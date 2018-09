Van alles wat BMW X4

Elke SUV is in wezen een poging om de eigenschappen van diverse carrosserieën in één auto te verenigen. Gewoonlijk hoort een coupé daar niet bij. De nieuwe X4 bewijst echter opnieuw dat BMW daar heel anders over denkt. Kan dat eigenlijk wel, alles in één?

Eigenlijk was de eerste BMW X4 een soort proefballonnetje om te zien of het bewezen succes van de X6 kon worden herhaald met een kleiner model. Hoewel de X4 letterlijk weinig meer was dan een X3 met een andere daklijn, wist hij zelfs gedurende zijn heel korte carrière 200.000 kopers te overtuigen. Proef geslaagd, dus kon BMW er dit keer wat meer werk van maken. Daarom wijkt de nieuwe X4 sterker af van de alledaagse X3 dan voorheen. Hij is nog altijd lager, maar nu ook breder. Niet alleen als geheel, want ook de spoorbreedte achter is vergroot om de verhoudingen wat beter tot hun recht te laten komen.

Een natuurlijke schoonheid is de X4 nog altijd niet, maar hij wringt wat minder op het netvlies dan voorheen. Bovendien moet de X4 de letter S in SUV vergroten, dus aanmerkelijk sportiever rijden dan de X3. Om dat te bereiken, krijg je standaard een M Sport-onderstel. Dat levert in combinatie met adaptieve dempers en 20-inch wielen inderdaad een aanzienlijk sportiever weggedrag op. Er is weinig rol bij het insturen en vervolgens bijt de X4 zich tot op hoger-dan-fatsoenlijke snelheden vast in het asfalt. Indrukwekkend voor zo'n hoge auto. Let wel op die toevoeging 'voor een hoge auto', want de dynamische capaciteiten van een 4-serie Gran Coupe liggen echt op een nog hoger niveau.

De X4 kan hard de bocht om, maar geeft daarbij weinig feedback. En hoewel de standaard xDrive-vierwielaandrijving het leeuwendeel van de kracht naar de achterwielen stuurt, is het uiteindelijk de voorzijde die als eerste de handdoek in de ring gooit. Daarbij krijg je door de hoge zit behoorlijk wat zijwaartse krachten te verduren, die meer met het zwaartepunt te maken hebben dan met de snelheid. De sportstoelen doen niettemin een geslaagde poging om je in het midden van de zitting te houden. Helaas lever je ten opzichte van een X3 ook het nodige comfort in, waardoor de nettowinst ten opzichte van z'n minder controversieel ogende broer erg klein is.

Nog even over de BMW X3; dat is van zichzelf een heel fijn product, waarvan veel eigenschappen terugkomen in de X4. De bediening van het grote aantal functies van dat model gaat dankzij iDrive vlekkeloos. Het systeem combineert een centrale controller met een touchscreen, waardoor je altijd de gemakkelijkste optie kunt selecteren. Binnen de kortste keren vlieg je door de menu's. Wel valt op dat het interieur er aanzienlijk minder mooi uitziet dan bij vergelijkbare modellen van Mercedes en Audi. Het is niet lelijk, maar voor het geld dat BMW vraagt, kun je bij de concurrentie een mooier dashboard krijgen.

Ondanks de gecoupeerde daklijn valt het met de praktische inzetbaarheid van de coupé-SUV best mee. De instap vergt wat meer lenigheid en de hoofdruimte houdt voor iemand met een normaal postuur niet over. Twee volwassenen kunnen er niettemin een plek vinden. De bagageruimte is met 525 liter maar 25 liter kleiner dan die in de X3.

Op motorengebied valt er voldoende te kiezen. De instabenzinemotor is de

184 pk sterke 20i; dieselrijden kan vanaf de hier geteste 20d met 190 pk. Die maakt, net als in andere BMW's, een positieve indruk. Door het hoge koppel hoeft de auto ogenschijnlijk weinig moeite te doen als je wat enthousiaster met het gaspedaal wilt omgaan. Daar helpt de uitstekende ZF-automaat met acht versnellingen ook bij. Veel merken gebruiken die transmissie, maar de samenwerking met de motor gaat nergens zo vlekkeloos als bij BMW. Daardoor verlang je zelden naar een krachtiger motor, al is die wel beschikbaar.

MEER KOSTEN

Bij de keuze voor meer motorvermogen schieten de kosten sneller omhoog dan nu al het geval is. Er valt enorm veel aan te kruisen op de optielijst; de afgeladen testauto kost bijvoorbeeld al meer dan een ton. Dat is erg veel voor een middenklasse-SUV met een viercilinder diesel, die in ons geval is voorzien van leer, stoelverwarming op alle zitplaatsen, een te openen panaromadak, M Sport-remmen en 20-inch wielen. Verder is er nog een pakket autonomie- systemen die de auto en zijn omgeving doorlopend in de gaten houden. In de file kun je bijna iets anders gaan doen dan rijden. En zo heb je een auto die heel veel kost, maar ook heel veel dingen goed kan. Het is een capabele bochtenridder, die technologisch bij de tijd is en die praktisch genoeg is voor een gezin met twee kinde- ren. Dus, terugkomend op de oorspronke- lijke vraag: ja, je kunt alles in één auto verenigen, ook coupélijnen. Maar de X3 oogt fraaier en kan alles wat de X4 kan voor zo'n € 3.000 minder.

