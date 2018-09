Geduld nog niet beloond Borgward BX7

Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft de nieuwe SUV van Borgward voet gezet op Europese bodem. Maakt de Chinees met de Duitse merknaam bij ons een kans?

Gevoel voor timing was niet de beste eigenschap van de Duitse autopionier Carl Borgward (1890-1963). Zijn modellen oogden fraai en waren vooruitstrevend, maar werden vaak te snel op de markt gebracht, waardoor ze kampten met kinderziektes. Op de eerste SUV van het hedendaagse Borgward hebben we juist bijzonder lang moeten wachten. Al op de IAA van 2015 toonde het Chinees-Duitse merk de nieuwe SUV, maar nu pas maakt de auto – inmiddels alweer voorzichtig doorontwikkeld – de oversteek naar ons continent. Wanneer hij naar Nederland komt, is nog niet bekend; onze oosterburen kunnen hem per direct kopen voor iets meer dan € 44.000. Dat is fors meer dan de 30 mille waarover in eerste instantie werd gerept, maar daarvoor krijg je wel een auto met een zeer complete uitrusting. Een optielijst is er niet voor de BX7 TS First Edition en er is zelfs geen kleurkeuze. Het eerste nieuwe model sinds 1961 wordt altijd afgeleverd in het matte 'magneetgrijs metallic' in combinatie met bruin leer. Standaard zijn een automatische zesbak, een groot glazen schuifdak, 18-inch lichtmetalen wielen en een infotainmentpakket met een 12,3-inch touchscreen. Het systeem luistert naar de naam Carl, wat één van de zeldzame verwijzingen is naar de historie van het merk.

ONLINE BESTELLEN

Aan de manier waarop de nieuwe Borgward in Duitsland aan de man wordt gebracht,

is niets historisch: verkoop en onderhoud worden gescheiden en er komen geen klassieke dealers met het Borgward-wiebertje op de gevel. Wie een BX7 TS wil kopen, bestelt hem online. Je kan de auto bekijken in flagshipstores en het maken van een proefrit behoort eveneens tot de mogelijkheden. De auto kan daarvoor zelfs thuis worden afgeleverd. Voor onderhoud en vervangende onderdelen is de Duitse keten A.T.U. verantwoordelijk.

Dat Borgward veel kopers gaat wegkapen bij merken als Audi en BMW verwachten ze niet bij de vestiging in Stuttgart waar wij onze testauto ophalen. Daar is de verwachting dat vooral liefhebbers van het merk, die bijvoorbeeld al een fraaie Isabella uit de jaren 50 in de garage hebben staan, zich over de streep laten trekken. Een niet direct realistische hoop, want tijdens onze testrit blijkt al snel dat aanschaf op basis van louter rationele argumenten niet erg waarschijnlijk lijkt.

VASTBERADEN

Het feit dat de Borgward BX7 tijdens de testrit de verwachtingen niet waarmaakt, komt vooral door zijn motor. Borgward beschikt momenteel uitsluitend over een 2,0-liter turboblok met 224 pk en Euro 6b-certificering. De viercilinder gaat vastberaden te werk. Hij laat bij een rustige rijstijl niet al te veel van zich horen en toont zich geen liefhebber van hogere toerentallen. Dan klinkt hij wat blikkerig en begint hij te dreunen. Toch ontkom je niet aan hogere toerentallen, want de zestraps Aisin-automaat heeft niet altijd de juiste versnelling te pakken. Dat leidt er vervolgens toe dat de viercilinder, die Borgward samen met de in Aken gevestigde specialist FEV heeft ontwikkeld, het op een zuipen zet. Wie het gaspedaal wat enthousiast intrapt, ziet het verbruik al snel oplopen tot 12,5 l/100 km. Een teleurstelling, zeker omdat de Borgward in andere opzichten heel goed presteert. De besturing vergt bijvoorbeeld niet al te veel krachtsinspanning, maar biedt toch genoeg informatie. Ook is het veercomfort op de snelweg prima in orde; alleen op putdeksels en dwarsrichels is de vering stuiterig. En in tegenstelling tot veel andere auto's uit China valt er over de kwaliteitsindruk en de afwerking van de Borgward niet te klagen. Niet alleen doet de vormgeving van de digitale meters en de middenconsole wel erg Audi-achtig aan, dat geldt ook voor de wijze waarop de kunststoffen en de fraai gestikte leren bekleding aanvoelen.

GEEN MERK-DNA

De carrosserie maakt een solide indruk, de carrosserienaden zijn mooi gelijkmatig en de portieren vallen met een solide 'kloink' in het slot. Nee, de Borgward BX7 is bepaald geen in elkaar geflanste auto. Juist daarom is het zo jammer dat hij geen eigen gezicht heeft. Borgward verdween al zo lang geleden, dat de ontwerpers niet konden terugvallen op kenmerkende designelementen. De BX7 oogt nu erg anoniem en had net zo goed een Franse of Koreaanse auto kunnen zijn. Daar staat tegenover dat het een keurige, probleemloos te bedienen en besturen auto is geworden. Zelfs Carl volgt de bevelen direct op; hij navigeert je nauwkeurig naar je bestemming en levert scherpe 360 graden-camerabeelden. Adaptieve cruisecontrol en een rijbaanassistent behoren echter nog niet tot de mogelijkheden. Dat geldt ook voor een moderne automaat, een start-stopsysteem en een partikelfilter waarmee de Borgward vanaf september moet voldoen aan de Euro 6d Temp-norm. We moeten dus nog even geduld hebben. Daarmee komt dan alsnog een eigenschap van vroeger naar voren: Carl Borgward bouwde goede auto's, maar het kon wel even duren voordat ze helemaal geperfectioneerd waren.