echt zweven gaat misschien wat ver, maar het is heerlijk laagvliegen. We kijken er dan ook naar uit wat het systeem gaat doen met de grotere, zwaardere modellen die in de nabije toekomst gaan verschijnen.

UITRUSTING

De Citroën C4 Cactus komt met keuze uit drie motoren. De 1.6 BlueHDi met 100 pk is de enige diesel en heeft een handgeschakelde vijfbak. De benzinemotoren zijn tweemaal de 1,2-liter driecilinder met turbo en 110 of 130 pk; de 82 pk-versie zonder turbo is komen te vervallen. De 110 pk-versie is gekoppeld aan een vijfbak en optioneel aan een zestraps automaat; de 130 pk is er alleen handgeschakeld met zes verzetten. De Live (altijd met 110 pk en een handbak) heeft standaard cruise-control met begrenzer, centrale vergrendeling, handbediende airconditioning, bluetooth en hoogteverstelling voor de bestuurdersstoel. In voor meer verwennerij? Dan neem je de Feel met onder meer licht- en regensensoren, parkeersensoren achter, automatische airconditioning, leer op stuur, handrem en pookknop, 16-inch lichtmetalen wielen en een geluidswerende voorruit. De echte levensgenieter schittert van trots in zijn Shine met achteruitrijcamera, een heel pakket veiligheidssystemen (rijbaanhulp, vermoeidheidsherkenning, botspreventie, verkeersbordherkenning, parkeersensoren rondom), navigatie, spraakbediening, hoogteverstelling voor beide voorstoelen, donker glas achter en 17-inch lichtmetalen wielen (diesel 16-inch). De vernieuwde Citroën C4 Cactus komt in april naar de Nederlandse showrooms.

